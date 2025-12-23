21世纪经济报道记者贺泓源、实习生李音桦

如何激发员工的工作积极性，成为餐饮老板们当下最关心的问题。

12月22日，据呷哺呷哺披露，其第二次启动“凤还巢”合伙人计划。该计划的核心，似乎是向员工分红。呷哺呷哺集团创始人、董事长贺光启就对外表示，推行“凤还巢”合伙人制，就是要搭建平台，让大家从“职场打工人”变身“事业合伙人”，充分调动员工积极性。

据该公司透露，7月，呷哺呷哺首次启动“凤还巢”合伙人计划，并与第一批合伙人签约以来，对合伙门店的管理费率下调了2%，分红周期由季度发放调整为月度，也激发了更多潜在员工加入的积极性。

目前，呷哺呷哺合伙人门店已增至13家，内部合伙人增至50余人。

作用是明显的。呷哺呷哺首批合伙人门店营收同比增长超30%，利润率达30%以上。“员工角色转变为合伙人后，工作积极性显著增强，主动延长打烊时间、精细化管控避免食材浪费，并通过优化人员排班提高工作效率，提升了门店整体运营成效。”贺光启称。

西贝也在做着类似尝试。

“将人工成本率从行业平均25%提升至30%，给一线员工更高收入。”今年5月，西贝创始人贾国龙对21世纪经济报道记者说。同时，他以海底捞为例，指出”连住利益”的本质是通过员工满意度提升顾客体验。

背后是，餐饮业陷入巨大增长压力。

多家全国性餐饮品牌创始人均向21世纪经济报道记者感慨，营收收缩、经营变难。上半年，呷哺呷哺营收同比下滑18.88%至19.42 亿元；净亏损0.84 亿元。贾国龙也提到，截至2025年5月，西贝营收处于下滑区间。此前西贝的舆论风波，更将其拖入生存压力之中。

此种境况下，如何让员工更积极地经营就尤其重要。正如贺光启所说，这不仅涉及增收，也包括降低运营成本。

海底捞成为西贝们的学习样板。

“如果经营不善，我们的店长甚至会贴钱上班，当然挣钱了分红也不少。我们需要给员工职业成长空间。”有海底捞高管对21世纪经济报道记者说。

总体来看，中国餐饮市场终于走到精细化公司治理阶段，这对行业长久发展是件好事。

12月22日，呷哺呷哺报收0.75港元/股，跌幅3.85%。

消费人事

星巴克任命亚马逊印裔高管为全球首席技术官

星巴克任命Anand Varadarajan为新任首席技术官，明年1月19日生效。

星巴克首设时尚美妆合作营销专职岗位

美国化妆品公司Elf Cosmetics前高级经理Neiv Toledano已加入星巴克，担任时尚与美妆高级市场经理。

科蒂任命宝洁前高层石拓培为临时CEO

12月22日，化妆品公司科蒂（Coty）宣布，任命宝洁公司（Procter & Gamble）资深高管石拓培（Markus Strobel，原宝洁全球护肤和个护业务总裁）为董事长兼临时首席执行官，以接替即将离任的首席执行Sue Nabi，1月1日生效。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格上升

12月22日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.56元/公斤，较上周五上升0.2%。

新希望等在福建成立农牧发展公司

工商资料显示，近日，新六创益（福建）农牧发展有限公司成立，法定代表人为司小明，注册资本28.7亿人民币，经营范围包括动物饲养、牲畜饲养、牲畜屠宰等，由新希望六和股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司共同持股。

食品饮料

五粮液集团：在海南成立供应链管理公司

企查查APP显示，近日，海南海欣荣供应链管理有限公司成立，法定代表人为叶禧，注册资本1亿元，经营范围包含食品销售、转基因棉花种子经营、酒类经营等，企查查股权穿透显示，该公司由四川省宜宾五粮液集团有限公司间接全资持股。

紫燕食品：公司实际控制人及其一致行动人累计减持0.6691%

12月22日，紫燕食品发布公告，称宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦于2025年12月18日至2025年12月22日通过集中竞价方式合计减持公司股份276.7万股，减持比例为0.6691%。本次权益变动后，宁国筑巢、宁国衔泥、宁国织锦合计持有公司股份从1095.85万股减少至819.15万股，合计占公司总股本比例由2.6501%减少至1.9810%，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份数量由3.25亿股减少至3.22亿股，合计持有比例由78.57%减少至77.90%，权益变动触及1%刻度。

2025胡润中国食品行业百强榜发布 贵州茅台蝉联榜首

12月19日，胡润研究院在上海虹桥发布了《2025胡润中国食品行业百强榜》。贵州茅台以1.9万亿元的企业价值蝉联榜首，其价值较去年增长1%。五粮液以5700亿元的价值位居第二，同比增长2%。农夫山泉以5300亿元的价值位列第三，其价值增幅达到71%。

伊藤忠商事株式会社：整合YAMAE GROUP糖果批发业务 日本最大糖果批发商诞生

12月22日，伊藤忠商事株式会社宣布与YAMAE GROUP已达成协议，将对糖果批发业务进行整合。根据协议，伊藤忠商事将取得YAMAE GROUP旗下的Conflex 40.8%的股份，使其成为权益法适用的关联公司。同时，Confex将伊藤忠商事旗下从事面向大型便利店的点心商品供应和PB商品开发的Dolce完全子公司化，合并两家公司的糖果批发业务。合并后的confex HD的出资构变为YAMAE GROUP59.2%、伊藤忠商事40.8%。合并Dolce后的Confecs的销售额将达到4000亿日元规模，预计将成为日本国内最大的糖果批发商。

华彬称今年各大业务板块稳健运营

12月22日，据华彬集团官微，近日其2025年年终经济工作会议在北京华彬生态园召开，大会听取并审议了工作报告，称集团过去一年在复杂环境下保持战略定力，各大业务板块稳健运营、协同发展的整体成果，肯定了职能体系在强化支撑、防控风险、提升效能方面发挥的关键作用。

大窑发生多项工商变更

近日，大窑嘉宾饮品股份有限公司发生多项工商变更。其中，大窑汽水创始人王庆东卸任该公司法定代表人、董事长，戴诚接任法定代表人并担任董事、财务负责人，公司多位高管也同步发生变更。

7家三只松鼠生活馆将在本月开业

12月22日，据三只松鼠官微宣布，继上次生活馆金鹰店开业后，在本月将有7家三只松鼠生活馆开业，覆盖芜湖、无为、广德、宁国等地。

中国对欧盟乳制品实施临时反补贴措施

12月22日，商务部网站发布了对原产于欧盟的进口相关乳制品反补贴调查初裁公告，自2025年12月23日起，采取临时反补贴税保证金的形式对原产于欧盟的进口相关乳制品实施临时反补贴措施。据介绍，“相关乳制品”的产品描述为相关乳制品具体包括鲜乳酪（包括乳清乳酪）及凝乳，经加工的乳酪（无论是否磨碎或粉化），蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带纹理的其他乳酪，其他未列名的乳酪，未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及稀奶油（按重量计脂肪含量超过10%）。

餐饮

瑞幸今年600多家点位加盟新店落地开业

12月22日，瑞幸咖啡在官微发布2025年度点位加盟报告。截至2025年12月，定向点位加盟已达成以下成绩：超1300个优质点位发布，600余家新门店落地开业，覆盖全国183座城市消费场景，全面渗透学校、商场等领域。

广东萨莉亚称其使用“原切谷饲安格斯眼肉牛排”

12月22日，广东萨莉亚官微晒出“原切谷饲安格斯眼肉牛排”产品包装，并称其餐厅使用的是“原切牛排”。广东萨莉亚还撰文称：“一般来说，在普通餐厅里以低价提供的“牛排”，并非原切肉，而是经过重塑整形、注入油脂或预先浸泡在加工液中的产品。即使原本是便宜的肉，经过这些加工后，就算过度加热口感也不会变硬，且能实现低价供应，因此许多餐厅都提供这类产品。然而，这并非牛肉原本应有的风味和口感。”

凯雷正式宣布收购韩国肯德基

据媒体报道，12月22日，凯雷宣布，已通过旗下亚洲投资基金Carlyle Asia Partners所持有的关联公司正式签署协议，收购韩国肯德基100%股权。

意利咖啡将于2026年实现美国国产化

据媒体报道，12月21日，意大利咖啡品牌illycaffe（意利咖啡）首席执行官Cristina Scocchia称，illycaffe将于明年初在美国投产。“我们完成了一个漫长而细致的寻找合作伙伴的过程，从新年伊始，15-20%在美国销售的产品将在美国生产。”她表示，在美国生产将有助于公司提高灵活性，更容易地利用其物流链，更接近最终消费者。她还表示，美国市场在2025年为illycaffe的收入做出了显著贡献，公司总营业额预计将比上年增长10%。

电商零售

沃尔玛：官方App焕新升级并正式上线

12月22日，沃尔玛宣布，沃尔玛官方App全面焕新升级并正式上线。全新的沃尔玛App涵盖了上万种商品，通过极速达、准时达、全城配、全国配、全球购等灵活多样的履约方式，进一步推动沃尔玛以实体门店为核心的全渠道发展战略落地。

永旺宣布重组食品超市

据媒体报道，12月22日，永旺发布食品超市成长战略，包括在日本关东地区由上市子公司“联合超市控股”（USMH）负责，关西地区则由大荣（Daiei）集中运营。此次重组除最多投入650亿日元（折合人民币约30亿元）用于门店改造外，还将削减约40亿日元（折合人民币约1.8亿元）成本，通过推进集约化来扩大低价商品，以应对消费者“省钱”需求。

7-11美国业务IPO成败取决于加速扭亏为盈

据媒体报道，日本零售商Seven & i Holdings首席执行官Stephen Hayes Dacus正加速美国便利店业务扭亏为盈，因为这家零售商正在寻求将该部门上市，以筹集资金进行新的投资并提高股东回报。日前，Dacus表示，该业务首次公开募股的时机将取决于执行情况和市场状况。“具体需要多长时间取决于实际业绩。我们尚未完全发挥7-Eleven美国业务的潜力，其业绩仍然不足。”

物流货运

美团无人机已完成74万单商业订单

12月19日，美团在上海举办“2025美团无人机低空航网发布会”。会上发布多款产品，包括无人机低空航网、无人机智能接驳机场和最新一代无人机产品。美团副总裁、无人机业务部负责人毛一年透露，截至目前，美团无人机已在深圳、上海、北京，以及中国香港和迪拜等城市运营65条航线，已经完成74万单商业订单。

文娱

快手：遭到黑灰产攻击，正在修复处理中，已报警

据第一财经，12月22日22时左右，快手平台多个直播间出现涉黄内容。快手深夜回应称，平台遭到黑灰产攻击，目前已紧急处理修复中，平台坚决抵制违规内容，相应情况已上报给相关部门，并向公安机关报警。

华纳兄弟探索集团亚太区联合优酷启动“国际剧创营”

12月22日，虎鲸文娱集团旗下优酷与华纳兄弟探索集团（Warner Bros. Discovery）亚太区宣布联合启动 “Script to Series国际剧创营”，面向全球招募新锐影视创作者，打造更多具有国际视野的中文原创剧本内容。

消费电子

华为nova 15系列售价2699元起 搭载麒麟芯片

12月22日，华为在深圳举行nova15系列及全场景新品发布会，华为终端CEO何刚出席发布会，正式发布nova15，售价2699元起。何刚表示，nova15搭载了华为的麒麟芯片。其中，nova15Ultra和nova15Pro搭载麒麟9010S芯片，这款芯片于今年6月首次出现在华为Pura80手机上，号称可以令整机性能体验相比上一代提升18%；nova15标准版则搭载麒麟8020。