【大纪元2022年09月12日讯】（大纪元记者温婧澳洲悉尼编译报导）房地产行业呼吁州政府召开峰会解决住房危机。昆士兰财政厅长回避了对此议题的紧急呼吁，称将由州长决定应对危机所需的措施。

政府住房等候名单上有27,437户家庭。截至6月，出租物业的空置率也非常低。

与此同时，自2017年以来，州际移民为昆州带来的人口增长一直高于其它州。

根据澳大利亚房地产委员会（Property Council of Australi）的一项调查，约有22万人计划在未来五年从悉尼和墨尔本搬到昆州。

该游说团体呼吁州政府召开紧急峰会，以找出提供更多住房的方法，并希望简化昆士兰的规划法规。

该委员会在近日的一份报告中说：“这相当于汤斯维尔（Townsville）和格莱斯顿（Gladstone）的全部人口在五年内搬迁到昆士兰东南部。

“这些数字让人想起2000年至2010年间昆士兰东南部的（人口）增长，导致了（住房）供应严重紧张以及房价急剧上涨。

“当前住房供应危机的严重程度使得我们必须回顾过去，以确保我们不会重蹈覆辙，我们现在就应该采取行动，以确保我们目前面临的岌岌可危的局面不会变得无法挽回。”

昆士兰社会服务、慈善机构、地方政府、房地产行业、行业团体和建筑游说团体自10月以来一直在呼吁政府举办住房峰会。

据澳新社消息，财政厅长迪克（Cameron Dick）表示，房地产市场面临巨大压力，但是否举办以政府为主导的住房峰会不是他能决定的。

他对记者说：“我们会让州长决定我们（是否）参与，但显然各级政府都需要参与解决昆州的住房问题。”

“现如今——一些企业（正在）搬来昆州，这是一个理想的地方，人们成群结队地搬到这里，是因为（这里）有好工作，更好的服务和更棒的生活方式。”

迪克指出，主要问题不是缺少私人、社会或社区住房的资金，而是缺乏土地，特别是在人口稠密的东南部。

财政厅长补充说，政府一直在投资建设住宅基础设施——如道路、水和排污系统——以便地方政府可以开辟新的住宅区。

反对党领袖克里斯弗利（David Crisafulli）表示，如果昆州州长帕勒谢（Annastacia Palaszczuk）不作为，他将亲自主持一场住房峰会。

他指责工党政府未能尽快释放土地，从而在房地产市场上制造了一波疯狂抢购的现象。◇

责任编辑：刘颂恩

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