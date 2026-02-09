（受日本众议院选举结果影响，日本金融市场上演“卖出日本”交易。资料图）

南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 报道

日本众议院选举结果出炉，日元日债再度承压。

新华社2月9日消息，在8日举行的日本众议院选举中，由自民党和日本维新会组成的执政联盟获得过半数议席。有市场分析指，这一结果为日本政府推行其经济议程减少障碍。

受选举结果影响，日元、日债遭到抛售，日元兑美元一度下跌至157，长期日债收益率上涨，其中5年期日债收益率一度创有记录以来的新高。但日股受市场情绪提振上涨明显，截至收盘，日经225指数上涨至57337.07点，再创历史新高。

日本金融市场剧烈波动，市场的另一个焦点是日本央行政策路径如何行进。隔夜指数掉期显示，日本央行在4月会议上加息25个基点的可能性约为75%，并在6月前完全定价。然而，日本经济正站在一个充满挑战的“十字路口”——持续的通胀压力和利率上行风险。截至去年12月，日本核心CPI已经连续51个月上升，日元兑美元走弱态势并未改变，2025年日本三季度经济再次出现负增长。

受日本政局扰动，自去年起日本市场曾数度出现日元、日债急剧下跌，并伴随日股飙涨的表现。外界正在关注，日本政府若继续实施财政扩张政策，市场是否会持续出现动荡？接下来，日本央行的政策路径又将如何表现？

日债日汇再度承压

2月9日，日元和日债双双下挫。截至北京时间9日晚上19点，日元兑美元录得1美元兑156.5日元，日元日内先跌后涨，日内涨幅为0.43%。但日元仍然保持弱势，日元兑美元月内下跌1.16%。日债则遭遇抛售，5年期日本国债收益率升至1.725%，为2001年有记录以来的最高水平；10年期国债收益率日内上涨3.24%，录得2.296%；20年期国债收益率上涨1.31%，报3.176%。唯独日股涨势显著，截至收盘，日经225指数涨3.89%或2110.26点，报56363.94点。

中国国际问题研究院亚太所特聘研究员项昊宇向21世纪经济报道记者分析称，这种“日元跌、日股涨、日债抛”的表现在市场预料之中，主要源于日本执政联盟胜选后，市场对高市早苗政府财政扩张政策和推迟加息的预期上升。

“高市政府主张通过大规模财政扩张和减税来刺激经济，这意味着政府需要发行更多国债，供应增加导致债价下跌，收益率上升，形成债券抛售压力。”项昊宇还表示，由于日本政府曾公开对过早加息持审慎态度，市场预期货币环境将维持宽松，利差因素导致日元走弱；而日元的贬值利好出口型企业收益，加之政治不确定性暂时消除，共同推升了日股。他认为，这种表现说明，目前市场将政治趋稳和刺激政策视为短期利好，但对日本长期的财政可持续性存有疑虑。

自去年11月以来，全球投资者持续抛售日债和日元。对此，南开大学日本研究院教授、副院长张玉来向21世纪经济报道记者分析称，在日本执政党赢得大选之后，市场越发担心日本财政状况，以及与之捆绑的整个日本金融系统是否会面临崩盘。

日本政府并未打算放慢经济刺激的脚步。新华社报道，去年12月，日本政府2025财年补充预算案获国会参议院批准。与上年度的补充预算案相比，高市早苗内阁以应对物价上涨、促进经济增长为名而编制的补充预算案规模扩大了三成多，被市场称为疫情后规模最大的补充预算案。

数轮加码财政刺激的结果是，日本债务如“滚雪球”般增长。1月22日，日本内阁府发布的最新中长期经济展望报告显示，在4月起的新财年，不计公共债务付息成本的基本财政收支预计将录得约8000亿日元(约合51亿美元)赤字，占国内生产总值(GDP)的0.1%。尽管这是日本自2001年设立该财政目标以来的最小赤字规模，但日本政府在去年8月的基准情景测算中，还曾预计该财年将实现3.6万亿日元的财政盈余。

接下来，日元日债是否会持续遭抛售？项昊宇认为，由于长期利率面临上行压力，短期内抛售日债的压力难以缓解，“整体看，日本市场正处于从通缩定价向通胀定价转型的震荡期。”

全球金融科技公司Ebury 的市场策略主管Matthew Ryan向21世纪经济报道记者表示，日本执政党促使日元进一步走弱，宽松的财政政策无助于缓解债务可持续性担忧，难以提振市场对日元的信心。一旦日元兑美元触及160水平，日本当局可能通过直接外汇干预来支撑日元。

渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰也向21世纪经济报道记者表示，在切实有效的政府干预之前，日元预计会维持弱势；在激进的财政政策之下，日债缺少买家，造成了供需不平衡，这一逻辑可能会导致收益率在财政风险的加持下进一步走高。

4月加息可能性增加

随着日本众议院选举结果出炉，市场普遍押注日本政府会坚持超宽松的财政政策。

有受访专家认为，从长远来看，高市政府的经济刺激计划可能是把双刃剑。项昊宇表示，大规模财政扩张若无替代财源，将进一步恶化日本本就沉重的债务负担，削弱日本国债的信用。如果刺激政策无法有效转化为生产力的提升，反而会引发日元崩盘式的下跌，日本可能会陷入股债汇三杀的极端风险，“日本执政党再次获胜，实质上是让日本选择了一条通过更高债务、更高通胀来换取增长空间的冒险之路。”

目前，日元持续走弱已经影响到人们对日本央行政策走向的预期。隔夜指数掉期显示，日本央行在4月加息的可能性正在增加。但问题是，日本正陷入经济萎缩、通胀持续升温和实际工资连续下降的窘境。

数据显示，日本今年第三季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降1.8%，自2024年第一季度以来再次出现负增长，环比下降0.4%。另一边，日本通胀仍未降温。截至去年12月，日本总务省报告显示，今年11月日本剔除生鲜食品后的核心消费价格指数（CPI）同比上升3.0%至112.5，连续51个月同比上升。与此同时，据日本厚生劳动省在2月9日公布的数据，由于通货膨胀持续，扣除物价上涨因素后2025年日本人均实际工资比上年减少1.3%，连续4年下降。

“日本正陷入一种典型的输入型通胀与内需疲软共振的结构性困境。”项昊宇向记者表示，尽管名义GDP受物价上涨拉动，但去年三季度GDP出现负增长，反映出剔除通胀后的实际经济活动在萎缩。

他进一步指出，工资增长追不上物价是日本经济陷入萎缩的核心原因，由于日元贬值推高了进口能源和食品成本，居民购买力持续受损，导致人均实际工资连续4年负增长，这将限制个人消费，而消费又占据日本GDP的一半以上。此外，企业虽有利润增长，但投资意愿受限于人口老龄化和劳动力短缺。

“在走出长期通缩之后，日本经济面临如何走向新的经济循环体系的严峻考验。”张玉来表示。

虽然外界认为日本央行在4月加息的可能性正在增加，但日本经济的疲软表现无疑会增加日本央行的决策难度。项昊宇称，目前日本央行陷入两难境地：一方面，GDP萎缩和工资负增长要求央行维持低利率以刺激经济；另一方面，日元持续贬值带来的通胀压力倒逼其必须行动。

“4月能否实现加息的关键在于春季劳资谈判（春斗）的结果，”项昊宇认为，若薪资涨幅能延续去年的强势，日本央行将有底气宣称工资和物价良性循环形成，从而完成利率正常化。因此，他认为，今年4月不仅是重要的政策窗口，更是日本央行能否维持在经济增长与稳定汇率之间平衡的一次大考。