21世纪经济报道记者 方海平 上海报道

当下，人人都对快速迭代的各类技术的巨大能量有了初体验，也深信其终将渗透并重塑经济和社会生活的各个领域，在金融行业亦不例外。作为“金融五篇大文章”之一，金融机构尤其是银行对数字金融的重视和投入似乎怎么强调都不为过。

如今银行业的数字化进程到了哪一步？大模型等新兴技术强势来袭，银行业有怎样的思考和顾虑？新的数字化地基更新建成，下一步在技术应用上会有怎样的突破？对此，21世纪经济报道《对话数字金融30人》高端访谈栏目近期专访了上海银行副行长、首席信息官胡德斌。

胡德斌拥有十分深厚的银行业数字化经历，拥有吉林大学软件工程博士学位。其职业生涯深度贯穿中国银行业信息化与数字化历程，曾历任中国工商银行软件开发中心副总经理、数据中心（上海）副总经理等关键职务。自2016年出任上海银行副行长，并于2021年兼任首席信息官以来，他主导推动了该行一系列重大科技战略工程。

近期，上海银行历时27个月的“智芯工程”圆满收官，新一代全栈信创核心系统成功投产。该工程不仅实现了从底层硬件到应用软件的全面自主可控，更依托腾讯云TDSQL数据库与TCE专有云平台，完成了核心系统的平滑迁移与云化部署，标志着上海银行数字基础设施迈入了全新发展阶段。

银行业数字化进入“深水区”和“攻坚期”

《21世纪》：你认为当前金融行业尤其是银行业整体数字化程度如何，我们在哪些领域取得了明显进展？行业内部，不同机构之间的差异怎样，未来这种差异会形成怎样的影响？

胡德斌： 中国银行业的数字化转型已整体迈入“深水区”与“攻坚期”。其标志是，初期以渠道线上化、服务移动化为代表的“触达革命”已基本完成，行业竞争焦点正转向以数据驱动和智能决策为核心的“效能革命”与“模式革命”。

纵观行业，我们观察到显著的“能力分化”。领先机构已跨越技术应用阶段，进入以数据资产运营、开放生态构建与AI原生能力培育为特征的“价值创造”新周期。它们通过中台化、组件化构建了敏捷响应市场的能力基座。

然而，多数机构，尤其是部分中小银行，仍面临历史系统包袱沉重、数据孤岛难以打通、复合型人才短缺等核心挑战。这种分化不仅是技术层面的差距，本质上是组织敏捷性、数据治理能力与创新文化的差距。若不能系统性地破局，数字化鸿沟将进一步扩大。中小银行必须加快步伐，否则可能在场景金融竞争中失去主动权。

《21世纪》：在金融机构，你认为什么样的组织架构和机制最适合推进数字化？上海银行的情况是怎样的？

胡德斌： 成功的数字化转型，归根结底是生产关系的重构。一个有效的范式必须实现 “战略引领、高层推动、业技融合” 三位一体。上海银行在实践中确立了“强中台赋能、敏捷部落作战”的核心组织原则，并推行了双向管理与考核机制，确保科技与业务在统一架构与规范下同频共振。

我们的具体探索聚焦于三个层面：其一， 组建跨职能的“融合型战斗单元” ，在重点业务领域嵌入由业务、科技、数据、风控人员构成的固定团队，实现从规划到运营的端到端责任共担。其二， 推行关键岗位的“双向穿透与任职” ，鼓励科技骨干深入业务前台，同时推动业务骨干参与中后台数字化建设，打破职能壁垒。其三，在可控范围内试点“业务侧技术团队托管” ，将部分紧贴业务场景的开发资源前置管理，极致化响应速度。这些举措的目标，是逐步将科技从支撑部门转变为内生于业务的价值创造部门。

《21世纪》：你们如何评估数字化工作的成效，如何决策对数字化的投入产出？

胡德斌： 我们建立了“价值—体验—效能”三维评价体系，以取代单一的项目验收思维。价值维度关注数字渠道营收贡献、生态获客效能、创新产品市场份额等直接业务成果；体验维度跟踪客户净推荐值（NPS）、旅程断点、员工赋能满意度等软性指标；效能维度则衡量系统可用性、研发交付速率、流程自动化水平等内部运营质量。

在决策机制上，我们坚持“战略导向、价值量化”。年度科技预算与战略主题强关联，并设立专项创新基金用于前沿探索。每一个重大数字化倡议都必须明确其价值假设与衡量指标，并通过季度复盘进行动态追踪与资源再平衡，确保投入始终导向最具战略意义且可衡量的产出。

《21世纪》：目前，银行推进数字化过程中，主要有哪些挑战，是否存在一些涉及行业或者监管的重要共性问题，呼吁一起推进解决？

胡德斌： 挑战是多维且系统性的：首要在于“人才供给侧”失衡，既懂金融逻辑又精通数据与AI技术的复合型人才严重短缺；其次“数据要素化”进程受阻，数据权属、隐私保护与流通价值之间的平衡机制尚未完善；最后是 “信创生态” 的全面成熟仍需时日，需要产业链上下游协同攻坚。

为此，我们呼吁监管与行业共同推动以下工作：第一，共建信创成熟度评估与协同优化平台，降低单家机构的选型与适配成本。第二，在安全合规框架下，探索数据要素可信流通的标准化基础设施与试点机制。第三，鼓励针对数字化转型设立“监管沙箱”，为业务流程重塑、AI合规应用等创新提供可控的试验环境。第四，支持发展面向中小金融机构的普惠型科技赋能平台，促进全行业数字化水位整体提升。

将大模型定位为“生产力工具”

《21世纪》：对于当前快速迭代推陈出新的大模型，上海银行持何种态度？

胡德斌：人工智能，特别是大模型与智能体（Agent）技术的成熟，不再仅仅是优化流程、降低成本的工具选项，而是上升为关乎银行未来竞争力的核心战略要素。其价值正从“降本增效”的辅助层，向“价值创造”与“模式重塑”的核心层迁移。

我们的态度是“战略上积极，战术上审慎”。生成式AI代表着范式转换的潜力，其长期价值绝非局限于流程自动化，而在于重构知识工作流程与创造新型金融交互。目前，我们将其明确定位为生产力增强工具，在智能客服、代码辅助、内部知识库等容错性较高的场景中已取得实质性效率提升，例如部分客服务询的自动化处理率已提升至30%，研发环节效率提升约15%。

然而，金融业务的本质要求绝对的确定性、可审计性与稳健性。这与当前大模型固有的“幻觉”问题、输出不可控性形成了根本矛盾。因此，在涉及客户资产、信用风险、监管合规等核心领域，我们设置了严格的人工审核与“护栏”机制，坚持可控前提下的渐进式应用。

《21世纪》：你如何理解大模型在金融行业可能带来的巨大变革，在这种变革实际发生前，需要解决什么问题？

胡德斌：关键障碍在于如何让AI系统在开放语境下，依然能进行符合金融规则与逻辑的 “确定性推理”。为解决这一根本矛盾，我们研究了“本体论”（Ontology）这一哲学与计算机科学的概念，并将其视为构建“可信AI”的基石。我们初步构建了基于本体论的原型应用，验证了可行性。

在金融语境下，“本体”是指对银行所有业务概念、实体、关系及规则进行的形式化、机器可读的语义定义。它要求我们将晦涩的监管条文、隐性的专家经验、复杂的业务规则，全部转化为结构化的知识图谱与可执行的计算逻辑。这个过程，本质上是构建整个银行的“数字孪生”或“业务语义网络”。

基于本体论的智能系统，其革命性在于实现了“知识封装”与“逻辑解耦”。例如在信贷审批中，不再依赖于一个“黑箱”大模型进行端到端判断，而是由一个“数字专家网络”协同作业：一个Agent精通反欺诈规则，一个Agent精通财务分析模型，另一个Agent实时解读相关监管政策。它们在一个共同认可的“本体”框架下交互与推理，每一步决策都有据可查、有逻辑可追溯。这不仅能极大缓解“幻觉”风险，更能将人类专家的集体智慧以数字化、可复用的形式沉淀下来，实现生产力的代际跃升。

下一步或在AI原生金融体系等方面取得新突破

《21世纪》：回到银行业数字化的基础设施问题上，我们关注到两年前上海银行启动了“智芯工程”项目，请介绍一下该项目以及目前的进展。

胡德斌：“智芯工程”是我行面向未来十年的基础性工程，其战略考量源于三重紧迫性：一是业务敏捷性需求，传统集中式架构无法满足互联网级的高并发与快速迭代；二是技术自主性需求，关键基础设施的自主可控是金融安全的生命线；三是发展可持续性需求，一个弹性、开放、高效的技术基座是承载所有数字创新的前提。

工程的核心成果在于实现了“全栈信创化”与“云原生架构”的历史性跨越。我们不仅完成了从服务器、操作系统到数据库、中间件的全国产化替代，更通过分布式架构改造，使系统吞吐能力提升了七倍以上，系统可用性达到99.999%，故障自动隔离时间缩短至40秒内，实现了“无感迁移、平滑切换”的高可用性目标。更重要的是，我们通过创建“业技融合”的攻关团队，在实战中锤炼了一支能够驾驭复杂技术变革的核心人才队伍，这为后续持续创新储备了最关键的组织资本。

《21世纪》：从行业生态上来看，金融机构数字化涉及各类机构和服务商，银行如何决策自研和外部合作的边界？在与外部厂商合作的过程中，你看重服务商的哪些条件？

胡德斌： 我们坚守 “核心自主、开放合作” 的原则。凡是涉及客户资金安全、数据主权、核心交易链路及差异化竞争能力的领域，必须坚持自主研发与深度掌控。而对于行业通用技术、工具平台、前沿技术探索以及非差异化场景，则秉持开放心态，积极与顶尖的科技公司、学术机构及金融同业合作。

选择长期合作伙伴，我们最看重四个特质：一是技术的前瞻性与工程的务实性并重；二是对金融行业风险本质与合规文化的深刻敬畏与理解；三是具备端到端的交付能力与持续的运维服务承诺；四是秉持长期主义，愿意与银行共同成长、共享价值的合作伙伴精神。

《21世纪》：下一阶段，你认为金融行业的数字化进程可能在哪些方面取得突破进展？

胡德斌： 我们正站在一个新时代的门口，预计突破将集中于以下方向：

一是AI原生金融产品与运营体系：AI将从“工具”进化为“基础能力”，深度融入产品设计、动态定价、个性化营销与智能合规，催生以往无法实现的金融服务形态。

二是实时、智能、穿透式的风控网络：结合边缘计算、流处理与多模态AI，风控将从事后报告走向事中干预与事前预警，实现对企业经营全链条风险的动态感知与精准管理。

三是开放银行向产业价值链金融深化：银行的API将不再仅是开放产品，而是作为“金融能力模块”，深度嵌入智能制造、绿色能源、供应链等实体产业的数字化流程中，实现金融与产业数据的闭环流动与价值共创。

四是隐私计算与前沿计算技术的规模化试水：在数据安全与合规要求日趋严格的背景下，隐私计算技术将成为跨机构数据价值融合的关键基础设施。同时，对量子计算等前沿技术的跟踪与场景预研，将为应对未来的算法安全挑战做好准备。

数字化转型是一场没有终点的长征。上海银行将持续以科技为桨，以价值为舵，在金融数字化的深水区中，探索一条兼顾创新、安全与高质量发展的务实之路。