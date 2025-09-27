21世纪经济报道记者骆轶琪

9月26日，摩尔线程在披露招股书（6月30日）后仅88天，顺利进入上会阶段。公告显示，上海证券交易所上市审核委员会认定，摩尔线程符合发行条件和上市条件。

与之招股时间接近的沐曦股份，则在9月21日披露第二轮问询函内容。虽然沐曦股份暂时未定下一步动态，但这些都意味着，国产GPU芯片企业的上市正事实上进入加速阶段。

21世纪经济报道记者综合梳理发现，目前，两家GPU芯片公司均尚未实现盈利，但支撑其登陆资本市场底气的，是二者在2024年均实现营业收入大幅增长，同时面向大模型时代的智算相关产品正逐渐获得市场认可。

从发展可持续性来看，两家公司不仅在手订单量远超营收，向以互联网、运营商为代表的AI智算关键客户拓展也见成效。

此外，这已经不是单点突破，国内AI芯片产业链公司近些年来正在持续构建生态化能力，两家公司也是国产AI算力建设的重要贡献者。

收入大增，智算芯片受热捧

2024年是国产AI芯片头部公司收获颇丰的一年。寒武纪在2024年第四季度正式扭亏是典型代表，这一趋势延续到了2025年上半年。

对于拟IPO企业来说同样如此。摩尔线程招股书显示，2024年，摩尔线程的营业收入（4.38亿元）大幅增长，净亏损（14.92亿元）情况持续有所缓解。而在2025年上半年，公司营业收入（7.02亿元）已经是前一年全年的1.6倍，同比增长238.71%、环比增长203.44%，净亏损（2.71亿元）也呈现进一步改善迹象，同比下降56.02%、环比下降69.07%。

（摩尔线程近三年主要财务表现，图源：公司公告）

公司方面指出，上半年随着市场对大模型训练、推理部署、GPU云服务等需求大幅提升，加之公司第四代GPU芯片“平湖”实现商业化，营业收入大幅增长，同时加强对成本费用的管理，实现了亏损改善。

从收入结构来看，2023年摩尔线程的核心收入来源主要为专业图形加速集群产品，在列出的当年前五大客户中，百度网讯科技、京东平台都在列。

2024年，摩尔线程集群产品的销售收入进一步扩大，AI智算及专业图形加速产品构成当年核心收入来源；到2025年上半年，AI智算集群类产品收入暴增到接近80%占比，收入增长218.19%，AI智算产品构成公司核心收入来源。预计在2025-2027年，公司收入仍将主要来自AI智算产品，智能SoC产品收入将保持快速增长。

这背后是公司成立以来在芯片领域的摸索演进脉络。

根据披露，摩尔线程每年推出一代GPU架构芯片，分别是苏堤(2021年)、春晓(2022年)、曲院(2023年)、平湖(2024年)，性能逐代提升。其中，“苏堤”“春晓”主要用于专业图形加速及桌面图形加速产品，“曲院”“平湖”主要用于AI智算产品。

产品迭代也反映到公司毛利率表现上。根据披露，摩尔线程2022年度综合毛利率为-70.08%，到2023年已经为25.87%，2024年全年达到70.71%。

在问询函中公司方面分析，2022年收入以苏堤为主，中低端芯片、板卡价格整体较低，由于中低端市场面临国际品牌的激烈竞争，导致公司相对低端的产品销售价格存在一定压力；2023年收入以春晓、苏堤为主；2024年收入以曲院、春晓为主，随着产品性能不断提升，产品单价、毛利率情况有所提升；2025年上半年，公司收入以平湖、曲院为主，性能相比以前产品有大幅提高。

2024年公司还推出智能SoC芯片“长江”，由于该产品竞争力较强、单价较高，也导致今年上半年，公司芯片产品整体单价上升。

随着公司产品体系变化，其面向的市场和客户群体也在发生变化。摩尔线程在公告中提到，公司客户从早期信创市场(如政务、金融)向智算中心、AI企业扩展，大型客户导入及批量采购需要验证周期。随着国产芯片性能提升和生态完善，国产化进程有望加速。

沐曦股份还未过会，因此还未披露今年上半年整体业绩。不过2024年度开始，公司业绩已经实现飞跃式增长。

招股书显示，2024年公司实现营业收入7.42亿元，同比暴增1354.9%（2023年主营收入5141.09万元）；同期归母净利润为亏损14.09亿元，相比前一年的亏损幅度有进一步放大（-8.71亿元）。今年一季度，公司营业收入3.2亿元，已达前一年收入的43%。

沐曦股份的智算业务也取得了一定进展。从收入结构看，2024年，训推一体系列是公司的核心收入来源，其中GPU板卡方面占总收入的68.99%，GPU服务器占比28.29%；今年一季度，训推一体系列的GPU板卡收入占比飙升到97.55%。

订单释放，重点突破两类客户

除了阶段性收入大增之外，中短期订单情况也是重要关注亮点。

21世纪经济报道记者此前梳理已上市公司寒武纪和海光信息2025年半年报时就发现，两家公司在代表未来订单兑现空间的“合同负债”方面，均有较大程度上涨。

（三家主要国产AI芯片公司2024年财务表现，图源：记者骆轶琪根据公告梳理）

其中寒武纪在上半年合同负债为5.43亿元，占总资产比例的6.45%，去年末占总资产比例仅0.01%。海光信息上半年合同负债大幅增加242.1%至30.91亿元，占总资产比例9.57%，主要为收到客户预定合同货款。

两家拟上市GPU企业有类似表现，不仅在手订单量远超营收，向以互联网、运营商为代表的AI智算关键客户拓展也见成效。

在问询函中，摩尔线程方面提到，目前，公司在AI智算领域正在洽谈的项目合同金额超过17亿元，项目已取得采购意向并于2025年上半年完成部分产品交付，已完成产品测试或阶段性评测，订单可实现性较高。

专业图形加速领域正在洽谈的客户对应产品是服务器端的国产渲染GPU产品及云电脑的解决方案，上述产品已经在若干科研院所及运营商处适配或测试。预计该类合同对应收入将于2025年实现。

截至9月5日，公司预计订单金额约20亿元，其中订单金额占比较大的AI智算业务收入预计将于2025年及2026年实现，智能SOC、专业图形加速及桌面图形加速业务收入预计于2025年实现。

订单的持续累积，也有赖于公司在技术方面的有效突破。根据摩尔线程披露，“春晓”架构，实现了单精度浮点性能14.7 TFLOPS，处理器规格达到英伟达RTX 3060同等水平；在“曲院”架构中，技术层面实现芯片性能较“春晓”架构提升80%，处理器规格超过英伟达RTX 4060水平。

沐曦股份则从市场层面分析认为，当前互联网企业采购的国产产品主要用于推理侧，少量可用于后训练(如蒸馏、微调等任务)，因此推理侧是国内AI芯片厂商当前重要的增长点，而训练侧正处于快速国产化过程中，市场渗透率将持续提升。

截至今年9月5日，沐曦股份在手订单金额(不含税)为14.3亿元，以曦云C500系列板卡为主，主要包括超讯通信、新华三、汇天网络、武珞智慧等报告期内存量客户的复购订单以及部分新客户大订单。受客户货款资金筹集、下游招标进度等因素影响，发行人部分在手订单预计将于2026年发货和确收。

根据中国通信工业协会发布的《中国智算中心产业发展白皮书(2024年)》测算，国内智算中心投资建设的主导方主要为互联网、运营商及地方政府，从智算中心算力规模来看，前述主体的智算中心规模占比分别为互联网企业35.0%、运营商25.6%、地方政府14.2%，其他主体占据约25.2%份额。

不难发现，对互联网和运营商市场的突破，是国产AI芯片发展的关键。

沐曦股份披露，目前正重点开拓两家互联网企业，与国内三大运营商也在积极推进业务。

在互联网企业方面，该公司在2024年上半年开始，对其中一家进行实质性交流及样卡测试，根据目前进度，预计9月底将完成相关场景的所有性能测试，随后进入到采购综合成本评估和正式产品导入环节，2025年内有望实现首个订单签署。

此外，沐曦股份于2025年一季度开始和另一家互联网公司进行接洽并开展产品适配、性能测试等工作，目前发行人产品在集群推理、训练优化及行业解决方案打造等多方面已得到客户认可，预期2025年四季度可能小批量试产下单。

运营商拓展方面，沐曦股份已进入中国电信的集采短名单，并持续参与中国移动、中国联通的集采项目入围测试，其与部分运营商区域公司合作的多个地方智算中心项目也正在同步推进过程中。

建设生态，国产AI链共振

国产AI芯片厂商快速成长背后，除了自身研发持续突破、加之资本市场助力之外，参与构建开放生态也是重要命题。

近期DeepSeek在官方文件中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度，其是针对即将发布的下一代国产芯片设计。

摩尔线程在公告中就提到，公司最新一代量产量销产品算力较强，且原生支持FP8，在推理市场上有能力打开市场空间。

此外，算力的建设涵盖从底层芯片，到中间软件栈和互联协议，再到智算集群等不同层面计算环节的能力协同，打通中间堵点是产业发力要点。

一名芯片行业高管就对21世纪经济报道记者指出，未来数据传输会是AI基础设施面临的瓶颈之一。某种意义上说，互联能力的突破，是国产智算效率突破的关键。

近日，中国移动就联合之江实验室、摩尔线程等数十家产业链合作伙伴，共同启动智算开放互联OISA生态共建战略合作，并发布OISA 2.0协议。

相较于OISA 1.1版本，OISA 2.0进一步将支持的AI芯片数量提升至1024张，带宽突破TB/s级别，为大模型训练、推理及高性能计算等数据密集型AI应用提供有力支撑。

据称，摩尔线程深度参与OISA标准的制定。目前，公司旗舰级AI训推产品已全面支持OISA 1.1标准。在后续产品迭代中，摩尔线程将持续集成OISA最新技术要求，不断提升产品先进性和优化架构。

沐曦股份近日则与中国电子技术标准化研究院共同为“人工智能芯片技术研究及开源生态创新联合实验室”揭牌，双方将重点突破AI芯片标准制定与开源生态建设。其中推出的国内首个人工智能国家标准评测基准体系——“求索2.0”，为国产芯片设计、服务器选型及智算中心建设提供国家级技术指南。

与此同时，阶跃星辰联合沐曦等近10家头部芯片厂商发起“模芯生态创新联盟”，首次实现“芯片-模型-平台”全链路技术贯通。

据称，阶跃星辰Step 3多模态大模型在模型设计之初就充分考虑了沐曦国产GPU的芯片特点，通过“国芯”、“国模”深度软硬协同优化实现了模型效率的3倍提升。

这显示出，我国在算力领域得以由“点”连成“面”。其合力正重构中国AI基础设施的基座。

民生证券认为，以沐曦股份、摩尔线程为代表的国产GPU企业上市进程在不断加速，这不仅是国产GPU产业的一次资本飞跃，通过募资推动国产GPU在制程工艺、芯片架构、计算密度和能效比等方面不断迭代，缩小与国际领先水平的代差，更是代表国产GPU产业链正从技术追赶迈向生态构建，打造自主可控的国产算力产业链，国产算力有望全面崛起。