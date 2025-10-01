唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统承诺将让美军保持世界最强水平，优先考虑功绩而非政治因素，重新重视军队的体能。他还承诺将为各军种投入超过1万亿美元。

星期二(9月30日)，特朗普在弗吉尼亚州匡提科海军陆战队基地举行的一次罕见会议上，向数百名美国国防领导人和军队指挥官发表了讲话。

他说：“在这项努力中，我们是一个团队，所以我想告诉你们的很简单：我与你们同在，我支持你们，作为总统，我百分之百地支持你们。”

特朗普本月初将国防部更名为战争部。他说，战争部“将阻止战争”。

他表示，近几个月来，美国的入伍人数飙升至历史新高，并强调了文化和战备状态的重要性。

“我们重新将重点放在体能、能力、品格和力量上，因为美国军队的宗旨不是保护任何人的感情，而是保护我们的共和国……保护我们的国家。在捍卫美国自由的问题上，我们不会搞政治正确。”

他表示，美国武装部队“未来将无与伦比”。

特朗普表示，美军各军种都在获得巨额投资，包括推进首批第六代战斗机，以及投资数百亿美元用于将美国核威慑能力现代化，以及正在建设的“金穹”导弹防御系统。

“我承诺在2026年为我们的军队投入超过1万亿美元，这将是我国历史上最多的。”

在特朗普发表讲话之前，战争部长皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)告诉指挥官们“为战争作好准备，并为打赢做好准备”。

“从此刻开始，新恢复的战争部的唯一使命就是：作战，为战争作好准备，并为打赢做好准备。坚持不懈，毫不妥协地追求这一目标。这并不是因为我们想要战争，这里没有人想要战争，而是因为我们热爱和平。为了我们的同胞，我们热爱和平。”

海格塞斯说：“历史告诉我们，真正值得拥有和平的人是那些愿意发动战争来捍卫和平的人。消极主义是如此幼稚和危险。它忽视了人性，也忽视了人类的历史。”

他说：“如果我们的敌人愚蠢地选择挑战我们，他们将被战争部的暴力、精准和凶猛所粉碎。”

海格塞斯表示，当前紧迫的形势需要更多部队、更多弹药、更多无人机、更多潜艇、更多B-52轰炸机、更多创新和更多人工智能，并且要快速推进，才能保持领先地位。

“时机已到，任务紧迫。”

海格塞斯表示，他希望从军队中消除政治正确。

“本届政府从第一天起就做了大量工作，清除了那些污染我们部的社会正义、政治正确和有害的意识形态垃圾；清除了政治。不再有身份月、DEI办公室、女装男子、不再有气候变化崇拜、不再有分裂、不再有分散注意力的性别错觉，不再有这些残余。”

他说，那些政策使战争部“能力和杀伤力下降”。

海格塞斯向指挥官们宣布了新的指令，强调了军队应达到和维持的标准。

“标准必须统一、性别中立且高标准。如果不是，它们就不是标准，而只是建议。”他说。

“今天，在我的指示下，各军种将确保每个指定作战兵种职位的每个作战MOS(军事职业专长)的所有要求都恢复到最高的男性标准，因为这项工作事关生死。必须达到标准。”

他还宣布了身高和体重要求，以及对作战兵种单位的实战测试，这些测试“必须在任何环境下、任何时间、使用作战装备可以执行”。

“今天，在我的指示下，不专业形象的时代结束了，”他说。

“如果你不符合男性战斗岗位的体能标准，无法通过体能训练测试，或者不刮胡子或看起来不够专业，那么是时候换个岗位或从事新职业了。”

海格塞斯强调，政府重视美国部队的女性官兵。

“这并不是要阻止女性服役。我们非常重视女性军人的影响力，”他说。

“我们的女性军官和士官绝对是世界上最优秀的。但对于任何需要体力、需要作战的工作来说，这些体能标准必须高，并且性别中立。如果女性能够胜任--那太好了。如果不能，那事实就是如此。如果这意味着没有女性有资格担任某些战斗工作，那就这样吧。这不是我们的意图，但这可能是结果。这也意味着体弱的男性将无法胜任--因为我们不是在玩游戏。”