21世纪经济报道记者杨坪

2025年的最后一天，深市超过10家公司披露了中期或第三季度分红实施公告。

这是当前上市公司稳定分红机制正向循环的一角。记者掌握的数据显示，2025年，深市公司分红总额超5000亿元。预计2026年初，还将有超18家公司集中派现，合计金额逾百亿元。

业内人士认为，持续、透明的分红行为不仅增强了股东认同，也提升了公司的市场形象与长期投资价值，为资本市场高质量发展注入了内在动力。

政策与盈利双轮驱动，分红基础日益稳固

近年来，资本市场分红制度建设持续推进，为上市公司提高回报水平注入强劲政策动力。

新“国九条”明确强化上市公司现金分红监管，加大对分红优质公司的激励力度。证监会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，进一步明确鼓励现金分红导向，推动提高分红水平，鼓励上市公司增加分红频次。

近期，证监会发布《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》，对上市公司现金分红作出明确要求，支持上市公司制定合理稳定的分红政策。

与此同时，坚实的盈利能力则为上市公司的常态化分红提供了充足底气。2025年前三季度，深市公司实现营业收入合计15.72万亿元，同比增长4.31%，实现归属于母公司股东的净利润9030.18亿元，同比增长9.69%。2169家公司实现盈利，占比75.34%，其中207家（占盈利公司9.54%）业绩增速超过100%。

更值得一提的是，当前上市公司治理水平的提高，也让分红更规范、更可预期。此前，大量深市上市公司通过修订公司章程，制定中长期分红规划，优化中期分红审议程序，进一步增强分红的透明度与可预期性，给予投资者稳定的分红预期。2025年，深市有535家公司披露中期分红方案，同比增加7.24%。

分红呈现结构性亮点，回报机制持续优化

从分红结构看，深市呈现“总量稳、节奏优、吸引力强”的特点。

2025年内，深市公司累计发放现金股利5475.59亿元。“十四五”期间，深市公司实施分红总额超2万亿元，上市公司“愿分红、常分红”的生态逐步形成，投资者获得感明显提升，形成了良性的投资回报机制。

从分红节奏来看，2025年，深市有533家公司实施中期分红1329.28亿元，同比增加25.98%。近六成中期分红的深市公司股利支付率超20%，其中105家公司股利支付率超50%。上市公司实施中期分红，可以让投资者更早分享企业成长红利。

2025年，深市166家公司股息率超过1%，108家股息率超过1.34%，为投资者提供稳定现金流回报的同时，也吸引了更多中长期资金的青睐。

分板块来看，2025年，主板965家公司累计实施现金分红4101.07亿元，贡献了深市分红总额的约75%；创业板945家公司累计实施现金分红1374.52亿元，分红金额同比增长8.41%，显示出较强的成长回报能力。

重点行业与领域积极示范，稳定分红形成良性循环

分行业来看，消费、金融行业龙头公司分红积极性突出。

消费行业，2025年12月，五粮液实施中期分红，向全体股东每10股派现金25.78元，合计分配100.07亿元。2025年11月，格力电器2025年第二次临时股东会审议通过《2025年中期利润分配预案》，将向全体股东每10股派现金10元，合计分配55.85亿元。

金融行业，2025年10月，广发证券实施中期分红，向全体股东每10股派现金1元，合计分配7.61亿元。2025年12月，宁波银行实施中期分红，向全体股东每10股派现金3元，合计分配19.81亿元。

深市三大重点领域的分红典型案例也纷纷涌现。先进制造领域，2025年9月，中信特钢实施中期分红，向全体股东每10股派现金2元，合计分配10.09亿元。2025年10月，潍柴动力实施中期分红，向全体股东每10股派现金3.58元，合计分配31.01亿元。

数字经济领域，2025年9月，亿联网络实施中期分红，向全体股东每10股派现金5元，合计分配6.33亿元。2025年11月，歌尔股份实施中期分红，向全体股东每10股派现金1.5元，合计分配5.21亿元。

绿色低碳领域，2025年8月，宁德时代实施中期分红，向全体股东每10股派现金10.07元，合计分配45.68亿元。2025年12月，龙源电力实施中期分红，向全体股东每10股派现金1元，合计分配8.36亿元。