（韩国股市再创新高。资料图）

南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵

今年以来，日韩股市不断刷新收盘纪录，但如今两大股指走出分化走势。

1月19日，日经225指数收跌0.65%，报53583.57点；东证指数同样下跌0.1%，报3656.4点。与此同时，日本市场债汇“双杀”持续，长期国债继续下跌，日元也跌至本月9日以来的最低水平。韩国KOSPI指数涨1.32%报4904.66点，指数首次突破4900点，再创历史新高，年内累涨16.38%，其表现显著跑赢亚洲其他市场。

其他亚太股市涨跌互现。19日，东南亚股市方面，富时马来西亚综指收跌0.02%，报1712.33点；富时新加坡海峡指数收跌0.29%，报4834.88点；印尼综指涨0.64%，收报9133.87点，越南胡志明指数涨1.02%，报1898.24点；菲律宾马尼拉指数收跌0.42%，报6437.78点；泰国SET指数涨0.6%，报1283.2点。澳大利亚S&P/ASX200指数收跌0.33%，报8874.7点。

目前来看，亚洲股市对市场的吸引力正在增强。全球最大资管公司贝莱德最新发布的一份调查报告显示，被调查的投资者正计划显著增持亚洲股票，这反映出市场对该地区作为全球增长引擎的信心日益增强。

市场正在关注，有哪些因素造成日韩股市的分化行情？今年以来表现相对稳健的东南亚股市，接下来将如何走向？

日股缘何走冷？

1月19日，日经225指数连续3个交易日下跌。值得留意的是，此前推动日本股市上涨的半导体股和汽车股都出现了大幅下跌，有分析指，机械订单的急剧下降是影响股市的其中一个因素。

法国里昂商学院管理实践教授李徽徽向21世纪经济报道记者表示，日股这波回落，本质上是利好兑现叠加利空抬头，“前段时间日本提前大选的消息点燃了市场情绪，市场开始押注更大力度的财政刺激，日股连日上涨；但上涨之后，日股的抛售压力随之而来，出于三个原因：一是，日本国债收益率上行，市场担忧财政扩张增加债市压力，特别是10年期收益率已经冲至2.2%以上，股市自然被压制；二是，日元短线反弹，出口股立刻承压，尤其是前面涨幅最大的汽车、电子版块；三是，日股交易太拥挤，目前的回调属于‘技术性降温’。”

值得注意的是，此前支持日股持续上涨的原因并不是日本经济的有力复苏。有经济学家直接指出，股市上涨并没有给普通国民带来生活层面的改善，由于近年来工资涨幅始终追不上物价涨幅，实际工资持续缩水，民众依旧深陷消费能力不断萎缩的困境。

“由于日本公司盈利严重依赖海外业务，海外收入占其总收入的比重常达40%甚至50%以上，因此日股表现更依赖于日本企业的全球化经营表现。目前美国贸易政策的不确定因素逐步减少，日企在海外销售逐步形成稳定预期，前段时间日股得以回稳。”安邦智库研究中心研究员魏宏旭向21世纪经济报道记者表示，拖累日股的因素不少，包括日本国内需求受限、通胀上升，以及日元持续下跌等。

魏宏旭认为，接下来日股面临的压力不小，一方面，日元下跌会导致资本外流；另一方面，为应对通胀上升和日元贬值，日本央行可能不得不加息，这将增加企业资金成本，给它们的业绩带来阴影。

李徽徽则进一步表示，以下几个因素会继续影响日股的走向：一是，市场在关注日本央行是否会在今年3月给出更鹰派的信号，只要加息预期抬头，日股的估值将承压；二是，日元波动，如果弱日元触发“干预预期”，等日元汇率拉升后，日股将面临回调压力；三是，财政可持续性，提前选举如果叠加减税和刺激，市场会担心日本走向“财政悬崖式扩张”。

韩股跑赢亚洲股市

2026年开年以来，韩国综合股价指数（KOSPI）不断走高。截至19日，韩股已经保持连续12个交易日上涨，并首次突破4900点。

魏宏旭分析称，韩国股市大涨，主要得益于人工智能热带动的芯片产业复苏，使得三星、SK等大型韩企业绩走强，带动韩股持续走强。芯片股上涨的情况和美股类似，受益于当前人工智能领域投资加大，短期内这个情况将持续。同时，韩国总统李在明推出“价值提升计划”，继续推动资本市场改革，也带来政策红利。而且，韩国新政府的积极财政政策，加大对企业的补贴，都对韩国企业和股市带来利好。

魏宏旭认为，韩元贬值也给股市带来一定好处，“目前韩元贬值有利于出口，但如果贬值的情况持续下去，贬值幅度超过企业盈利增长，将引起预期改变，可能会对股市带来反效果。”

19日，原本推动韩股上涨的汽车股和芯片股继续上涨。有分析指，受现代汽车推动，该公司因其波士顿动力开发的人形机器人带来的乐观情绪而攀升至新高。对此，李徽徽表示，近年来韩国汽车在电动化、智能化、供应链本土化方面有不少进展，而且汽车股是典型的“低估值现金牛”，汽车股领涨属于典型的估值修复行情。至于芯片股，他认为会呈现结构分化走势，今年，市场看到的是韩国芯片股的业绩兑现，高带宽内存（HBM）仍供不应求，像SK海力士这种卡位精准的还能涨。但对于传统存储芯片，库存周期如果出现反复，涨势就会暂停。

有分析认为，韩国股市或会继续走高。就估值而言，野村认为当前韩股的估值并不高。野村称，MSCI韩国指数目前的预期市盈率（Forward PE）仅为10.9倍。考虑到AI驱动的内存超级周期和高盈利增速，这一估值水平依然在合理区间。总的来说，野村表示，在AI资本开支激增和盈利持续上修的背景下，配合外资的持续加码和合理的估值，韩国股市的上涨动能依然强劲。只要盈利升级的逻辑未被证伪，4900点可能只是这轮牛市的中继站，而非终点。

AI投资支撑东南亚股市

19日，东南亚股市涨跌互现，其中越南、印尼、泰国股市涨势明显。

魏宏旭称，新兴市场股市回暖，与美国进入降息周期后，美元流动性释放有关，担忧美国财政扩张过度，以及美联储释放流动性，推动美元资本开始向新兴市场流动。

当天，东南亚股市中最引人注目的是印尼股市，印尼基准股指收盘涨至9133.87点，创历史新高。此外，越南股市也逼近历史高位。

对于这两个股指的明显上涨，魏宏旭表示，这与当地经济市场逐渐转稳有关，“越南的出口型经济快速增长摆脱此前房地产危机的负面影响，一方面增加出口，另一方面也带来外资持续流入，这些因素都推动股市上涨。印尼方面，人工智能和新能源产业发展，带动相关上游资源产业走强，同时，印尼方面对原材料出口限制也增强了相关企业的竞争优势，这些带来印尼市场相关股票走强。”

东南亚股市大多走强，或与人工智能投资相关。咨询公司罗兰贝格发布报告称，东南亚正成为人工智能(AI)投资的新热点地区，并成为中美AI模型的“试点高地”。报告指出，尽管东南亚市场较为分散、语言多样，但AI应用正快速增长，主要集中于金融科技、电子商务和物流等领域。值得注意的是，东南亚正成为中美大语言模型混合解决方案的“试点高地”。DeepSeek、阿里巴巴的千问和腾讯的混元都在推广开源模型，而OpenAl、谷歌、微软和Anthropic等美国企业主要提供闭源模型的算力。东南亚的企业和政府博采众长，根据不同需求采用不同技术。

“东南亚正成为AI算力的‘后花园’。”李徽徽分析称，新加坡的数据中心容量饱和后，外溢效应让马来西亚、印尼甚至越南接住了大量数据中心的建设需求。印尼有能源优势，而越南则有劳动力优势。更深层的是，AI终端设备的换机潮，比如AI PC和AI手机，很多组装环节都在越南。所以股市上涨，反映的是这些国家从单纯的“代工厂”开始向“技术密集型”产业链爬升，市场愿意给这种结构性升级更高的估值溢价。

展望未来，李徽徽认为，四大因素会对东南亚股市产生影响，一是美元和美债利率：只要美联储进入更明确的降息通道、美元走弱，东南亚最受益，外资回流会更顺；二是本地利率与汇率稳定性，东南亚将面临降息刺激增长和资本流动压力；三是商品周期，印尼对煤、镍等资源敏感，越南对出口订单敏感，本质还是看全球需求的真实强度；四是政策预期和监管节奏，一旦遇到监管收紧或政治不确定性，东南亚股市将剧烈波动。