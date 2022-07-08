地方政府隐性债务、 房地产 流动资金贷款、第三方非金融机构推介、关联交易，这些 信托 行业的“敏感词”不断在一份份行政处罚决定书上出现。相比信托公司资产、盈利数据上“两压一降”的成果，年内2200多万元的罚款金额成为信托整改转型的另一面。

7月6日，重庆银保监局披露了一份行政处罚事先告知书送达公告，新华信托员工詹春光因为对该公司“三查”严重不尽职、违规为 银行 提供通道业务负主要责任，被终身禁业。记者统计发现，按照披露时间计算，今年以来各地银保监局已经累计针对16家信托公司披露了至少47条处罚信息，超过了2021年全年的29条。

事实上，自2018年资管新规出台以来，信托业强监管的态势一直在加强，方式除开具罚单外，还包括窗口指导、余额管控等。进入2022年，资管新规正式落地，在机构人士看来，未来监管在继续通过“两压一降”控制业务量的同时，信托公司治理、股权管理、团队设置等方面的监管力度也会加强。

信托行业过去以“规模扩张”为中心的模式已经难以奏效，高质量发展才是生存之道。

16 家信托公司收 47 张罚单 ，半年 罚款超 2000 万

根据重庆银保监局6日披露的《行政处罚事先告知书送达公告》（下称《送达公告》），詹春光在新华信托工作期间，对该公司“三查”严重不尽职和违规为银行提供通道业务负主要责任，造成重大损失，重庆银保监局决定对其作出禁止终身从事 银行业 工作和警告的行政处罚。

所谓信托贷款的“三查”，一般是指贷前调查、贷时审查和贷后检查，而为银行提供通道业务则是近年来监管“两压一降”的重点之一。

根据新华信托官网信息，该公司有“詹春光”记录的最早时间可以追溯到2011年，其作为“新华信托·华丰8号资产收益权集合资金信托计划”（4800万元）、“新华信托?华丰7号资产收益权集合资金信托计划”（5000万元）的信托（执行）经理，向投资人发布了两只产品成立的公告。2015年和2016年上半年，詹春光分别当选新华信托优秀员工和先进个人。

但目前重庆银保监局已经“联系不上”詹春光。这份《送达公告》的落款日期是6月30日，文件显示，重庆银保监局曾于6月2日向詹春光原在天津市河西区的住址邮寄《行政处罚事先告知书》等文件，但因相关地址“查无此人”均被退回，只能要求詹春光在30日内到重庆银保监局自行领取，逾期视为送达。而在此公告公开披露的7月6日，被银保监会接管即将满2年的新华信托获批进入破产程序。

詹春光不是信托行业第一个“失联”的被处罚人，上一个送达公告的披露对象是原中江信托（现雪松信托）董事长袭强。今年4月25日，江西银保监局在公告中称，袭强在担任中江国际信托股份有限公司（现雪松国际信托股份有限公司）董事长、副董事长期间，对公司存在的“违规投资设立非金融子公司并开展关联交易、未有效履行管理职责、违规发放自有资金贷款且关联交易未报告的违法行为”负有直接责任，决定对其警告并禁止终身从事银行业工作。

加上4月被罚的外贸信托原高级信托经理林威，年内已有3名信托人被终身禁业。而根据记者不完全统计，按照披露时间计算，今年以来各地银保监局已经累计针对16家信托公司或相关责任人披露了至少47条处罚信息，即使剔除四川信托高达17条的高管罚单，也已经超过2021年全年的29条。

从处罚方式来看，主要包括警告、责令改正、禁止从业（终身或有限期内），以及罚款。综合计算前述47份罚单，16家信托公司及责任人累计被罚2247万元，其中四川信托17名高管在2021年合计被罚785万元，直到今年3月在银保监会官网披露。

罚单对信托公司的影响并不局限于罚款金额。根据媒体报道，监管部门曾在2021年年中向信托公司下发新的监管评级标准，在将“两压一降”指标落实情况列入评价要素的同时，年内收到两次处罚决定的机构将不参与评级，而评级结果直接与业务挂钩。在成长类、发展类、创新类三大类六大级别中，对分数要求逐渐提升，可开展的业务范围也依次递增。

房地产融资是违规重灾区 ， 三方推介首次被罚

从披露时间来看，各地银保监局公开罚单的时间与处罚日期一般较为接近，但河北银保监局在今年7月5日披露了一份2017年对渤海信托作出的处罚，案由是贷款分类不准确、委托第三方非金融机构推介信托产品。

记者注意到，这是自2019年银保监会开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作以来，首次披露信托公司关于“违规由第三方非金融机构推介信托产品”的处罚情况。而就在今年年初，央行发布关于《金融产品网络营销管理办法（征求意见稿）》，明确指出金融机构不得委托其他机构和个人开展金融产品网络营销，禁止通过 互联网 面向不特定对象营销 私募 类金融产品。

据记者了解，目前市场上仍然存在大量第三方财富公司，主营业务之一即为信托公司代销。以某财富公司理财师提供的信托产品为例，理财师在推介前期会隐去信托公司名称，但其介绍的产品范围覆盖多家民营和央企/国企信托。

在前述银保监会整治工作要点中，关于信托领域的重点违规行为包括宏观调控政策执行、公司治理、资产质量、非标资金池业务、同业业务、经营管理六大类。

其中在宏观调控政策方面，违规为房地产行业、地方政府提供融资是重点监测领域。从今年各地银保监局披露的处罚情况来看，爱建信托、中融信托、长安信托、云南信托、山东国际信托均曾因此被罚，具体原因主要为向不满足“四三二”条件的房地产企业变相提供融资，违规以信托资金发放土地储备贷款等，主要依据为原银监会此前印发的《关于加强信托公司房地产信托业务监管有关问题的通知》（下称《通知》）。

据悉，《通知》要求信托公司发放贷款的房地产开发项目必须满足“四证”齐全（国有土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证）、开发商或其控股股东具备二级资质、项目资本金比例达到国家最低要求等条件，同时明确信托公司不得以信托资金发放土地储备贷款。

据记者从业内人士处了解，过去很长一段时间，信托行业以通道式的同业信托和融资式的理财信托为主，其中为房地产企业提供融资是主要方向之一。华东某金融机构人士对记者表示，很多信托公司过去解决“四三二”问题的方式是利用壳项目融资，最终将资金用于抵押地块的开发甚至拿地。

但随着2018年资管新规出台和“两压一降”的持续，加上房地产行业调控进入新的阶段，信托行业投向地产领域的资金逐渐缩水。2019年7月，银保监会有关部门负责人明确表态，要加强房地产信托领域的风险防控，并对部分信托公司进行了约谈警示。截至今年一季度末，资金信托投向房地产领域的资金已经降至1.57万亿元，较2019年三季度末峰值减少约1.21万亿元，占比降至10.64%。

除房地产领域外，配合防范地方政府新增隐性债务也是重要方向。今年上半年，长安信托、国通信托分别因为违规参与地方政府融资平台举债融资、为企业融资过程中接受地方政府承诺类函件被罚。

信托公司治理方面，股权关系、股东行为以及关联交易，资产质量方面，信托风险资产和固有资产质量分类不准确、信披违规，同业方面，违规开展银信、保信合作开展通道业务等，也是违规“重灾区”。

2021年2月，四川银保监局对四川信托开出了3490万元罚单，涉及13项违法违规行为，其中包括违规开展固有贷款业务，贷款资金被挪用于偿还本公司其他固有贷款，以及违规开展非标资金池等具有影子银行特征的业务、违规开展结构化证券信托业务等，此后17名高管均因涉及部分行为责任被处罚，相关信息于今年3月集中公布。

此外，协助 保险 资金变相投资事务管理类信托或单一信托也是监管重点。2019年6月，银保监会下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》，对前期监管文件进行修订，虽然对担任保险资金受托人的信托公司条件由“近三年”公司及高管未发生重大刑事案件且未受监管机构行政处罚降至“近一年”，但依然明确保险资金不得投资单一资金信托，并新增了不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权。

以江苏国际信托为例，该公司在今年5月因为违规接受保险资金投资单一信托计划被罚款30万元。

事实上，自2018年资管新规出台以来，信托业强监管的态势一直在加强，方式除开具罚单外，还包括窗口指导、余额管控等。进入2022年，资管新规正式落地，华宝证券非银分析师王震认为，信托业将继续面临监管趋严、规范发展的态势。这将继续倒逼信托公司优化业务结构，积极提升主动管理能力，行业也将在风险出清与处置、标品净值化以及回归本源中加速转型。

（责任编辑：李悦 ）