记者/ 李惠琳 编辑/ 陈晓平

12月16日，在肯尼亚内罗毕举行的“可持续企业家论坛2025”上，由自愿性可持续标准中国平台等发起的《可持续品牌创建指南》（简称《指南》）正式发布。

该标准由中国标准化协会发布，汇聚多家代表性机构参与起草，是全球首个关注“以品牌驱动可持续发展”的标准。

《可持续品牌创建指南》在内罗毕的发布现场

《指南》首创“可持续品牌创建”的定义与理念，旨在为企业提供将可持续性融入价值创造全过程的路径。

该标准明确了“战略、商业体系、产品、科技、品牌”五大维度的系统行动框架，提出了企业在可持续发展战略实施、负责任商业体系建设、可持续产品力提升、科技创新能力培养及品牌可持续价值传播等方面的具体建议与实施路径。

《指南》旨在通过品牌这一长期价值载体，引导企业从被动合规迈向主动创新，将经济增长、社会进步与环境保护纳入统一的商业逻辑，实现从“责任”到“价值”的跃迁。

中国驻肯尼亚大使、常驻联合国环境规划署代表、常驻联合国人类住区规划署代表郭海燕参加活动并见证《可持续品牌创建指南》发布。

该标准的编制历经近两年调研，并广泛征询了联合国可持续标准论坛（UNFSS）、联合国贸易和发展（UNCTAD）、国际贸易中心（ITC）等国际组织意见，获得“可持续企业家论坛”对话平台（SBLF）等支持。

其发布也得到了联合国环境规划署（UNEP）等权威机构的高度关注。

该标准的实施，将为全球商业社会提供将可持续发展转化为普适商业动力的新范式，为中国企业开展可持续商业活动提供指导性意见，推动中国可持续标准与中国品牌共同走向世界。

《可持续品牌创建指南》汇聚多家代表性机构参与起草

中国标准化协会可持续商业与品牌工作委员会（SBBC）相关负责人表示，未来将以《指南》为基础，继续推进标准深化与评价体系建设，定期发布“可持续品牌创建样本”，形成从标准引领、案例示范到动态评价的落地体系，推动创建实践的规模化发展。

据悉，《可持续品牌创建指南》由中国标准化协会发布，新经合、《21世纪商业评论》、京东、拜耳中国、京东方等联合起草。