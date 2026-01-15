记者丨李惠琳 鄢子为 编辑丨鄢子为

德邦股份，筹谋退市。

1月14日，其一口气发出11份公告，宣告将“以股东会决议方式主动终止公司股票上市”，离开上交所。

为充分保护中小股东的利益，其控股股东京东物流（全资子公司）开出高价，提供现金选择权，行权价格为19元/股，较停牌前1日市价，溢价高达35%，对应市值超190亿元。

在物流行业竞争加剧的背景下，这样的价格，为中小股东提供非常好的退出机会。

“没踩到资产注入或借壳的彩蛋，但以这样的方式获得大礼包，我非常满足。”在雪球平台上，有众多投资者表示，收益金额不错。

“德邦退市后，京东物流可以高效统筹德邦的资产、人员及业务，打破‘两套报表、两个指挥中心’的限制，实现力出一孔。”快递行业分析师赵小敏向《21CBR》记者分析。

1

溢价购股

德邦物流成立于1996年，以零担业务起家，2018年登陆上交所，曾以“超过3公斤，大件发德邦”的口号家喻户晓。

2022年，京东物流以近90亿元代价，获得其控股权。

彼时，京东物流公告称，收购目的，是为了终止德邦上市地位，并提高集团对物流板块的整合效率，并承诺，在五年内，解决京东物流与德邦股份的同业竞争问题。

本次，德邦退市，京东物流也是为了兑现解决同业竞争的承诺，且给出极大诚意收购中小股东的股份，帮助中小股东退出。

A股历史上，主动退市交易的平均溢价率，在2%-10%左右，京东物流本次提供的现金选择权溢价三成，远高于平均水平。

据公告，无论同意本次方案与否，中小股东均可以自由选择接受或不接受现金选择权。如果全部中小股东均接受现金选择权，按每股19元的价格计算，京东物流需要支付约37.97亿元。

德邦股份计划于1月29日召开股东会，审议主动退市议案。待股东会批准后，其将向上交所提交主动退市申请，获批后在全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易。

1月15日复牌后，德邦开盘一字涨停，报收15.44元/股，市值157亿元。

“本次终止上市后，我们仍保持独立的品牌及运营，资产、人员、业务不会受到不利影响。”德邦公告指出，将依托业务优势，充分协同京东物流体系资源。

2

稳妥推进

停牌之后，德邦要做什么，引发一众猜想，比如京东物流资产注入、借壳回A股等。

业内人士向记者分析，此类操作在现实中面临重重障碍，缺乏可行性。

京东物流之前收购德邦的目的，是业务协同。若向德邦注入京东物流体系内资产，无法解决A股上市规则下的同业竞争问题，反而可能增加业务复杂度与监管风险。

物流行业中，快递、快运与供应链业务，没有清晰边界。

其中，供应链业务涵盖仓配一体化、干线运输、末端配送等多个环节，本质上是“仓+快运+快递”的融合形态。

“双方业务有明显交叉部分，如果采用资产注入或者业务整合方式，短时间内，不能解决同业竞争问题。”

赵小敏向《21CBR》记者分析，德邦退市后，将由一家A股上市公司转变为京东物流内部核心事业部，从法律和公司治理结构上看，能够完全消除A股上市规则下的同业竞争问题。

相较复杂的资产注入，主动退市的操作效率更高。

赵小敏提到，德邦为A股上市公司，相关资产重组、关联交易动作，审批流程均很长。

京东物流是港股上市公司，要将资产注入德邦，存在跨境估值、两地审计差异和复杂的表决机制，流程复杂。

京东物流以资产注入方式回A上市，也不符合监管要求。

业内人士分析，京东物流是红筹企业，申请A股主板上市需满足严格条件，且近年来获批企业多为高新技术和战略性新兴产业，京东物流难以匹配战略新兴的行业属性。

此外，红筹架构的资产注入，需先完成“拆除红筹+回归境内架构”，这一过程涉及税务、股权重组等复杂流程，合规成本极高且耗时长。

“对比各类资本运作方式，主动退市能直接解决同业竞争问题，推进资源整合，是当前最具操作性、能保障各方利益的最佳路径。”业内人士指出。

3

整合加速

于市值超770亿港元的京东物流而言，德邦主动退市，标志着其物流生态整合进入纵深阶段。

2022年，实控人易主，德邦创始团队逐步退出，京东系人员全面接手；物流场地、运输网络等核心资源的协同融合持续推进。

京东物流入主后，德邦业务规模稳步增长，2024年营收突破400亿元；2025年前三季度，收入为302.7亿元，同比增长7.0%。

因产品结构优化与战略性投入增加，其短期利润承压，但整体运营基础得到夯实。这侧面印证了京东物流正以长期视角重塑德邦。

若此次成功退市，德邦将不再受制于上市公司规则限制与短期盈利压力，可以将资源转向投入智能分拣、跨境供应链等长期能力建设，提升竞争力。

对于京东物流而言，这将进一步放大协同效应。

赵小敏同时认为，整合德邦的干线能力后，京东物流的单票成本有望下降。

此外，德邦在大件快递领域的品牌溢价，与京东的服务形象高度叠加，京东可以借此强化其在“制造业物流”和“家电、家具全流程服务”上的竞争力。

物流行业的竞争，正从单点竞争走向“生态作战”阶段。

此次德邦主动退市，京东物流可将即时配送、一体化供应链、零担快运等模块纳入统一体系，构建 “集团军”式的生态，降低各板块的协同成本，提升覆盖B端与C端、贯穿全场景的服务能力。

未来，整合资源以提升运营效率与服务优势，是京东物流面临的下一个命题。

题图来源：视觉中国

图片来源：京东物流、德邦物流，除标注外