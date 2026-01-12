南方财经全媒体记者 林汉垚 实习生 徐若萱

2026年1月，保险业传统的“开门红”销售季在低利率环境与“存款搬家”的持续效应下正式拉开帷幕。与往年不同，今年的市场重心已全面向分红险倾斜。在预定利率下行背景下，具备“保证+浮动”收益特征的分红型保险成为各家险企冲刺保费规模的主力产品。

然而，在销售端的热度背后，南财记者梳理发现，同一家保险公司成立时间不同的分红险产品，其红利实现率呈现分化的态势：2024年及以后推出的新产品红利实现率普遍维持在100%甚至更高，而存续多年的老产品红利实现率则多在50%左右徘徊。

这种“新老划断”式的业绩表现，正在重塑保险消费者的预期，同时也对保险公司的资产负债管理能力提出了新的挑战。在低利率常态化与资本市场波动加剧的当下，分红险能否真正实现其演示的预期收益？

分红实现率不代表实际分红水平

2026年的保险市场，“分红险复兴”已成定局。华泰证券研报指出，在低利率环境下，保险公司与客户之间的利益重新平衡是推动分红险重回主流的重要动力。与传统险相比，分红险的客户利益与保险公司相对一致，更适合当前的宏观经济环境。

然而，对于持有不同时期保单的客户而言，感官体验却截然不同。记者梳理多家险企披露的数据发现，产品成立时间影响红利实现率表现。

例如，数据显示，太平洋人寿旗下名为“蛮好的人生年金保险（分红型）”的产品，2025年度的红利实现率为124%；“鑫红利A两全保险（分红型）”的红利实现率同样超过100%。平安人寿2024年9月以后生效的平安盛世金越(至尊版)年金保险(分红型)、平安盛世金越(司庆版)终身寿险(分红型)等10款分红险产品2025年分红实现率均超100%，最高达120.60%。

这些产品多为近两年预定利率下调后推出的新品。与此形成鲜明对比的是，存续时间较长的“老保单”在红利实现率上表现疲软，老分红险产品分红实现率普遍低于新分红险产品分红实现率。

例如，记者发现，一家中型保险公司“2025终身寿险（分红型）”产品现金红利实现率为114.28%，但老产品“A、B、C、D款两全保险（分红型）”现金红利实现率均低至15%。

其实，造成这一现象的直接原因在于演示利率基准的差异。

红利实现率是“实际派发的红利”与“投保时演示的红利”之比。天职国际金融业咨询合伙人周瑾向记者分析，在2024年以前，市场上分红险普遍采用2.5%的预定利率和4.5%的演示利率，这在当时的市场环境下是预计可实现的。老产品的演示红利通常基于当时较高的市场利率假设测算，随着市场利率中枢的快速下滑，“老产品”无法完全兑现演示利率。而“新产品”的演示利率受监管指导已大幅下调，分母的变小使得新产品更容易达成100%的数值，甚至实现超出演示利率的分红水平。

某保险代理公司销售总监在接受记者采访时证实了这一观点。她表示，新产品因预定利率下调，保底利率普遍低于以往，目前市场主流产品的保底利率在1.5%至1.75%之间。同时，监管对分红演示利率设有限制，新产品演示利率一般不超过4.25%，且通常不高于保险公司实际投资收益率水平。因此，新产品在保底利率和演示分红两方面均较之前产品有所下调，这在客观使其分红实现率在数据上更容易达到预期。

尽管红利实现率存在巨大差异，但这并不直接等同于客户实际收益率的直接差异。华创证券金融业研究主管首席分析师徐康在电话会议中指出，如果将红利实现率转化为客户的实际收益率来看，新产品在100%实现率下的客户收益率大约为3.05%；而老产品即便红利实现率只有50%，由于其底层的保证利率（预定利率）较高（如2.5%），其最终的客户收益率可能仍能达到3.2%左右。因此，仅凭红利实现率的高低来判断产品优劣存在片面性。

长期低利率环境或对老账户构成压力

造成新老产品红利实现率断层的深层次原因，除了演示利率的计算差异外，更在于保险公司对分红账户的运作机制进行了调整，以及分红险特有的“平滑机制”在不同账户周期的表现。

分红险的核心吸引力在于其独特的“共担风险、共享收益”机制。保险公司将死差、利差和费差的大部分盈余（通常不低于70%）分配给保单持有人。然而，为了平抑资本市场的短期波动，保险公司并非将每年的实际投资收益全部即时分配，而是引入了“分红特别储备账户”作为缓冲池。

近期，华创证券电话会议中详细阐述了这一机制：保险公司通常会设定一个长期的投资收益率假设（如5%）。如果某年实际投资收益率达到8%，公司可能只按5%进行分红，将多出的3个百分点存入特别储备账户，以备在市场收益率低迷（如仅有2%）的年份进行补贴，从而实现分红水平的相对平稳。

然而，这种平滑机制在长期低利率环境下对老账户构成了压力。若实际投资收益率长期低于分红结算利率，特别储备账户可能出现亏空。监管规定，当特别储备账户为负且亏空规模超过账户准备金的15%时，保单将不能进行分红。这解释了为何部分老产品在极端市场环境下红利实现率大幅下降甚至归零。

相比之下，新账户具有“轻装上阵”的优势，方正证券在2026年保险开门红专家电话会中指出，新账户是“新老划断”重新起号，从零开始积累，没有老账户可能存在的“分红保险特别储备为负”的历史包袱。新账户能将投资产生的绝大部分盈余更直接地分配给新保单客户，因此其红利分配能力更强。

分红水平取决于实际投资回报

随着红利实现率的分化，一线销售逻辑也发生了转变。2026年“开门红”期间，保险代理人的话术已从过去的“讲利率、讲复利”转向“讲底层资产、讲投资能力”。

这种销售逻辑的转变虽然在一定程度上增加了资产端的透明度，但也引入了新的误导风险。

周瑾在采访中警告称，从“讲利率”转向“讲底层资产”，从对向客户理性客观解释产品特性和提示风险的角度看，的确是行业的进步，但对消费者认知门槛和风险教育也提出了更高的要求，存在较高的销售误导风险。应通过加强销售行为合规管理、规范销售队伍培训和宣传、强化监管价差和惩戒等手段，减少新形势下的销售误导风险。

展望未来，在保底利率下调但投资预期改善的背景下，新产品的高分红实现率是否具有可持续性？

周瑾指出，在较低的预定利率和演示利率条件下，分红实现率更容易得到保证。但是否可持续，还是要取决于账户的实际投资回报水平。若市场利率水平进一步下降，不排除“新账户”也一样面临着分红实现率达成的挑战。但是，若能够把握利率双边波动和股市成长的机会，并通过穿越周期的投资策略，是有望更好获得投资收益，达成高分红实现率目标的。

面对“新老分化”的局面，周瑾指出，对于老保单持有者而言，退保换新并非一定是合理的选择。某保险代理公司销售总监也表示，一般不建议退保，因为演示高、实现率低的老产品，和演示低、实现率高的新产品，最终到手收益可能相差无几，但退保会带来实质性的本金损失。

对于新入场的投资者，应当清醒地认识到，2026年开门红期间展示的“100%实现率”是特定历史阶段和统计口径下的产物。

周瑾指出，消费者在对比分红实现率的同时，还要综合评估达成的实际收益率、老保单的保证利率、退保产生的手续费用等，并且更重要的是要关注保险公司的经营稳健型和长期投资能力。应充分理解分红险产品的产品逻辑，客观看待演示利率的非保证特性，并综合考虑保险公司的投资回报水平和分红实现率的稳定性和连续性。