21世纪经济报道记者 曹媛 深圳报道

持股多年后，中国平安挂牌出售深圳联交所34%股权。

1月14日，21世纪经济报道记者注意到，深圳联合产权交易所股份有限公司（简称“深圳联交所”）1.7亿股股份（占总股本的34%股权）项目在广州产权交易所公开挂牌转让，挂牌价为4.08亿元。

广州产权交易所官网

此次转让股份的委托方均为“平安系”企业，分别是财纳易科技（深圳）有限公司（持股15%），深圳前海联礼阳投资有限责任公司（持股10%），深圳平安金融科技咨询有限公司（持股9%）。

天眼查信息显示，这三家企业虽在深圳联交所B轮融资中的认缴与实缴出资时间均为2018年3月30日，但首次持股时间最早可追溯至2013年12月31日，最晚也始于2015年12月31日，持股周期均超过10年。

股权结构穿透显示，三家转让方的“平安系”属性明确。其中，深圳前海联礼阳投资有限责任公司由深圳平安金融科技咨询有限公司100%持股；财纳易科技（深圳）有限公司由中国产权平台控股（集团）有限公司100%控股，在深圳联交所官网中将其归类为“中国平安”系公司。

本次股权转让的核心原因是什么？记者致电广州产权交易所，相关工作人员回复，“这个需要咨询转让方”。中国平安回应21世纪经济报道问询表示，“这是一项常规的财务投资安排”。

关于是否已有潜在意向方，上述工作人员未予披露。官网显示挂牌期满后，若征集到2家及以上符合资格且缴纳保证金的意向方，将采用网络多次报价的方式确定受让方。

值得注意的是，此次股权转让并非“价高者得”，“不是你报了名就能买到（股份）的，就算竞价竞到了，后面还要按规定，上到国资去审查的。”广州产权交易所相关工作人员告诉记者，深圳联交所是国有控股企业且大股东也是国资，因此受让方需达到一定的资格条件。

挂牌公告明确了意向受让方的资格门槛，包括：意向受让方需为在中国境内注册并合法存续的法人；意向受让方需从事正常经营活动，净资产不低于人民币1000万元；具有良好的社会声誉和诚信记录，近三年无重大违法违规行为；具有良好的公司治理结构和健全的内部控制制度；意向受让方需承诺入股资金来源真实合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股。

值得注意的是，此次股份转让不会导致深圳联交所的实际控制权发生转移。穿透股权结构看，深圳联交所目前有六位6股东，除上述三家“平安系”公司外，其他三家均为深圳国资委直接或间接实控企业：深圳交易集团有限公司持股45%，为第一大股东；深圳市创新投资集团有限公司（持股16%）；深圳市高新投集团有限公司（持股5%）。

广州产权交易所官网

深圳联交所是一家国有控股企业，据其官网介绍，是整合深圳市产权交易中心和深圳国际高新技术产权交易所资源，组建的全市唯一的综合性产权交易机构；是全国6家中央企业国有资产交易“全牌照”、全国首批12家中央管理金融企业国有产权交易机构之一。

深圳联交所的主要业务范围包括：为国有集体企业、行政事业单位及各类非公经济主体提供股权转让、资产处置、增资扩股、物业租赁、登记托管、不良资产处置、债权转让、项目招商、投融资服务及其他创新业务。

据广州产权交易所披露，截至2025年11月30日，深圳联交所营业收入为1.42亿元，利润总额为7689万元，净利润为6177万元；资产总额达33.76亿元，负债总额为22.78亿元。