21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦

雀巢中国婴幼儿营养品业务新架构落定。

2025年12月1日，雀巢中国披露，惠氏营养品业务和雀巢婴儿营养品业务两大业务单元将于2026年1月1日起正式合并，成立雀巢营养品业务。谢国耀（Joel Seah）将成为该业务的负责人。

对此，雀巢中国向21世纪经济报道记者确认，新的雀巢营养品团队架构及人员安排已在1月1日起正式生效。

具体来看，全新整合后的雀巢在华婴幼儿营养品业务领导团队架构，从功能上，主要分为市场拓展、销售及营运以及赋能职能三大板块。

其中，在市场拓展方面，将由两个独立的市场部团队分别负责原来雀巢婴儿营养品旗下的能恩和嘉宝品牌，以及原来惠氏营养品旗下的启赋和S-26品牌，由徐祯、王樱分别领导。消费者服务与数据平台、销售、跨境电商、医务、财务、人力资源、法规和科学事务、合规、法律顾问、企业事务、需求与供应计划等职能均由统一的团队来负责。

该团队中除了合规、法律顾问、企业事务、需求与供应计划四位负责人直接向雀巢大中华区相关职能负责人汇报之外，其余所有负责人均直接向谢国耀汇报。

“此举旨在将惠氏启赋和S-26的强大品牌影响力与雀巢婴儿营养团队在行业和渠道的优势相结合，从而在激烈的市场环境中实现可持续发展。”此前雀巢称。

客观上，婴配粉市场并不容易。

尼尔森IQ数据显示，在2025年二季度，婴儿奶粉市场增速为0.6%。可随着2024年新生儿红利逐步消退，婴配粉1段及整体品类的增长动能开始减弱。同时，2024年中国的结婚登记对数下降了超20%。

此种态势下，市场分化加剧。

尼尔森IQ就指出，伊利、纽迪希亚、菲仕兰等头部厂商持续扩张；a2等中腰部品牌也展现出良好的增长势能。飞鹤则面临压力，份额在同比与环比均出现下滑。

由此，对雀巢来着，整合可以降低内部重复开支，形成合力。这是在高强度市场竞争下的运营道路。

此外，婴幼儿营养品业务甚至肩负起带动雀巢在华业绩重任。雀巢大中华区董事长兼首席执行官马凯思（Kais Marzouki）就在内部会中提到，婴幼儿营养品业务始终是雀巢在大中华区的业务基石。雀巢大中华区在第三季度的有机增长率为-10.4%，延续了第二季度的下滑趋势。

总体来看，调整后的雀巢婴幼儿营养品业务架构看起来更适合当下残酷市场，操盘手谢国耀的压力并不低。

消费人事

联华超市：朱定平辞任执行董事及常务副总经理

1月5日，联华超市公告，朱定平因其他工作安排向董事会提出辞任执行董事及常务副总经理职务，自1月5日起生效。

德弘资本资深董事刘昊进大润发母企董事会

1月6日，大润发母企高鑫零售公告，王冠男因控股股东另有任用，将于1月6日起辞任公司非执行董事及提名委员会成员职务。同日起，刘昊获委任接替上述职位。

布勒集团新首席执行官上任

1月6日，据布勒集团中国官微发布，瑞士布勒集团宣布Samuel Schär接替Stefan Scheiber正式出任布勒集团首席执行官。Stefan Scheiber将于2026年2月召开的年度股东大会上被提名为布勒集团董事会主席。该任命于2025年4月宣布，2026年1月1日起执行。

农业

全国农产品批发市场猪肉平均价格上升

1月6日，据农业农村部监测，截至当日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.99元/公斤，较前一日上升。

新希望：2025年12月生猪销售180.89万头，同比增13.66%

1月6日,新希望公告，公司2025年12月销售生猪180.89万头，环比变动15.40%，同比变动13.66%。收入21.51亿元，环比变动18.71%，同比变动-10.75%。商品猪销售均价11.28元/公斤，环比变动-2.25%，同比变动-27.27%。

神农集团：12月生猪销售31.41万头，同比增长48.51%

1月6日，神农集团公告，公司2025年12月销售生猪31.41万头(商品猪28.73万头、仔猪1.41万头)，同比增长48.51%，销售收入4.28亿元，商品猪销售均价11.08元/公斤，较11月下降3.15%；1-12月累计销售生猪307.42万头，同比增幅35.34%，其中商品猪263.82万头、仔猪36.47万头，销售收入47.29亿元。

天邦食品：2025年12月份销售商品猪66.23万头，销售收入6.13亿元

1月6日，天邦食品公告，公司2025年12月份销售商品猪66.23万头(其中仔猪销售23.80万头)，销售收入6.13亿元，销售均价11.87元/公斤(商品肥猪均价为11.23元/公斤)，环比变动分别为-2.29%、-6.27%、-1.97%。2025年1-12月销售商品猪666.35万头(其中仔猪销售239.36万头)，销售收入79.59亿元，销售均价14.65元/公斤(商品肥猪均价为13.54元/公斤)，同比变动分别为11.21%、-8.95%、-17.85%。

食品饮料

市场监管总局征求《乳制品生产许可审查细则（征求意见稿）》意见

为进一步规范指导乳制品生产许可工作，加强乳制品质量安全监管，市场监管总局组织开展乳制品生产许可审查细则修订工作，近日形成《乳制品生产许可审查细则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

雀巢在欧洲多国召回婴儿配方奶粉

雀巢公司1月5日宣布，因供应商提供的某一种原料存在“质量问题”，在德国、奥地利、丹麦、意大利、瑞典等欧洲国家预防性召回一批婴儿配方奶粉。雀巢公司在其网站发布声明说，已对可能受影响的产品进行了花生四烯酸（ARA）油脂及相关油脂混合物检测。截至目前，尚未接到因食用该配方奶粉导致不适或患病的报告。该公司同时公布了召回产品的图片和批次编号。这款奶粉在不同国家的商品名有所不同。雀巢方面表示，已与涉事国家的相关主管部门取得联系，“以采取必要应对举措”。“我们正在采取行动，包括在必要时召回特定产品。”

国内最大的有机婴童零辅食品牌爷爷的农场冲刺港交所

1月5日，国内有机婴童辅零食品牌爷爷的农场正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。

青岛啤酒集团增资至16.3亿元，增幅约21%

天眼查显示，青岛啤酒集团有限公司发生工商变更，注册资本由约13.4亿元人民币增至约16.3亿元人民币，增幅约21%，同时，多位高管发生变更。该公司成立于1997年4月，法定代表人为姜宗祥，经营范围为国有资产运营及投资。股东信息显示，该公司青岛市人民政府国有资产监督管理委员会全资持股。

伊利官宣马思纯为品牌代言人

1月5日，伊利官微宣布，马思纯成为伊利品牌代言人，并表示纯牛奶新年全面升级，蛋白质含量升级到每百毫升3.3克。

完达山借便利店巨头打入华南

据时代财经，近日，东北老牌国营乳企完达山为广东711便利店定制的鲜牛奶新品正式上市。据悉，首批产品已进驻广东区域1800余家711门店。近两个月来，完达山董事长董永忠频繁南下，先后造访川渝及两湖地区，随后又前往江苏和上海市场。今年，完达山还通过与永辉超市合作，在南方市场完成近400家线下门店布局。

餐饮

西贝等在呼和浩特成立企业管理中心

天眼查App显示，2025年12月30日，呼和浩特市集体共创企业管理中心（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京西贝企业管理有限公司，出资额约9210万人民币，经营范围为企业管理咨询。合伙人信息显示，该企业由北京西贝企业管理有限公司及40余位合伙人共同出资。

星巴克中国携手亚朵集团推出联合会员

1月6日，星巴克中国宣布与亚朵集团达成合作，携手推出联合会员计划。加入联合会员的金星、钻星会员，可体验一年至高360天亚朵金会员核心权益，享受“升级好房、双人早餐、延迟退房”等福利。而加入联合会员的星享俱乐部会员，如在亚朵集团旗下指定酒店入住期间为亚朵黑金、铂金或金会员，在星巴克指定渠道消费还可享受双倍积星。星星可用于兑换星巴克提供的多种好礼，包括礼宾专车接送机、机场贵宾厅等服务。

袁记云饺出海，走“平价鼎泰丰”路线

据界面新闻，近日，袁记云饺进军新加坡，作为其出海第一站。2024年12月，袁记云饺在新加坡开出海外首店。截至2025年12月底，袁记云饺已经在新加坡开出10家门店，今年1月份将很快有另外5家门店开始营业。

必胜客首开独立汉堡店

据第一财经，近日，百胜中国旗下必胜客品牌推出了新模块“必胜汉堡”。目前共开出了两家门店，均位于深圳。深圳当地人士在必胜汉堡新闻路门店看见，必胜汉堡和必胜客门店紧挨着，工作日晚间，必胜汉堡的门店有十几位顾客在用餐，时不时也有外卖骑手出入门店。

甜啦啦部分门店销售额环比增长超350%

据甜啦啦发布的数据，2026年元旦小长假，甜啦啦全国门店客流显著提升，部分门店销售额环比增长超350%，苹果系列新品在元旦假期累计销量突破20万杯。海外方面，菲律宾、印尼门店同步迎来跨年消费热潮，客流显著增长。

霸王茶姬辞退涉事员工

1月6日，“霸王茶姬 手打”登上微博热搜，“一店员身穿工作制服，徒手捏冰块搅动奶茶”的视频在网上引起热议。对此，霸王茶姬表示，经公司核查，核实视频内容发生在福建漳州龙文宝龙广场店。视频中店员为跟风网络”印度奶茶"热梗博取流量，在即将开始打烊时，用当天门店的报损废弃物料进行模仿摆拍；监控核查显示，该物料在拍摄结束后被当场倒掉，未对外销售，现场在拍摄结束后完成常规清洁消毒流程。通报表示，涉事门店即刻起无限期停业整顿，直至彻底完成整改并通过严格验收；涉事店员予以辞退处理；涉事门店店长及该区域督导进行降职处分。

焦作市长到访蜜雪冰城总部

据焦作日报，1月5日，焦作市委副书记、市长刘冰率队赴蜜雪冰城总部考察，与集团副总裁、大咖国际总经理赵红果围绕深化地企战略合作、拓展产业发展空间进行洽谈交流。

市场监管总局：鼓励互联网平台企业上线“绿色餐饮”服务标识

1月6日，国新办就推进绿色消费有关情况举行新闻发布会。市场监管总局认证监督管理司司长姚雷在会上表示，下一步，市场监管总局将扎实推进绿色消费各项工作，营造良好市场环境，增强人民群众获得感。一是加快更新升级一批国家标准，并支持国内相关方面深度参与绿色领域国际标准化活动；二是完善能效水效标识制度，继续支撑“以旧换新”政策落实中的数据验证；三是纵深推进制止餐饮浪费，鼓励互联网平台企业上线“绿色餐饮”服务标识；四是强化执法联动，严肃查处绿色产品、能效水效标识、餐饮浪费等领域违法行为。

电商零售

正大集团与来伊份集团达成战略合作

近日，正大集团农牧食品企业中国区与来伊份集团会谈及战略合作签约仪式在正大集团中国区北京总部——正大中心举行。现场会谈中，双方明确将依托正大集团农牧食品企业中国区从农场到餐桌的全产业链、研发及供应链优势，在鸡蛋、冷冻食品及水饮品类上开展合作；未来，正大集团农牧食品企业中国区还将根据来伊份的需求为其提供鸡肉、猪肉等原料，共创特色冷冻食品、零食、联名爆品等多元品类，适配全时段消费场景。

胖东来致歉

针对有顾客反馈“胖东来茶叶有苍蝇”一事，1月5日下午，胖东来公开发布情况说明称，公司立即组建以集团轮值组成的专项调查小组调查落实，对顾客真诚表达歉意。

鸣鸣很忙通过港交所上市聆讯

1月6日，据港交所文件，湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司通过港交所上市聆讯，即将成为港股 “量贩零食第一股”。

物流货运

广汇物流：已回购1477.04万股，使用资金总额8498.54万元

1月6日,广汇物流公告，截至2025年12月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份14,770,400股，占公司目前总股本1,193,329,151股的比例为1.24%，购买的最高价格为10.96元/股、最低价格为4.62元/股，已支付回购股份的总金额为84,985,433.60元（不含交易费用）。上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。

运动服饰

中国纺织品进出口商会：1-11月我国服装累计出口1378.1亿美元，同比下降4.4%

据中国纺织品进出口商会披露，2025年1-11月，我国服装（含衣着附件，下同）累计出口1378.1亿美元，同比下降4.4%。2025年下半年以来，我国服装出口同比持续下降。第三季度整体出口同比下降6.2%，10月降幅扩大至15.9%，11月同比下降10.9%，较上月有所收窄。

美妆个护

毛戈平：多名股东计划减持合计不超3.51%公司股份

1月6日，毛戈平公司公告，本公司控股股东及执行董事毛戈平、汪立群、毛霓萍、毛慧萍、汪立华、宋虹佺拟自公告披露之日起6个月内，主要通过大宗交易合计减持公司H股不超过1720万股，占已发行股份总数的3.51%，减持原因为自身财务需求，所得款项用于美妆相关产业链投资及改善个人生活等。减持计划实施不会导致公司控制权变更，亦不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

文娱

全国电影局长会议：2026年着力促进中国电影“走出去”

1月6日，全国电影局长会议在京召开。会议强调，2026年是“十五五”规划开局之年，电影战线要锚定建成电影强国战略目标，着眼助力“十五五”良好开局，坚信笃行、好学能文，着力激发电影创新创造活力，着力创作生产更多电影精品佳作，着力健全电影产业体系和市场体系，着力培育电影经济，着力促进中国电影“走出去”，推动2026年电影高质量发展再开新局。