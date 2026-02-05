文丨泰罗

2月4日，煤炭股向上突破，兖矿能源、中煤能源、中国神华、晋控煤业、潞安环能、陕西煤业等纷纷大涨。

事实上，很多人还没有认清煤炭的真正价值。

相比风光水等可再生能源，煤炭只是不可再生资源。煤炭过去的污染根本原因是燃煤结构不合理。

我国民用燃煤和其他工业燃煤量大面广，缺乏除污设施，特别是一家一户的民用燃煤造成的污染是电厂的几十倍。所以煤炭并无任何过错，错的是使用不合理。

经过二三十年的努力，煤炭早已面貌换新颜。煤炭的污染主要集中在上游开采和中游使用方面。

上游的开采和冶炼层面，绿色智能早已是煤矿生产的新标签，随着机械化、信息化的推广，生产人员减少，2021年，我国煤炭开采百万吨死亡率下降到0.044，较2010年下降了94.1%。中国煤矿智能化开采技术已达到国际先进甚至领先水平。

直接燃煤产生污染显而易见，煤炭主要应用于发电。中游使用层面，2021年，全国发电用煤在煤炭总消费结构中的比重已经超过一半，这对于一个民用燃煤大国来说，已经是巨大的进步。

我国煤炭含硫量较高，极易产生雾霾。因此煤炭燃烧的效率和清洁使用至关重要。当前，我国煤炭燃料发电技术世界领先，超临界和超超临界先进机组超过860台，占比超过一半，超超临界发电总装机容量占比达到26%。

评价煤电技术高低的指标，一是单位耗煤量，二是排放量。2022年6月，科技部部长王志刚公开表示，我国超超临界高效发电技术煤耗最低可达到264克/度。而此前的世界纪录属于丹麦，每度电煤耗286克（负荷率89％）；日本最好水平的电厂是叽子电厂，为303克（负荷率90％）。

要知道在业界，煤耗下降10克，技术就相差一代。这意味着，我国超超临界技术领先其他国家好几个代际。

排放量方面，被美国《电力杂志》评为世界顶级火力发电厂的上海外三电厂，已领先全球十年之久，其平均排放指标世界最低。氮氧化物每标准立方米10.55毫克，二氧化硫6.39毫克，烟尘只有0.67毫克。放眼全球，我国煤电的污染物排放量也是最低的。

“十四五”时期，我国累计完成3.6亿吨焦化产能、1.7亿千瓦煤电机组超低排放改造，建成全球规模最大的清洁电力供应体系。

以排放量为参照物，我国煤电已经达到了天然气的排放水平，并已建成从开采到发电全链条的全球最大的清洁煤电供应体系。

可以说，煤炭早已不是污染源，而是几乎实现全链条清洁化的支柱能源。

我国“贫油少气富煤”的资源禀赋，决定了以煤为主的能源结构在很长一段时间内不会改变。2024年，煤炭消费量占能源消费总量的比重为53.2%，所以，新能源快速推进的同时，不能忘记煤炭的功劳。在双碳战略的历史进程中，煤炭将起到兜底性的保障作用。

“煤炭过去有功，现在也没罪。”原中国神华董事长凌文曾在多个场合不厌其烦地为煤炭正名。但他估计没有想到，在新能源大爆发的当下，人们对煤炭的误解有增无减。

而且政策、资本、技术越是向新能源倾斜，煤炭遭受的“歧视”就越严重。其实，煤炭污染的情况已经得到根本性扭转，只是人们对煤炭还是戴着“有色眼镜”。

在向“碳中和”目标进发的路途中，不能厚此薄彼让煤炭蒙尘，更不能将它的积极作用一棒子打死。诚然，未来我国能源结构转变是大趋势，但寻找到新旧能源的平衡点才是更为重要的命题。

周期轮转，煤炭又来到历史黄金期。

有分析认为，我国煤炭消费正处于转型关键期，总量预计在2027年前后达峰，并在5年至10年后进入显著下降阶段。在此背景下，推动煤炭由单一燃料向原料与燃料并重转变，既是应对新能源崛起、环保约束趋紧的必然选择，又是保障国家能源安全、推动煤炭产业高质量发展的战略路径

事实证明，煤炭不仅可以清洁高效利用，还可以创造巨大的经济效益。2022年上半年，煤炭大省山西GDP名义增速全国第一，实际增速全国第二。中西部几个能源大省，名义增速均达到两位数，“吊打”东南沿海等传统经济强省。

此外，煤炭企业进军氢能拥有先发优势，原因是焦炭生产过程中的副产品——焦炉煤气的含氢量高达60%。中国神华、美锦能源研发氢能已走在前列，作为全国最大焦化省份的山西，已将氢能产业定为该省首批十大重点产业链之一。

当能源危机爆发后，人们才发现连日常照明取暖做饭的能源都会短缺。欧洲各国不得不大举拥抱煤炭后，人们才猛然觉醒，我们可能远远低估了煤炭这个旧能源的实力。

中国是全球煤炭产销第一大国，更是以煤炭为能源基座的第二大经济体，更应该重新审视煤炭的真正价值。

