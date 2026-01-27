21世纪经济报道记者季媛媛

新华社消息，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。

报道称，近100人被要求居家隔离，感染者正在该邦首府加尔各答及周边医院接受治疗，其中一名患者病情危重。

据世界卫生组织（WHO）介绍，尼帕病毒是一种人畜共患病毒，可通过受感染的动物（如蝙蝠或猪）或受这些被感染动物唾液、尿液和排泄物污染的食物传染给人类，少数情况下也可人际传播。人类感染后的症状包括急性呼吸道感染和致命性脑炎。目前尚无获得许可的疫苗或特效药。

受此消息影响，1月26日，A股疫苗和体外诊断（IVD）板块集体大涨，多只个股涨停。

那么，尼帕病毒是一种新病毒吗？如何对这一病毒加以检测？对此病毒，普通人究竟该关注哪些内容？

什么是尼帕病毒？

尼帕病毒（Nipah virus，NiV）为属于副黏病毒科亨尼帕病毒属的RNA病毒，是一种新发的高致病性、高致死性的人畜共患病原体，被世界卫生组织列为生物安全等级4级的危险病原体。

其感染后临床症状多样，通常会引起发热、咳嗽、呼吸困难等急性呼吸道症状，或出现头疼、头晕、意识改变、癫痫等神经系统症状，甚至导致死亡。人感染尼帕病毒病死率可高达40%～75%，甚至更高。

从流行病学来看，尼帕病毒的天然宿主为狐蝠属果蝠，这类蝙蝠携带病毒却不发病，可通过体液污染食物或环境传播给人类及其他动物。目前，全球尼帕病毒病疫情主要发生在南亚和东南亚国家。

根据世界卫生组织和多国疾控中心的监测数据，印度在近期经历了尼帕病毒的活跃期，且呈现出令人担忧的趋势。

复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇教授对21世纪经济报道记者介绍，很多朋友听到尼帕病毒，第一反应是“又来了一个新病毒”。事实上，尼帕病毒绝非新面孔，它已经在人类社会周围潜伏了四分之一世纪。

虽然尼帕病毒在印度喀拉拉邦（Kerala）几乎已成为一种“年度性”的挑战，但在2024年至2026年初这段时间，疫情的频率和范围出现了一些异常波动。

2024年7月，喀拉拉邦马拉普拉姆（Malappuram）一名14岁的男孩因感染尼帕病毒不幸去世，这起病例再次敲响了警钟；2025年5月至7月，喀拉拉邦又报告了4例确诊病例和2例死亡病例；2026年1月，疫情似乎不再局限于喀拉拉邦。西孟加拉邦（West Bengal）报告了该邦19年来的首起聚集性疫情。这次疫情始于巴拉萨特（Barasat）的一家私立医院，截至2026年1月下旬，已导致包括医生和护士在内的5名医护人员感染，并导致近100人被隔离。

这些数据表明，虽然尚未达到“数千人感染”这种大流行规模，但局部的高致死率小规模暴发（Outbreaks）确实正在发生，且呈现出跨区域传播和医院内聚集性感染的特点。这就是流行病学中典型的“溢出事件”引发的连锁反应。

“尼帕病毒不是一个新敌人，而是一个不断进化、寻找机会突破防线的‘老对手’。”王新宇教授表示，根据基因测序，目前的尼帕病毒主要分为“马来西亚株”（NiV-M）和“孟加拉株”（NiV-B），后者在印度和孟加拉国的暴发中更为常见，且致死率更高。此外，尼帕病毒最让人恐惧的特征是其极高的致死率。在不同的暴发中，致死率波动在40%至75%之间，某些局部疫情甚至能达到100%。

目前，中国大陆并未报告过确诊的人类尼帕病毒感染病例。“不过也需要注意，中国处于尼帕病毒潜在风险区的边缘，且拥有类似的生态环境和病毒家族成员，监测压力依然存在。”王新宇教授说。

如何应对潜在危机？

尼帕病毒感染潜伏期为3~14天，初期症状与流感相似，易出现误诊，这也意味着，早期精准检测不仅能为临床干预争取时间，也是落实国境检疫、疫情溯源的核心环节。

公开信息显示，2025年实施的新修订《中华人民共和国国境卫生检疫法》已经将尼帕病毒、寨卡、基孔肯雅热等纳入检测。

据21世纪经济报道记者梳理，目前临床常用的检测方法包括抗体检测、核酸检测等，其中全基因组测序技术在病原确认、变异监测及进化溯源中具有不可替代的优势。

受到病毒消息的影响，多家上市公司接连披露了相关检测手段的信息。之江生物证券部工作人员表示，公司确实有尼帕病毒核酸测定试剂盒，并且此前已经取得欧盟CE认证。该公司网站显示，这款试剂盒通过特异性检测尼帕病毒的核酸片段，可用于临床或科研上对尼帕病毒的诊断，具有高特异性、高灵敏度等特点。

达安基因证券部工作人员表示，目前公司暂无涉及尼帕病毒的检测试剂产品。圣湘生物、安旭生物证券部工作人员则表示，以公司后续发布的消息为准。

据记者梳理，金域医学联合金圻睿研发的MetaVirus病毒全基因组探针捕获NGS检测服务，可实现对尼帕病毒及多种病原体的精准检测与深度分析，有助于精准防控。从样本进入实验室开始，19个小时内可出具检测报告。

之江生物拥有国内获批的尼帕病毒PCR核酸检测试剂盒，最低检出限达 500 copies/mL，更高敏感度更精准检测，有效缩短窗口期；内源性内标，可以实时监控从“采样到检测”全流程，避免假阴性；1小时内完成，可以助力高效决策与应急响应，提升效率与生物安全性，可随时支持海关、疾控中心、P2+实验室等机构开展监测与筛查。

达安基因披露，公司已研制出“尼帕病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）”，检测灵敏度可达200 copies/mL，减小漏检风险；采用一管全预混工艺，无需配液，加样即检，操作便捷；内源性内标质控样本采集和实验室检测全程，减少假阴性结果的报告；精准快速，适配各主流荧光PCR仪，实现快速扩增检测。

虽然目前没有特效药，但科研并未止步。针对尼帕病毒的疫苗已经进入临床试验阶段。单克隆抗体也在同情用药中显示出了一定的潜力。因此，除了检测企业的信息披露，在疫苗预防层面，沃森生物、智飞生物、康希诺、华兰疫苗等企业股价也出现不同程度上涨最高涨幅达20%。

“大多数尼帕病毒感染者在接触后 1–2 周内出现症状，极少数病例潜伏期可能更长，但这种病毒不会通过正常社交传播，公众不必因此担心。”也有临床专家对21世纪经济报道记者直言，当下，也不能松懈，对于国内医疗机构而言，需要加强专业人员培训，提高警惕，增强病毒识别能力。