1月23日，由国家发展改革委国际合作中心组织的“以产业园为载体推动中非合作提质升级”专家研讨会在湖南长沙召开。来自政府部门、高端智库、高等院校、金融机构及代表性企业的数十位专家学者与业界代表齐聚一堂，聚焦“落实峰会精神、发挥湖南优势、促进成果落地”等议题，展开了深入、务实、富有建设性的研讨，为新时代中非合作擘画蓝图、凝聚共识、贡献智慧。

本次座谈会旨在汇聚各方智慧，探讨如何将顶层设计转化为具体行动，特别是如何激发像湖南这样的地方省份的活力，形成可复制、可推广的合作模式。

专家在发言中指出，产业园区作为产业集聚、要素整合、制度创新和政策落地的重要平台，是推动中非产能合作、促进非洲工业化进程、实现双方优势互补和共同发展的关键抓手。推动中非合作"提质升级"核心在于提升合作的创新性、可持续性和普惠性，使合作成果更扎实、更高效地惠及双方人民。以产业园为载体，系统集成投资、建设、运营、管理、服务，正是实现这一目标的有效路径。

座谈会重点围绕如何充分发挥湖南省产业园区在促进中非合作中的独特作用和潜力展开热烈讨论。湖南作为中国中部重要的制造业基地、农业大省和创新高地，在工程机械、轨道交通、现代农业、新能源、杂交水稻、文化传媒等领域拥有显著优势，与非洲国家的发展需求高度契合。

与会专家高度评价了湖南省近年来在对非合作中取得的积极进展，特别是依托“湘非”经贸合作平台和一些先行先试的园区项目所积累的宝贵经验。例如，湖南企业在非洲参与建设或运营的各类经贸合作区、工业园、农业示范中心等，不仅带动了当地就业和税收增长，也促进了技术转移和产业能力建设。

在座谈会中，专家们既分析了湖南在中非合作中的产业、物流等优势，又直面当前中非产业园区合作中面临的挑战，提出了诸多具有针对性和操作性的建议：

一是建议湖南依托自身优势产业，在非洲条件适宜的地区，与合作方共同规划建设特色鲜明的产业园，如装备制造园、农业加工园、轻工纺织园、数字经济园等，有序推动契合非洲发展阶段的产业转移，助力非洲提升“造血”能力。

二是要聚焦重点领域，打造产业链增长极。园区可吸引中非企业集群式发展，形成上下游配套，降低运营成本，提升整体竞争力。同时，可以利用湖南在物流通道（如中欧班列联动）和跨境电子商务方面的探索，优化中非之间的供应链效率。

三是要努力使湖南成为中非合作的试验田。要强化中非合作的规则标准与治理经验的对接。产业园的建设与运营，是两国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的具体实践。通过园区的成功运作，可以促进中国在园区开发、管理、服务方面的经验与非洲国情相结合，探索形成一套高效、透明、可持续的合作治理模式，为更大范围的投资与合作树立标杆。

四是强化顶层设计与精准对接，建议在国家层面加强统筹协调，制定更加精细化、差异化的对非产业合作国别指引。有专家建议国家应支持湖南等省份深入调研非洲目标国家的资源禀赋、产业规划、法律政策和具体需求，实现“一园一策”、“一国一策”的精准对接，避免同质化竞争。推动将符合条件的对非合作园区项目纳入双边合作框架，防范风险提升政治和法律保障，培育特色园区。

五是要创新投融资模式与风险防控，破解资金瓶颈需要多元化的金融支持。专家呼吁充分发挥中非发展基金、中非产能合作基金等政策性资金的引导作用，同时鼓励开发性、商业性金融机构创新金融产品，努力构建跨部门的风险评估、预警和应对机制，为企业“走出去”保驾护航。

六是要培育市场主体与优化营商环境， 企业是合作的主体。鼓励有实力、信誉好的湖南龙头企业走向非洲，也要引导企业积极履行社会与环保责任，加强与当地社区的联系。双方政府应致力于为园区企业创造稳定、公平、透明、安全可预期的营商环境。要充分发挥湖南在中非合作中“桥梁”与“示范”作用： 专家们期待湖南能充分利用中国（湖南）自由贸易试验区等开放平台的政策优势，在跨境服务贸易、国际物流通道对接、跨境人民币结算等方面开展对非合作的先行先试，真正发挥湖南在中非合作中的“南大门”和“桥头堡”作用。使湖南成为“两个基地”：中国企业走向非洲的基地，非洲相关企业与产业、产品与中国企业的合作基地。

也有专家建议湖南应努力打造对非合作的“反向园区”，如充分挖掘浏阳经开区内“尚东产业园区”有20平方公里的发展空间，将其打造成中非产业合作综合示范园区，形成“非洲产品集散交易园区”、“非洲药食同源加工区”、“非洲文旅体验区”等，打造永不落幕的中非经贸博览会，座谈会是一次凝聚各方智慧、聚焦实际问题、推动务实合作的重要行动。

本次研讨会聚焦实际问题、凝聚行动共识，将为下一步中非合作的项目规划和地方实践提供有价值的参考。