21世纪经济报道记者雷椰 李德尚玉 北京报道

2026年，国家级零碳园区建设迈入进行时。

一场关乎产业形态重塑、园区功能升级与绿色发展转型的变革全面启动。首批国家级零碳园区建设名单中，河北沧州沧东经济开发区、辽宁沈阳中德高端装备制造产业园等6家园区需在2027年率先完成建设。

建设零碳园区，需要园区管理方、企业、专业服务机构等主体的合力协作。当前，一批园区已展开实践，探索零碳工业体系路径。近日，远景科技集团首席可持续发展官孙捷在接受21世纪经济报道专访时表示，国家级零碳园区是应对绿色贸易挑战的桥头堡。远景最初在内蒙古鄂尔多斯布局全球首个零碳产业园，正是为应对海外市场对电池等产品设立的碳壁垒。

孙捷表示，结合远景零碳产业园的实践来看，打造零碳产业园需要依托新型能源系统、零碳数字化管理体系与绿色工业集群三大体系。将能源转型、数字技术和产业集聚三者融合，不仅有助于减碳，也能提升产业链整体竞争力。这一模式正在成为工业园区绿色低碳转型的重要路径。

远景科技集团首席可持续发展官孙捷

（图源：采访对象供图）

依托三大体系构建零碳园区

《21世纪》：如何理解零碳园区的内核？在国家级零碳园区建设当中，新能源企业如何参与其中？

孙捷：零碳园区由零碳与产业园组成。首批52个园区建设范围以园中园为主，中国大多数园区已建成运营多年，其早期的总体规划、能源基础设施和产业布局并未充分考虑如今的零碳指标。因此，要求一个完整的存量园区进行全面改造并达到零碳标准，在技术、经济和运营上都面临巨大挑战。“园中园”成为一种务实且高效的切入点，它既能快速打造出可示范、可复制的零碳园区样板，又能为未来整个存量园区的渐进式改造探索路径、积累经验。

2022年，我们在内蒙古鄂尔多斯建成全球首个零碳产业园，主要生产电池。电池是出口“新三样”之一，也是贸易壁垒较多的领域。欧洲很早就对中国电池出口提出了诸多要求，比如电池法案等。因此，如何在生产电池的园区尽可能多用绿电、降低碳足迹，应对海外的碳壁垒，这是我们在零碳方面的初衷。

零碳并非一蹴而就，目前也没有园区能真正做到完全的零碳。零碳实际上是一种目标牵引，鼓励园区尽可能多地使用清洁能源、利用周边的绿色电力，通过风电、光伏、储能来实现绿电直供园区。

远景零碳产业园主要依托三大体系，一是聚焦在零碳上，围绕零碳产业构建新型能源系统。以高比例新能源为核心、以绿电直连为主要模式的新型能源系统，背后还涉及新能源发电、绿电直供、增量配网、储能调节、源网荷储一体化调控等。

二是构建零碳数字化管理体系。园区内的企业使用绿电生产产品，其产品的碳足迹必然低于使用火电的生产方式。对产品的碳足迹进行全生命周期的实时跟踪、计算、核算乃至认证，就离不开一整套AI（人工智能）能碳管理系统，基于AI和IoT（物联网）技术，我们已全面部署基于物理人工智能数字底座的能碳管理平台。该平台依托物联网技术，能够实时追踪、计算与核算整个园区的能耗及碳排放数据，这是我们所有园区的标准配置。

三是打造绿色工业集群体系。零碳产业园中“产业”二字很关键，零碳产业园实际上背后是一个绿色产业集群的概念。如果园区里只有远景做电池，那它就只是一个零碳工厂。但我们这个产业园里，聚集了大量电池上游的供应商，如正极、负极材料，电解液，隔膜等企业为电池做配套，同时也有下游的应用方。

《21世纪》：国家级零碳园区包括“1+5”建设指标。就鄂尔多斯零碳产业园而言，这些指标的具体实施情况如何？

孙捷：我们正根据最新发布的国家级零碳园区指标要求，持续扩展平台功能。例如，对于新提出的余热、余冷、余压利用率等指标，尽管原有平台未直接体现，但由于底层已通过物联网采集了相关数据，我们可以快速构建计算模型，在平台中新增这些指标的展示与分析模块。关于具体的指标表现，鄂尔多斯零碳产业园的清洁能源占比已达到100%。其中，80%的电力来自园区周边风光项目实现的绿电直供，其余20%通过电网购买绿电予以补充。

风光资源的波动性要求我们必须实现精准的发电预测与智能调度。我们基于自主研发的“天机”气象大模型与“天枢”能源大模型，已能够实现分钟级精度的风光发电预测，并将AI超短期预测与实时调控深度融合。例如，系统可以预测未来15分钟的发电情况。通过精准的“预测”与智能的“调度”，实现了发电、储能与用电三者的动态优化与协同，最终在保障系统稳定可靠的前提下，实现了经济性的最优。

《21世纪》：“1+5”指标不仅涉及碳排放，还包括固体废物与工业用水等领域。未来人工智能大模型在升级过程中，是否也需进行相应更新？

孙捷：在计算碳足迹时，我们需要综合考虑能源之外的其他资源利用情况。针对国家级零碳园区新引入的固体废物、工业用水等多个维度的指标，我们的AI大模型平台针对园区综合资源的智慧调度与利用正在进行相应的深化与扩展。

我们通过物联网技术已经将园区内水、废弃物、余热余压等各类资源的数据全面采集并汇聚上来。AI大模型的任务就是对这些多维度的数据进行整体的匹配、计算与优化。当然，与能源数据相比，这些新领域的实践案例和数据积累相对较少。

探索绿电直连新模式

《21世纪》：国家级零碳园区建设文件中提到园区要“推动绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿色电力直接供应模式在国家级零碳园区落地”，如何看待绿电直连未来在零碳园区中的运用？

孙捷：从技术实践来看，我们过去已实际运行的项目，仍以“源网荷储”类型为主（均不可反送电网）。随着绿电直连新政策的出台，我们正在多个省份积极探索此类新模式，例如在河北、江苏等地已有项目进入了首批绿电直连的公示名录，但这些项目目前尚未真正建成投运。

“源网荷储”与“绿电直连”的异同两者都是点对点为园区或企业供应绿电。绿电直连政策允许不超过20%的电力反送电网，而“源网荷储”项目则不允许电力反送电网。这意味着在“源网荷储”模式下，如果绿电发电量超过企业实时负荷，多余电力只能弃用或依靠储能存储，但不能上网。从投资者角度，不允许电力上网的项目，其投资回报率通常低于可反送电网的情形。而绿电直连在具体落地中也存在园区或企业供电的专用线路由谁投资等待解决的问题。

企业需要在两种模式间做出选择，不同的选择意味着不同的成本和效益。绿电直连和源网荷储项目均要求发电侧必须与用电侧的负荷曲线进行精准匹配与拟合。具体而言，需要根据用电方（例如生产线）的用电特性和时序，来模拟和匹配风光发电的出力曲线。如果用户需要用电时，风光资源不足、无法发电，方案就不可行。因此，企业还面临着“源荷互动”和仿真模拟的技术挑战。结合我们自身实践，截至目前，远景赤峰绿色氢氨项目已连续稳定运行超过22个月，多次成功应对连续16小时无风无光的极端挑战，验证了绿电直连在高载能工业场景中的技术可行性与安全性。

《21世纪》：未来搭建零碳园区类的实践场景，是否会侧重于某一特定区域？如何开展此类零碳园区实践，当前所面临的主要差异化挑战体现在哪些方面？

孙捷：对于不同区域的园区探索，我们认为都应积极尝试，尤其是面临更大挑战的东部及沿海地区园区。相比之下，西北等北方地区拥有得天独厚的新能源资源和广阔空间，实现零碳路径相对容易。而在人口密集、产业聚集的东部地区，挑战确实更为显著。

传统能源聚集的区域往往动力更强。因为如果这些地区不主动发展零碳园区、不提供绿色电力来吸引和留住产业，原有产业可能会因碳约束或成本压力而外迁。因此，通过建设绿电直连等零碳基础设施来保留并升级本地产业，成为许多传统能源地区的重要考量。

针对这些高挑战性区域，我们需要从多路径进行探索。一是优先推动绿电直连，在条件允许的园区，尽可能建设本地化的绿电直供系统。二是探索跨区域绿电交易，当本地绿电直连难以实现时，则需借助跨区域的绿电输送和交易机制，使园区能使用远方的绿色电力。三是深度挖掘节能与循环利用潜力，在积极使用绿电的同时，必须在园区内部深挖节能潜力。通过对废水、废热、废弃物的循环利用和节能改造，可以从源头降低能耗、减少碳排放与污染物排放，这是构建零碳园区不可或缺的一环。总结而言，实现零碳园区是一个系统工程，结合技术创新与多路径探索，才能应对不同区域的复杂挑战。