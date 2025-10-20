这个国庆假期，中国游客再次创造了一种看似矛盾却意味深长的消费画面：景区旁、海岸线、山林间，帐篷如雨后春笋般出现。与动辄千元的高端民宿相比，一顶帐篷、一片草地，成了许多人假日的栖息地。

帐篷林立 图源 | 新华网江苏

这不仅是“穷游”的升级版，而是一场正在重构的消费价值观实验——人们开始用更少的钱，购买更真实的体验。京东数据显示，国庆期间帐篷、睡袋销量同比增长200%。一种新的消费逻辑正在形成：从“为奢华买单”转向“为意义投资”。

01 低消费，高体验：户外生活成为“新性价比”代表

当人们选择住进帐篷，本质上是在进行一次消费投票：拒绝为过度服务付费，转而为场景与体验买单。

“买帐篷才100多块，住酒店得1000多。”

“睡在风景里才够酷！”

“不用买房车也能环游中国。”

社交媒体上，人们纷纷晒出自己选择帐篷的理由，更是不吝啬分享“帐篷攻略”，从品牌到型号，再到露营地选择。

这种选择背后，是一种消费理性化趋势：消费者不再简单追求“贵的就是好的”，而是寻找个人感受与支付价格的最优解。

这种趋势在数据上也得到印证。在小红书上，“露营”相关内容连续三年大幅增长。与传统旅游的高额花费相比，帐篷露营将单日消费控制在几百元内，却提供了差异化体验。

国海证券研报指出，中国户外市场具备三大长期发展驱动条件：中国目前人均GDP已经达到一万美元以上；国家政策关注对运动行业的总体推动（如：《体育产业发展十三五规划》），尤其是小众运动发展的利好性政策（如：《山地户外运动产业发展规划》）；户外运动基建的扩张与完善趋势，包括城市绿地面积、户外公园数量、露营营地及滑雪场的增多。从美日的历史经验来看，中国市场目前已经具备成熟的户外运动大众化扩张的成熟条件。

《山地户外运动产业发展规划》 图源 | 国家体育总局

“消费者正在重新定义‘价值’。”一位户外品牌创始人分析，“他们不再愿意为炫耀性消费支付溢价，而是为那些能带来真实满足感的体验付费。”

02 从“去户外”到“户外化”：一种生活方式的迁移

户外活动正从一种“偶尔为之”的休闲方式，演变为一种日常化的生活方式。这不仅是消费场所的转移，更是生活理念的转变。

“户外”一词正在经历内涵扩张。它不再仅限于登山、徒步等传统项目，而是延伸至城市公园露营、阳台gardening、户外咖啡等日常场景。一种“户外化”生活正在城市人群中蔓延。

城市公园露营 图源社交网络

这种趋势催生了新的消费场景。蕉下等品牌推出的户外防晒服装，既满足通勤需求，又具备户外功能；Naturehike等国产帐篷品牌推出的“客厅帐”，将客厅功能迁移至自然中。户外与日常的界限正在模糊。

消费者越来越追求“随时可进入自然”的产品解决方案。轻量化、易搭建、高颜值成为产品关键词，这反映了人们希望无缝切换城市与自然生活的需求。

03 可持续消费：户外热的下一个必然走向

当人们真正走进自然，与土地、树木、星空亲密接触，一种微妙的变化随之发生：从享受自然到敬畏自然的心态转变。而这，正孕育着下一个消费趋势：可持续消费。

“当你亲眼看到一片原始森林的美，就不会忍心使用一次性餐具。”一位资深露营爱好者表示。这种亲身经历产生的共情，比任何环保宣传都更有说服力。

户外体验正在成为环保意识的天然培养皿。南方周末绿色研究中心发布的《户外爱好者的可持续消费观（2025）》报告显示，89%的户外爱好者认为“户外人有更强的环保意识”，95%认同“户外生活需向可持续发展”。他们更倾向于选择可降解材质的帐篷、太阳能照明设备、再生材料制作的户外服装。

用完能充当可降解温室的帐篷 图源社交网络

商业层面，可持续性已成为户外品牌的新竞争维度。牧高笛等品牌推出可回收帐篷系列，探路者开发可再生面料服装线。“未来的户外消费，一定是环保与体验并重的。”一位行业分析师预测。

帐篷的流行不仅仅是一种消费选择，更是一种价值宣言：人们开始拒绝盲目消费，而是转向更具意义、更可持续的生活方式。

当下一个假期来临，我们或许会看到更多样的户外场景：从山林到城市公园，从专业装备到日常用品，户外生活理念正全面融入日常生活。而随着这种融合深入，一种新的消费伦理正在形成：消费不仅是满足需求，更是表达价值观。

当越来越多的人选择在星空下入睡，在鸟鸣中醒来，他们不仅在节约开支，更在进行一场无声的消费升级：用更少的物质消耗，换取更丰富的精神回报。这或许正是未来十年消费市场最深刻的变革方向之一。

撰文 | 黄葳

编辑 | 国佳佳

排版 | 张嘉嘉

题图来源 | Unsplash