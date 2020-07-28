物美在京开首家扶贫超市

物美集团与首农食品集团共同打造的北京首家扶贫超市日前正式开业。

该超市位于南三环草桥北京消费扶贫双创中心一层，重点推广全国各地扶贫商品和北京对口扶贫地区7省90县商品，将带动帮扶地区建档立卡贫困户30717户增收脱贫。

据了解，物美草桥双创中心店经营面积为2450平米，精选优质、绿色、健康、安全的扶贫产品，丰富首都市民的米袋子、菜篮子。50%的面积用来经营扶贫商品，将陆续引进24个省市，91个贫困县的上千支商品，覆盖菜肉蛋奶、米面粮油、干货酒饮等特色农产品和包装食品。

物美集团首席执行官张斌表示，消费扶贫是物美义不容辞的社会责任。作为首都最大的生鲜食品流通企业，物美大力开展消费扶贫、产业扶贫，扎实推进产地直采、农超对接、产销对接，促进贫困地区自力更生，拓宽脱贫致富之路，实现可持续发展。

物美相关负责人介绍称，物美未来还将计划再引进一千支扶贫商品，利用物美首农品牌效应，结合物美及多点数字化、线上线下一体化以及批发零售全渠道的新零售优势，提高商品质量安全标准，推动帮扶地区产业升级。

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