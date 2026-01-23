21世纪经济报道 记者郭聪聪

2025年12月31日，曾以主导滴滴与快的合并、美团与大众点评合并等重磅交易闻名的“并购之王”华兴资本，宣布将通过全资子公司以3.08亿元的代价，收购奇富科技旗下本息总额高达74.29亿元的个人消费贷不良资产包。

这一举动，标志着这家以撮合交易闻名的投行，正式挺进不良资产处置这一“重资产”战场。

21世纪经济报道记者了解到，除早年已布局的互联网平台外，近年来包括大型产业资本在内的诸多巨头也纷纷入场不良资产处置。其中采用的一种常见的模式是：由实力雄厚的投资方作为资金提供方，委托具备专业尽调、竞价和处置能力的地方资产管理公司作为运营方在前端市场筛选、竞逐资产包，并按约定共享收益。

而此次华兴资本的入局，成为市场变化中的又一个关键注脚。

一笔“划算”的买卖：3亿换74亿债权

此次华兴资本收购的两笔不良资产包均来自奇富科技旗下、本息总额高达74.29亿元，而总对价仅为3.08亿元，相当于以约4.15%的平均折扣率购入。这两个资产包均属于典型的个人消费信贷不良债权，具备此类资产普遍的特征：逾期时间长、无抵押、回收高度依赖催收与司法处置。

具体来看，第一个资产包未偿本金66.77亿元，平均逾期达854天，其中逾期一至两年的债务占比约20%；第二笔资产包未偿本金7.52亿元，平均逾期439天，逾期一至两年的债务占比更高达38%。简单来说，这些都是已经拖欠许久、回收难度不小的债权。

据交易公告，两个资产包的支付方式均为分两期：首笔款项占对价的74%，于转让协议签订后25个营业日内支付；尾款26%于首付款支付后15个营业日内结清。

华兴资本在公告中强调，对价是经公平磋商后厘定，已综合考虑债务逾期状况、历史与预期回收率、借款人特征、法律可执行性、文件完整性及预期回收成本等多重因素，并经过全面量化分析。

“这个折扣率在市场中还是可以的。”一位熟悉个贷不良市场的分析人士向21世纪经济报道记者指出。

他向记者分析道，2025年以来，个贷不良市场价格的持续探底，其中消费贷类不良，更是出现了不少“骨折价”。银行业信贷资产登记流转中心（银登中心）数据显示，2025年一季度个人消费贷不良资产的平均折扣率已跌至3.8%的历史低位，不足0.4折。

市场上甚至出现了更夸张的案例：一家消费金融公司曾把19.74亿元未偿本息的消费类资产包挂到银登网，起拍价7000万元，折扣低至0.3折；还有一家银行机构将 8.61亿元未偿本息的消费类不良贷款以1700万元挂牌，折扣率仅0.19折。相比之下，华兴资本拿到的4.15%折扣，在当下的市场里已经算是“不错的价格”。

该分析人士进一步解释，这是由于市场定价受多重因素影响，“除了逾期时间、借款人特征、包内欠款数量影响定价之外，当前监管持续规范催收行为，传统电话催收与司法催收效果受到制约，处置难度明显增加，直接压低了此类小额分散的消费贷资产包价格。”

华兴资本为何从“撮合者”走向“持有者”？

成立于2004年的华兴资本，凭借在新经济领域的深耕细作，曾主导了滴滴与快的合并、美团与大众点评合并、58同城与赶集网合并等多个重塑行业格局的重大并购交易，被业内称为“并购之王”。

然而，近年来随着市场环境变化，这家老牌投行的日子并不好过。其传统业务遭遇严峻挑战。财务数据清晰地揭示了这一困境：2022年至2024年，公司总收入从15.8亿元持续下滑至7.8亿元，三年累计亏损超过10亿元。

压力之下，华兴资本正在积极谋求变革。2024年，随着许彦清出任董事会主席，华兴资本宣布进入“2.0时代”，开启了从“传统投行”向“科技金融”的战略转型，旨在对公司治理与业务模式进行根本性重塑。转型初步显现成效：2025年上半年，公司净收入同比增长27%至4.6亿元，其中投资管理业务收入同比大幅增长81%，成为新的亮点。

正是在此背景下，进军不良资产领域或成为其转型路径上的关键一步。一位接近华兴资本的业内人士分析，华兴的转型其实是顺势而为。一方面，传统业务增长乏力，必须开辟新的增长曲线；另一方面，不良资产市场虽然挑战多，但潜在收益也不低，而且其看好2026年的行业前景，现在布局正好能抢占先机。对华兴来说，这不仅是为了赚财务回报，更想在新的资产管理赛道上建立能力、卡住身位。

华兴资本在公告中也表达了信心：“此次收购为集团提供良机，随着市场持续复苏，集团预期相关的债务回款将随时间改善，而集团有信心相当部分的债务能够随时间而收回，预期此举将为集团带来可观的投资收益率。”

然而，角色的彻底转换意味着挑战的全面升级。上述业内人士亦指出，“过去帮企业做并购、IPO，赚取服务费，属于不动用自身资本、不承担资产风险的轻资产运营。而收购不良资产，则意味着华兴变成了需要动用真金白银、直接承担风险、依靠资产处置增值来赚钱的‘持有者’。”

他进一步指出，这一转变意味着公司将直面不良资产处置业务“重资金、长周期”的行业特点——它需要庞大的资金池作为支撑，且回报周期漫长，通常需4-6年才能回本。华兴此次投入的3.08亿元资金将被长期占用，这对其资金实力与投资耐心构成了考验。

市场暗涌，资本为何在2026年抢前布局？

华兴资本的跨界入局，正是与市场对个贷不良行业未来的普遍预期密切相关。

从宏观数据看，市场供给持续充裕，为新玩家入场提供了基础。

国家金融监督管理总局发布的数据显示，2025年三季度末，商业银行不良贷款余额达3.5万亿元，较上季末增加883亿元；不良贷款率微升至1.52%。这一规模的增长，意味着处置市场规模充足，赛道空间可观。

从不良资产处置本身来看，这个赛道早已不是无人问津的角落。几年前，互联网巨头们的金融角逐就已延伸至此，将其变为重要战场。2019年，京东数科（现京东科技）战略入股北京资产管理公司；阿里与京东则分别依托阿里拍卖、京东拍卖等平台，构建全国性资产处置平台，覆盖司法拍卖、金融不良债权等业务。

如今，这一领域正迎来模式更新的玩家。

21世纪经济报道记者了解到，近年来，包括大型产业资本在内的诸多巨头，纷纷通过布局不良资产。主要模式为：由实力雄厚的投资方作为资金提供方，委托具备专业收包能力、丰富竞价经验和资产判断能力的地方性资产管理公司（AMC）作为运营方，在市场中主动筛选、竞逐优质资产包，后续按约定向投资方分配收益。

一位参与不良资产处置的专业人士向本报记者透露，这种模式解决了大型机构决策流程长、收包效率低的问题，又能借助专业机构的处置能力提升资产回收效率，实现了资本与能力的优势互补，提升整体回报效率。

在此背景下，手握充裕自有资金的华兴资本主动寻求转型、切入该赛道便不足为奇。然而，“沙里淘金”的道路注定充满挑战，回收周期长、处置成本高、专业能力要求高的行业痛点，仍是所有参与者必须跨越的障碍。对于华兴资本等跨界玩家而言，能否快速补齐专业短板，构建或整合有效的处置体系，创新运营模式，将成为其在激烈竞争中能否真正站稳脚跟的关键考验。