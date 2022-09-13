22长江D2 : 长江证券股份有限公司公开发行债券2022年跟踪评级报告 时间：2022年09月13日 16:36:20 中财网 原标题:22长江D2 : 长江证券 股份有限公司公开发行债券2022年跟踪评级报告

评级结果： 评级观点

本次 级别 评级 展望 上次 级别 AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA + AA 稳定 + AA + AA 稳定 + AA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA AAA 稳定 AAA 利润显著下滑。

跟踪评级债项概况：

发行规模 债券余额 40.00亿元 40.00亿元 25.00亿元 25.00亿元 25.00亿元 25.00亿元 10.00亿元 10.00亿元 20.00亿元 20.00亿元 41.00亿元 41.00亿元 20.00亿元 20.00亿元 30.00亿元 30.00亿元 42.00亿元 42.00亿元 30.00亿元 30.00亿元 23.00亿元 23.00亿元 40.00亿元 40.00亿元 注：上述债券仅包括由联合资信评级且截至评级时点尚处 是全国性综合类上市券商，资本实力很强，经营实力处于

于存续期的债券

行业前列；2021年，公司继续深耕湖北，保持很强的市场

评级时间：2022年 6月 16日

竞争力和区域竞争优势。

2． 公司各项业务竞争力很强。公司业务领域覆盖面广，经纪

本期评级使用的评级方法、模型：

业务、证券自营业务、融资融券等业务均处于行业上游水

注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披

的货币资金、高信用等级债券类投资资产为主，优质流动

露

性资产占比较大，整体资产质量较高且流动性较好。

aaa 评级结果 评价结果 风险因素 评价要素 B 经营环境 宏观经济 行业风险 自身 竞争力 公司治理 风险管理 业务经营 分析 未来发展 F1 偿付能力 盈利能力 资本充足 性 杠杆水平 流动性因素 注：经营风险由低至高划分为 A、B、C、D、E、F共 6个

等级，各级因子评价划分为 6档，1档最好，6档最差；财

务风险由低至高划分为 F1－F7共 7个等级，各级因子评价 主要财务数据： 划分为 7档，1档最好，7档最差；财务指标为近三年加权

合并口径

2019年 2020年 2021年 812.46 1012.20 1175.18 530.94 719.66 865.43 281.52 292.53 309.75 23.05 16.18 20.86 65.35 71.10 73.64 70.33 77.84 86.23 23.40 28.30 31.87 32.98 36.53 36.84 5.76 7.27 8.02 217.33 216.59 230.00 219.35 201.07 204.73 24.59 20.38 17.47 214.32 300.67 389.60 497..52 676.26 801.39 注：1.本报告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在微小差异系四舍五入造成；除特别说明外，均指人民币、财务数据均指合并口径；2.本报告中涉及净资本等风险控制指标均为母公司口径；3. 2022年一季度数据未经审计、相关指标未年化

资料来源：公司定期报告，联合资信整理

主体评级历史：

评级 展望 评级时间 项目小组 评级方法/模型 稳定 2022/05/16 刘嘉 张晨露 证券公司 行业信用评级方法 V3.2.2020204 证券公司 主体信用评级模型(打分表） V3.2.1202204 稳定 2014/5/13 赖金昌 葛成东 张慰 证券公司 与财务公司(债券)资信评级 稳定 2013/4/26 杨杰 李鹏 聂逆 证券公司 与财务公司(债券)资信评级 （2003年 3月） 注：上述历史评级项目的评级报告通过报告链接可查阅；2019年 8月 1日之前的评级方法和评级模型均无版本编号

声 明

一、本报告版权为联合资信所有，未经书面授权，严禁以任何形式/方式复制、转载、出售、发布或将本报告任何内容存储在数据库或检索系统中。

二、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

三、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。

四、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。

五、本报告系联合资信接受 长江证券 股份有限公司（以下简称“该公司”）委托所出具，引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信履行了必要的尽职调查义务，但对引用资料的真实性、准确性和完整性不作任何保证。联合资信合理采信其他专业机构出具的专业意见，但联合资信不对专业机构出具的专业意见承担任何责任。

六、根据控股股东联合信用管理有限公司（以下简称“联合信用”）提供的联合信用及其控制的其他机构业务开展情况，联合信用控股子公司联合信用投资咨询有限公司（以下简称“联合咨询”）为 长江证券 股份有限公司提供了咨询服务。由于联合资信与关联公司联合咨询之间从管理上进行了隔离，在公司治理、财务管理、组织架构、人员设置、档案管理等方面保持独立，因此公司评级业务并未受到上述关联公司的影响，联合资信保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则除因本次评级事项联合资信与该公司构成委托关系外，联合资信人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

七、本次跟踪评级结果自本报告出具之日起至相应债券到期兑付日有效；根据跟踪评级的结论，在有效期内评级结果有可能发生变化。联合资信保留对评级结果予以调整、更新、终止与撤销的权利。

八、任何机构或个人使用本报告均视为已经充分阅读、理解并同意本声明条款。

分析师：

联合资信评估股份有限公司

一、跟踪评级原因 公司第一大股东新理益集团及其一致行动人共

质押 2.85亿股，占公司总股本比例的 5.16%。

根据有关法规要求，按照联合资信评估股份

表 1 截至 2022年 3月末公司前五大股东及持股情况

有限公司关于 长江证券 股份有限公司（以下简称

资料来源：公司 2022年一季度报告，联合资信整理

年的湖北证券有限责任公司，初始注册资本 0.17

亿元，后于 2000年更名为 长江证券 有限责任公

公司经营范围：证券投资基金托管；证券投

司。2004年，公司以存续分立为两家公司，存续

资咨询；证券投资基金销售服务；证券业务（依

公司继续保留 长江证券 有限责任公司的名称，原

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

注册资本及业务范围不变，同时新设湖北长欣投

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或

资发展有限责任公司，承继剥离的非证券资产。

许可证件为准）一般项目： 证券公司 为期货公司

2005年，公司受让大鹏证券有限责任公司的证

提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，

券类资产。2007年，石家庄炼油化工股份有限公

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

司定向回购、重大资产出售暨以新增股份吸收合

截至 2021年末，公司共在全国各中心城市

并 长江证券 有限责任公司， 长江证券 实现借壳上

和地区设有证券分公司 32家、证券营业部 247

市并更为现名，同时在深圳证券交易所复牌交易，

家、期货分公司 5家、期货营业部 16家；公司

股票简称为“ 长江证券 ”，代码为“000783.SZ”。

拥有 4家一级全资子公司： 长江证券 承销保荐有

2009年，公司向全体股东配售普通股募集资金

限公司（以下简称“长江保荐”）、 长江证券 （上

净额 32.02亿元。2011年，公司通过公开增发方

海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”）、

式募集资金净额 24.76亿元。2014年，公司以资

长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江资

本公积转增资本，注册资本增至47.42亿元。2016

本”）、 长江证券 创新投资（湖北）有限公司（以

年 7月，公司通过非公开增发方式募集资金净额

下简称“长江创新”）；公司拥有 2家一级控股子

82.69亿元，其中增加注册资本 7.87亿元，增加

公司： 长江证券 国际金融集团有限公司（以下简

资本公积 74.84亿元。2018年 3月，公司发行

称“长证国际”）、长江期货股份有限公司（以下

50.00亿元的可转换公司债券（债券简称“长证

简称“长江期货”）。

转债”），2018年 9月， 长证转债 开始转股。

截至 2021年末，公司合并资产总额 1596.65

截至 2022年 3月末，公司股本为 55.30亿

亿元，其中客户资金存款 350.77亿元、客户备

元，其第一大股东为新理益集团有限公司（以下

付金 59.33亿元；负债总额 1286.91亿元，其中

简称“新理益集团”），持股比例 14.89%，公司无

代理买卖证券款 421.46亿元；所有者权益合计

控股股东及实际控制人。截至 2022年 3月末，

309.75亿元（含少数股东权益 1.12亿元）；母公

30.00亿元 30.00亿元 2020/7/30 23.00亿元 23.00亿元 2020/3/23 40.00亿元 40.00亿元 2020/2/24 资料来源：公开资料，联合资信整理

截至 2022年 3月末，公司合并资产总额

1700.68亿元，其中客户资金存款 372.77亿元、

1.普通债券

客户备付金57.79亿元；负债总额1390.78亿元，

本次跟踪债券中的普通债券包括“22长江01”

其中代理买卖证券款 452.97亿元；所有者权益

“21长江05”“21长江04”“21长江03”“21长江

合计 309.90亿元（含少数股东权益 1.14亿元）。

02”“21长江01”“20长江05”“20长江04”“20长

2022年 1－3月，公司实现营业收入 8.43亿元，

江03”“20长江01”，合计金额296.00亿元，到期

利润总额 0.07亿元，净利润 0.50亿元（含少数

期限分散在2022年－2026年期。

股东损益 0.03亿元）；经营活动产生的现金流量

净额 50.34亿元，现金及现金等价物净增加额

2.次级债券

43.32亿元。

本次跟踪债券中的公开次级债券包括“21

公司注册地址：湖北省武汉市新华路特 8号；

长江 C2”“21长江 C1”，金额 50.00亿元，均于

法定代表人：李新华。

2024年到期，公司次级债券是向专业投资者发

行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券，债项

三、本次跟踪债券概况

无增信措施。

本次跟踪公开发行债券见下表，募集资金均

四、宏观经济和政策环境分析

已按指定用途使用完毕，应于跟踪期内付息的债

券已在付息日正常付息。

1．宏观政策环境和经济运行情况

表 2 本次跟踪债券概况

2022年一季度，中国经济发展面临的国内

发行规模 债券余额 起息日 40.00亿元 40.00亿元 2022/1/17 25.00亿元 25.00亿元 2021/10/14 25.00亿元 25.00亿元 2021/10/14 10.00亿元 10.00亿元 2021/8/18 20.00亿元 20.00亿元 2021/8/18 41.00亿元 41.00亿元 2021/1/11 20.00亿元 20.00亿元 2021/7/12 30.00亿元 30.00亿元 2021/6/8 42.00亿元 42.00亿元 2020/9/21

1

为剔除基数效应影响，方便对经济实际运行情况进行 年同期为基期计算的几何平均增长率，下同。

分析判断，文中使用的 2021年两年平均增速为以 2019

2021年 一季度 2021年 二季度 2021年 三季度 2021年 四季度 24.80 28.15 28.99 32.42 18.30(4.95) 7.90(5.47) 4.90(4.85) 4.00(5.19) 24.50(6.79) 15.90(6.95) 11.80(6.37) 9.60(6.15) 25.60(2.90) 12.60(4.40) 7.30(3.80) 4.90(3.90) 25.60(7.60) 15.00(8.20) 8.80(7.20) 4.40(5.69) 29.70(2.30) 7.80(2.40) 1.50(0.40) 0.40(0.65) 29.80(-2.0) 19.20(2.00) 14.80(3.30) 13.50(4.80) 33.90(4.14) 23.00(4.39) 16.40(3.93) 12.50(3.98) 48.78 38.51 32.88 29.87 29.40 36.79 32.52 30.04 0.00 0.50 0.60 0.90 2.10 5.10 6.70 8.10 12.30 11.00 10.00 10.30 24.20 21.80 16.30 10.70 6.20 4.50 2.30 0.30 5.30 5.00 4.90 5.10 13.70(4.53) 12.00(5.14) 9.70(5.05) 8.10(5.06) 注：1.GDP数据为当季值，其他数据均为累计同比增速；2.GDP总额按现价计算，同比增速按不变价计算；3.出口增速、进口增速均以美元

计价统计；4.社融存量增速、城镇调查失业率为期末值；5.全国居民人均可支配收入增速为实际同比增速；6.2021年数据中括号内为两年平

均增速

资料来源：联合资信根据国家统计局、中国人民银行和公开数据整理 需求端，消费市场受到疫情冲击较大，固定 CPI同比涨幅总体平稳，PPI同比涨幅逐月资产投资增速处于相对高位，出口仍保持较高景 回落。2022年一季度 CPI同比增长 1.10%，猪气度。消费方面，2022年一季度社会消费品零售 肉等食品价格下跌对冲了部分能源价格上涨推总额 10.87万亿元，同比增长 3.27%，不及上年 动的上行空间。一季度 PPI同比增长 8.70%，各同期两年平均增速水平（4.14%），主要是 3月疫 月同比增速回落幅度有所收敛；PPI环比由降转情对消费，特别是餐饮等聚集型服务消费，造成 升，上行动力增强，输入型通胀压力抬升。地缘了较大冲击。投资方面，2022年一季度全国固定 政治等因素导致国际能源和 有色金属 价格剧烈资产投资（不含农户）10.49万亿元，同比增长 波动，带动国内油气开采、燃料加工、 有色金属 9.30%，处于相对高位。其中，房地产开发投资 等相关行业价格上行。

继续探底；基建投资明显发力，体现了“稳增长” 社融总量扩张，财政前置节奏明显。2022年政策拉动投资的作用；制造业投资仍处高位，但 一季度新增社融规模 12.06万亿元，比上年同期3月边际回落。外贸方面，出口仍保持较高景气 多增 1.77万亿元；3月末社融规模存量同比增长度。2022年一季度中国货物进出口总额 1.48万 10.60%，增速较上年末高 0.30个百分点。从结亿美元，同比增长 13.00%。其中，出口 8209.20 构看，财政前置带动政府债券净融资大幅增长，亿美元，同比增长 15.80%；进口 6579.80亿美 是支撑社融扩张的主要动力，一季度政府债券净元，同比增长 9.60%；贸易顺差 1629.40亿美元。 融资规模较上年同期多增 9238亿元。其他支撑因素包括对实体经济发放的人民币贷款和企业 加大。生产端，停工停产、供应链受阻以及原材债券净融资较上年同期分别多增 4258亿元和 料价格上涨对工业生产的拖累还需关注；需求端，4050亿元。 投资对经济的拉动作用有望提升，可能主要依靠

基建投资的发力；国内疫情的负面影响短期内或

财政收入运行总体平稳，民生等重点领域

将持续，制约消费的进一步复苏；在俄乌局势紧

支出得到有力保障。2022年一季度，全国一般

张、美联储货币政策加速紧缩等国际背景下，叠

公共预算收入 6.20万亿元，同比增长 8.60%，财

加上年基数攀升的影响，出口对于经济的支撑大

政收入运行总体平稳。其中，全国税收收入 5.25

概率会逐步回落。有鉴于此，IMF、世界银行等

万亿元，同比增长 7.70%，主要是受工业企业利

国际机构均降低了对中国经济增长的预测。预计

润增长带动，但制造业中小微企业缓税政策延续

未来经济增长压力仍然较大，实现 5.50%增长目

实施等因素拉低了税收收入增幅。支出方面，

标的困难有所加大。

2022年一季度全国一般公共预算支出 6.36万亿

元，同比增长 8.30%，为全年预算的 23.80%，进

五、行业分析

度比上年同期加快 0.30个百分点。民生等重点

领域支出得到了有力保障，科学技术、教育、农

公司业务主要包括证券经纪、投资银行、证

林水、社会保障和就业、卫生健康支出同比分别

券投资、资产管理等，核心业务属证券行业。

增长 22.40%、8.50%、8.40%、6.80%、6.20%。

稳就业压力有所加大，居民收入稳定增长。

1. 证券行业概况

2022年一季度，城镇调查失业率均值为 5.53%，

2021年，股票市场呈震荡走势，结构行情

其中 1月、2月就业情况总体稳定，调查失业率

明显，市场交投持续活跃；债券市场运营平稳，

分别为 5.30%、5.50%，接近上年同期水平，环

市场规模保持增长态势，全年发行量同比小幅增

比小幅上升，符合季节性变化规律；而 3月以来

长。

局部疫情加重，城镇调查失业率上升至 5.80%，

股票市场方面，2019年，市场预期回暖，股

较上年同期上升 0.50个百分点，稳就业压力有

票市场先扬后抑，一季度贡献全年大部分涨幅；

所增大。2022年一季度，全国居民人均可支配收

2020年，股票市场全年表现强势，呈现震荡上涨

入 1.03万元，实际同比增长 5.10%，居民收入稳

的“慢牛”格局，市场交易额大幅提升；2021年，

定增长。

股票市场呈现震荡走势，板块分化加剧，结构性

行情明显，市场交投活跃度持续提升。截至2021

2. 宏观政策和经济前瞻

年末， 上证指数 收于3639.78点，较年初上涨

把稳增长放在更加突出的位置，保持经济

4.80%； 深证成指 收于14857.25点，较年初上涨

运行在合理区间，实现就业和物价基本稳定。

2.67%，涨幅均较2020年有所回落。根据交易所

2022年 4月，国务院常务会议指出，要把稳增

公布的数据，截至2021年末，我国上市公司总数

长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、

4615家，较年初增加461家；上市公司总市值

推改革，切实稳住宏观经济大盘。保持经济运行

91.61万亿元，较年初增长14.91%。根据Wind统

在合理区间：部署促进消费的政策举措，助力稳

计数据，2021年全部A股成交额257.18亿元，同

定经济基本盘和保障改善民生；决定进一步加大

比增长24.82%，市场交投持续活跃。截至2021年

出口退税等政策支持力度，促进外贸平稳发展；

末，市场融资融券余额1.83万亿元，较上年末增

确定加大金融支持实体经济的措施，引导降低市

长13.17%，其中融资余额占比93.44%，融券余额

场主体融资成本。实现就业和物价基本稳定：着

占比6.56%。2021年，全市场股权融资募集资金

力通过稳市场主体来保就业；综合施策保物流畅

合计1.84万亿元，同比增长6.39%；完成IPO、增

通和产业链供应链稳定，保粮食能源安全。

成 可转债 和可交债发行的企业分别有119家和34 多层次资本市场已初步建立并不断完善， 家。 证券行业服务实体经济取得新成效。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展 图 1 股票市场指数及成交额情况（单位：点、亿元） 场迎来了一个全新板块。2020年6月，证监会发 资料来源：Wind，联合资信整理 布《中国证监会关于全国 中小企业 股份转让系统 债券市场方面，2019年，债券市场违约常态 挂牌公司转板上市的指导意见》，建立新三板企 化，货币市场利率延续下降趋势，国债收益率保 业转板上市制度，新三板精选层连续挂牌一年以 持平稳；2020年，债券市场规模持续增长，受疫 上企业可申请转板到科创板或创业板上市，加强 情以及货币政策影响，市场利率出现大幅波动， 多层次资本市场的有机联系。2021年9月，定位 5月份利率探底后逐步回升，中债信用债净价指 为“服务创新型 中小企业 的主阵地”的北京证券 数总体平稳，但债券违约向国企蔓延；2021年， 交易所注册成立，我国资本市场的层次布局不断 债券市场整体运行平稳，全年债券发行量同比小 完善。根据中国证券业协会统计，2021年，证券 幅增长。根据Wind统计数据，2021年境内共发行 公司服务481家企业完成境内首发上市，融资金 各类债券5.38万只，发行额61.76万亿元，同比增 额达5351.46亿元，分别同比增加87家、增长 长8.55%。截至2021年末，我国存量债券余额 12.87%，其中科创板、创业板两板上市企业家数 130.35万亿元，较上年末增长14.10%，较上年末 占全年IPO家数的75.05%，融资金额占全年IPO 增速放缓。2021年境内债券交易总金额1631.90 融资总额的65.28%，引导资本有效支持科技创 万亿元，同比增长27.27%；其中现券交易成交金 新；服务527家境内上市公司实现再融资，融资 额241.91万亿元，回购交易成交金额1161.23万亿 金额达9575.93亿元，分别同比增加132家、增长 元，同业拆借成交金额128.76万亿元。截至2021 8.10%。同期， 证券公司 承销债券15.23万亿元， 年末，中债－综合净价（总值）指数收于103.30 同比增长12.53%。 点，较年初小幅增长1.44%。 随着证券市场规模逐步扩大， 证券公司 规 图 2 债券市场余额和增长率（单位：万亿元、%） 模逐年增长；2021年，证券行业业绩表现较好；资料来源：Wind，联合资信整理

利好政策等因素影响， 证券公司 业绩持续增长。

2017年 2018年 2019年 2020年 131 131 133 139 120 106 120 127 91.60 80.92 90.23 91.37 3113.28 2662.87 3604.83 4484.79 1129.95 666.20 1230.95 1575.34 6.14 6.26 7.26 8.90 1.85 1.89 2.02 2.31 1.58 1.57 1.62 1.82 注：证券业协会未披露 2021年 证券公司 盈利家数情况 资料来源：中国证券业协会 图 3 我国证券行业业务收入结构图 注：1．证券业协会未披露 2020年全行业利息净收入数据，2020年其他包括利息净收入和其他收入；2．证券业协会未披露全行业 2021年代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）、证券承销与保荐业务净收入、财务顾问业务净收入、证券投资收益（含公允价值变动）、利息净收入数据，仅披露了经纪业务收入、投资银行净收入等，因披露口径存在较大差异，故上表以 2021年前三季度收入结构替代全年进行列示

资料来源：中国证券业协会

证券公司 所有者权益 资产总额 营业收入 中信证券 2138.08 12786.65 765.24 海通证券 1777.55 7449.25 432.05 国泰君安 1506.37 7912.73 428.17 华泰证券 1520.36 8066.51 379.05 中国银河 989.78 5601.35 359.84 广发证券 1108.01 5358.55 342.50 中金公司 847.31 6497.95 301.31 中信建投 证券 800.06 4527.91 298.72 招商证券 1125.90 5972.21 294.29 申万宏源 1054.53 5617.34 246.66 12867.95 69790.45 3847.83 资料来源：公开数据，数据以营业收入由高到低排序

2. 行业政策 监管、防范金融风险的监管要求下，“严监管、

在资本市场深化改革背景下， 证券公司 严 防风险”仍将是监管的主旋律。随着新《证券法》监管态势将延续；新《证券法》等纲领性文件出

等纲领性文件出台，资本市场基础设施建设的

台，多项利好政策、业务规则和指引密集发布，

持续推进，证券行业多项业务规则、指引密集发

有望推动资本市场和证券行业健康有序发展。

布，引导 证券公司 规范执业，推动资本市场和证

在资本市场深化改革背景下，在加强金融

券行业有序发展。

表 6 2019年以来部分行业政策及重大事项情况

政策名称 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 证监会发布《 证券公司 股权管理规定》 修订《 证券公司 风险控制指标计算标准》 修订《中华人民共和国证券法》 发布《关于修改 证券公司 次级债管理规 定>的决定》 发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《创业板上市公司证券发行注册管理办

法（试行）》、《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》 证监会发布《科创板上市公司证券发行注册管理 办法（试行）》 《证券市场资信评级业务管理办法》发布 深交所《关于合并主板与中小板相关安排的通 知》 《关于修改 证券公司 股权管理规定>的决定》 《上市公司信息披露管理办法》 证监会公布首批 证券公司 “白名单” 《关于依法从严打击证券违法活动的意见》 《证券期货违法行为行政处罚办法》 《 证券公司 短期融资券管理办法》 设立北京证券交易所 证监会发布《首次公开发行股票并上市辅导监管 规定》 证监会发布《 证券公司 科创板股票做市交易业务 试点规定》 证监会发布《保荐人尽职调查工作准则》和《证 券发行上市保荐业务工作底稿指引》 资料来源：证监会网站，联合资信整理

3. 未来动向 以推动 证券公司 加强内部控制、扎实风险管理、

分层竞争格局持续，中小券商竞争压力大。 提升执业水平，坚守底线练好内功，推动行业规随着政策红利持续向优质券商倾斜以及前 范发展。

期资源、业务投入积累效应的显现，大型券商综

六、基础素质分析

合实力持续提升。头部券商业务综合多元，收入

结构相对均衡，在业绩稳定性方面更具优势，同

1. 产权状况

时，随着其持续发力创新业务，综合实力优势突

截至2022年3月末，公司股本为55.30亿元，

出，有利于大型券商在轻、重资本业务转型上构

新理益集团持股14.89%，为公司第一大股东；

建核心优势。行业逐步孕育分层竞争格局，中小

公司股权结构较为分散，无控股股东及实际控

型券商也将结合市场环境、自身禀赋及其所在

制人。

区域的特色化需求，在特定行业、区域内精耕细

2. 企业规模和竞争力

作，逐步转向差异化、特色化发展策略。同时，

公司是全国性综合类上市 证券公司 ，资本

若行业景气度下行，中小券商将面临更大竞争

实力很强，各项业务排名处于行业上游水平，

压力。

具有很强行业竞争力。跟踪期，公司继续在湖

严监管基调持续，利于行业规范发展。

北省保持很强的区域竞争优势。

2022年，证监会将统筹推进提高上市公司

公司是全国性综合类上市 证券公司 之一，

质量、健全退市机制、多层次市场建设、强化中

可为投资者提供综合性的证券金融服务。截至

介机构责任、投资端改革、完善证券执法司法体

2021年末，公司合并总资产为 1596.65亿元，

制机制等重点改革，持续完善资本市场基础制

净资本 230.00亿元，整体规模处于行业上游水

度。“严监管、防风险”仍将是监管的主旋律，

2018年 2019年 17 18 21 18 17 17 20 21 21 17 15 16 37 16 注：1. 2019年“客户资产管理业务收入”排名为“资产管理业务

东和职工等多方权益出发，履行相关的监督职

收入排名”，公式为“资产管理业务净收入-资产管理业务月均受托

资产总净值*万分之 3”；2. 2021年行业排名尚未披露

能，2021年公司召开监事会会议5次。截至2022

资料来源：证券业协会 证券公司 经营业绩排名情况，联合资信整理

年3月末，公司监事会由6名监事组成，其中职工

2021年，公司继续不断加强投研能力，保

监事4名、股东监事2名，公司职工监事为监事

持很强投研竞争力。

长。

公司坚持“投研驱动”战略，坚定不移提升

2022年 2月 25日，公司董事长发生变更，

投研能力，公司研究业务的行业影响力不断提

新任董事长金才玖由董事会选任，原董事长李

升。2021年，公司获新财富“最具影响力研究机

新华现为公司董事。

构”及9个研究领域最佳分析师第1名，公募佣金

2021年 1月，公司监事杨星因个人原因辞

分仓收入创历史新高，同时推进研究业务国际

职，同年 4月，职工代表大会选任蔡廷华为职

化，为境内外各项业务发展提供了有力支持。

工代表监事。2021年 5月，郝伟由公司股东大

会选任为公司董事；2022年 5月，张跃文由公

3. 企业信用记录

司股东大会选任为公司独立董事，接替已离任

根据公司提供的中国人民银行企业基本信

独立董事田轩的席位。

用信息报告，截至2022年4月20日，公司无未结

2021年，公司副总裁罗国华、公司副总裁

清和已结清的不良/违约类贷款记录。

兼首席 金融科技 官韦洪波均因个人原因辞职，

根据公司过往在公开市场发行债务融资工

2022年，董事会新聘任肖剑为公司副总裁；2021

具的本息偿付记录，联合资信未发现公司存在

年，首席风险管理胡曹元因工作调整离任，当年

逾期或违约记录，履约情况良好。

董事会聘任胡勇接任职务。截至 2022年 3月末，

截至 2021年末，公司获得银行综合授信额

公司经营管理层包括总裁 1名、副总裁（兼职

度合计为 1009.75亿元，尚未使用额度 795.92

董事会秘书、财务总监、合规总监和首席风险官

亿元。

等）7名，按照相关授权开展公司日常经营管理

2019年 2020年 2021年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 35.87 51.00 50.31 64.63 62.76 72.78 14.29 17.30 24.60 12.41 15.94 5.49 6.37 -6.96 9.02 12.83 8.32 10.69 8.34 9.68 0.50 4.67 6.64 3.27 4.20 3.66 4.25 0.53 1.88 2.67 1.85 2.38 5.04 5.84 -0.07 0.38 0.54 0.31 0.40 0.27 0.31 -0.02 1.21 1.72 1.38 1.77 0.66 0.77 0.16 70.33 100.00 77.84 100.00 86.23 100.00 8.43 资料来源：公司定期报告，联合资信整理

2. 业务运营 有所提升，研究所也继续保持了较高的市场影

（1）经纪及证券金融业务 响力，经纪业务收入实现较好增长。

2021年，公司代理买卖证券业务市场份额 经纪及证券金融业务指公司向客户提供证

2019年 2020年 22.64 35.82 15.98 23.33 5.58 9.47 1.08 3.02 1.65 1.66 3006.98 4118.32 资料来源：公司定期报告、公司提供，联合资信整理

2021年，公司代理买卖股票基金规模所占

市场份额为1.74%，较上年增加0.08个百分点，

公司融资融券业务规模稳定，股票质押业

其中机构类客户占比有所上升。

务规模处于压降趋势，仍需关注后续股票质押

2021年，公司代理销售金融产品当年发生

业务相关风险回收情况。

额度为3179.89亿元，代销额度较上年末下降

公司信用业务主要为融资融券和股票质押

22.79%，公司代销金融产品金额包含销售子公

业务。截至2021年末，公司融资融券业务规模保

司长江资管发行的资产管理产品和基金。2021

持增长，与市场行情正相关，2021年，公司实现

年，权益类产品全年日均保有量为260.27亿元，

融资融券利息收入20.90亿元，同比增长21.37%，

同比增长104.58%。

主要得益于融资融券日均规模上升。公司继续

2021年，公司代销金融产品收入4.27亿元，

压缩股票质押业务规模，截至2021年末，股票质

其中代销金融产品规模下降，但收入上升，主要

押业务余额32.76亿元，较上年末下降34.10%。

系2020年公司代销的产品主要多为货币基金，

公司股票质押式回购业务整体履约保障比例在

其规模虽大，但代销费用较低，且代销收入计入

220%~260%区间震荡，履约保障比例较高，整

规则采用收付实现制，部分代销收入为2021年

体风险可控。

计入，上述原因导致2021年公司代销收入实现

截至2021年末，融资融券业务风险合约剩

同比增长。

余本息共计1.08亿元，风险合约累计计提减值准

公司研究所投研能力较强，研究业务的行

备1.07亿元。截至2021年末，买入返售金融资产

业影响力不断提升。2021年公司公募基金佣金

规模26.83亿元，累计计提减值准备余额7.25亿

市占率排名维持第二位，公募基金佣金分仓收

元，主要针对股票质押式回购业务计提的减值

入创历史新高。2021年，交易单元公司席位租赁

准备。

实现收入13.87亿元，同比大幅增长46.46%。

截至2021年末，公司信用业务杠杆率为

公司期货经纪业务收入主要由长江期货贡

120.30%，较2020年末微增加，杠杆水平较高。

献。2021年长江期货积极融入公司财富管理业

2019年 2020年 197.61 301.91 13.33 17.22 64.74 49.71 5.36 3.81 261.72 350.29 92.97 119.74 资料来源：公司定期报告，联合资信整理

（2）证券自营业务 2021年，公司证券自营投资收入为5.49亿元，

2021年，公司证券自营业务规模保持增长， 同比下降55.74%，主要系权益类投资业务收益投资结构以债券投资为主，且主要投向于较高 下降所致。

信用等级债券，受证券市场剧烈波动影响业务 截至 2021年末，公司自营投资业务规模较收入下滑明显；2022年一季度，因市场波动加 上年末增长 22.20%，主要系债券投资规模增加剧，交易性金融资产投资收益受到影响，公允 所致；公司证券自营业务投资结构以债券为主，截至 2021年末，公司本部自营业务投资规模

价值变动收益呈浮亏状态。

687.35亿元，其中债券投资占比达 63.23%，债

证券自营业务是指公司开展证券投资，包

券投资品种中国债等利率债、同业存单、及高等

括但不限于权益类、固定收益类及金融衍生品

级信用债券的投资占比较重。

等自营交易和做市业务。公司自营业务划分了

截至 2021年末，资产管理计划投资规模

较为细致的业务条线，分别由证券投资部、债券

96.56亿元，较上年末小幅增长 5.29%，占自营

投资部。投资管理方面，公司自营业务坚持稳健

投资总资产比重的 14.05%；2021年末，公司基

投资的理念，董事会根据相关法律法规及公司

金、股票及股权类投资规模分别为 54.31亿元和

自身情况，确定自营业务规模、风险限额等规模

33.09亿元，较上年末分别增长 140.95%和

性指标；经营管理层下设的投资决策委员会在

36.06%，但整体规模占比较小。

董事会确定或授权决定的范围内，具体负责证

截至 2021年末，具有实质违约风险的债券

券自营业务相关决策，其主要职责包括审议批

投资本金共 2.10亿元，其中 0.60亿元计入交易

准证券投资计划、确定阶段性投资规模、资产配

性金融资产，已通过估值下调在损益中反映；另

置比例、风险控制指标等；证券自营业务部门在

外 1.50亿元计入其他债权投资，已全额计提减

交易投资委员会的授权范围内，分别负责相关

值损失。

投资的日常运作。

表 11 公司本部自营业务投资结构（单位：亿元、%）

2019年末 2020年末 金额 占比 金额 占比 金额 263.88 58.19 332.22 59.06 434.57 24.12 5.32 52.35 9.31 177.05 72.05 15.89 57.72 10.26 39.11 162.33 35.79 218.84 38.91 217.85 42.02 9.27 22.54 4.01 54.31 17.88 3.94 24.32 4.32 33.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 41.14 9.07 91.71 16.30 96.56

0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 24.47 5.39 25.02 4.45 0.40 64.09 14.13 66.63 11.85 67.91 0.07 0.01 0.03 0.01 0.20 453.55 100.00 562.47 100.00 687.35 21.50 24.96 160.27 206.71 资料来源：公司提供，联合资信整理

（3）投资银行业务 债券承销方面，2021年公司承销债券规模

公司股票承销业务竞争力较强，2021年， 为419.85亿元，其中企业债142.00亿元，市场排股票承做数量大幅增加，债券承销和新三板业 名第8位（排名来源于公司年报）。2021年，公司务排名也较为靠前，整体稳定发展。 获得国家发改委企业债券主承销商信用评价A投资银行业务运营主要由全资子公司长江 类评级，中国证监会公司债券业务执业能力评保荐、 长江证券 债券融资部和 中小企业 金融部 价A类评级。

负责；其中长江保荐负责股票、上市公司债券发 2021年，公司新三板各项业务指标均位居行债券的承销保荐业务以及财务顾问业务，长 行业前10，新三板推荐挂牌企业3家，市场排名江证券债券融资部负责非上市公司发行债的券 并列第6位；完成股票定向发行20次，市场排名承销保荐业务。2021年，公司投资银行业务实现 并列第7位；新三板做市家数65家，市场排名第收入8.34亿元，同比增长0.28%。 10位（排名来源于公司年报）。

2021年，公司股票承销保荐方面，公司积极 截至2021年末，公司投行业务在审项目35推进大投行业务发展，完成股票承销IPO数量16 个（含IPO24个、债券7个、再融资3个、精选层家，市场排名第12位，承销金额69.91亿元，同 0个、财务顾问1个）；已拿批文未实施项目43个，比增长55.18%；承做股票增发项目5单，承销金 项目储备较为充足。

额28.64亿元，同比下降27.55%。

表 12 公司（境内母子 证券公司 口径）投行业务股票和债券承销情况（单位：个、亿元）

项目 2019年 2020年 数量 金额 数量 金额 数量 IPO 8 64.40 7 45.05 16 增发 3 278.89 3 39.53 5 债券 104 579.92 95 533.12 82 101 923.21 105 617.70 103 资料来源：公司定期报告、公司提供、WIND数据，联合资信整理

（4）资产管理业务 束，长江资管私募资管产品转型工作已完成，通2021年，公司继续提升主动管理能力，积 道类产品规模继续下降，主动管理类产品稳步极推进标准化产品的转型，但集合资产管理规 增长。资产管理业务实现营业收入3.66亿元，同模较2020年末降幅较大，业务结构仍以定向产 比增长12.12%，主要系超额收益增加所致。

品为主。 长江资管以主动投资管理为核心，大力发

公司资产管理业务根据客户需求开发资产 展公募基金、资产证券化业务。2021年，长江资管理产品并提供相关服务，包括集合、定向、专 管共有产品230只，资产总规模695.53亿元；新项资产管理，以及公募基金等资产管理业务，主 发公募基金10只，规模24.97亿元；集合产品12要业务由子公司长江资管负责。2021年公司继 只，规模14.85亿元。

续推进业务转型，伴随资管新规整改过渡期结

2019年 2020年 规模 收入 规模 收入 规模 527.19 1.07 450.19 2.41 345.27 419.87 2.33 400.76 1.75 144.41 110.79 0.24 67.22 0.11 49.28 168.61 0.48 180.54 0.52 156.57 1226.45 4.12 1098.71 4.79 695.53 注：数据统计口径为 长江证券 境内资产管理业务。

资料来源：公司提供，联合资信整理

（5）其他子公司业务 心价值观，践行“诚信经营、规范运作、专业服2021年，公司主要子公司发展良好。 务、稳健发展”的经营理念，坚持“扩张与整固、另类投资及私募股权投资管理业务是指股 激励与约束、放权与监督、结果与过程”四个并权投资、项目投资及管理或受托管理股权类投 重， 夯实“投研驱动”“科技赋能”两大战略，资并从事相关咨询服务等业务。 以强化买方业务能力为重心，全力打造“投资管公司设立了长江资本和长江创新两家全资 理、财富管理、企业服务”三大平台，通过专业子公司从事该类业务。2021年公司另类投资及 积累、能力沉淀、优势整合、价值创造，进一步私募股权业务营业收入5.04亿元，同比增长 提升投研核心竞争力，全面转向业务发展。2022172.33%。2021年，长江资本新设3只基金，新增 年，公司将践行平台化发展之路；强化合规风控14个投资项目，合计新增投资金额3.23亿元；实 长效机制，服务业务高质量发展；提升运营管理现营业收入1.67亿元，净利润1.07亿元。长江创 效能，全面支持业务发展；坚持人才内生培养，新主要运用自有资金进行一级市场股权投资， 抓好干部队伍建设；以党建引领文化建设，落实2021年，长江创新新增10个股权投资项目及4个 行业文化要求；强化执行力建设，为业务保驾护科创板跟投项目；实现营业收入3.37亿元，净利 航。

润2.35亿元。

九、财务分析

公司通过长证国际开展海外业务，重点推

进经纪业务向财富管理转型，海外研究业务影

1. 财务概况

响力初显，自营、债券等业务稳健发展。截至

公司提供的2019－2021年财务报表均经中

2021年末，公司持有长证国际95.32%的股权，

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并

长证国际的业务主要通过5家海外子公司开展，

出具了无保留意见的审计报告，公司2022年一

已经初步形成“1+5”的集团经营架构和业务布

季度财务数据未经审计。本报告2019－2021年

局。2021年，长证国际实现营业收入0.27亿元，

财务数据均取自次年审计报告中的期初数/上

同比下降12.57%。

期数，2021年数据取自当年审计报告的期末数/

本期数。

3. 未来发展

从合并范围来看，公司 2019－2021年无新

公司目标清晰，定位明确，战略规划符合

设及注销子公司，合并范围变化均为新设立及

自身特点和未来发展的需要，但公司主要业务

清算特殊目的主体，合并范围变化较小。

与证券市场高度关联，受证券市场波动和相关

公司2021年度执行了财政部于近年颁布的

监管政策变化等因素影响较大。

《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称

2022年，公司将继续秉持“汇聚财智、共享

“新租赁准则”）。执行新租赁准则后，公司原

成长”的企业使命和“忠于职守、追求卓越”核

采用经营租赁（采用简化处理的短期租赁和低

2019年末 2020年末 2021年末 811.91 1051.56 1286.91 41.88 50.01 51.66 123.91 200.85 266.44 283.20 375.59 408.71 272.57 331.31 421.46 46.63 49.02 69.82 1.90 0.79 0.31 530.94 719.66 865.43 497.52 676.26 801.39 214.32 300.67 389.60 283.20 375.59 411.78 65.35 71.10 73.64 41.87 30.86 27.13 52.31 40.06 34.46 资料来源：公司定期报告、2022年一季度财务数据（未经审计）、公司监管报表，联合资信整理截至 2021年末，公司代理买卖证券款 司应付债券规模较上年末增长 8.82%，主要系421.46亿元，较上年末增长 27.21%，其中个人 公司新发 7只公司债，债券规模上涨所致；公代理买卖证券款 323.07亿元，占比达 76.65%； 司卖出回购金融资产款规模较上年末增长公司应付短期融资款为 51.66亿元，较上年末增 32.66%，主要系债券质押式回购规模增加所致。

长 27.21%，主要系公司发行收益凭证所致；公

2022年到期 2023年到期 2024年到期 2025年及之后到期 496.79 110.20 187.34 10.13 61.61 13.75 23.38 1.26 资料来源：公司定期报告，联合资信整理

从负债杠杆指标来看，截至 2021年末，公 性资产占比较2020年末有所提升，资产流动性司自有资产负债率增长至 73.64%，杠杆水平处 及质量较好。2022年一季度，公司资产总额较于行业内较高水平。截至 2021年末，母公司口 年初实现较大增长，其他债券投资资产规模呈径净资本/负债指标为 27.13%、净资产/负债指 上升趋势。

标为 34.46%，均较上年末有所下降，仍优于监 截至2021年末，公司资产总额1596.65亿元，管标准。 较上年末增长18.79%，构成以自有资产为主，

截至 2022年 3月末，公司负债总额 1390.78 公司自有资产1175.18亿元，较上年末增长亿元，较年初增长 8.07%，主要因卖出回购金融 16.10%。其中全部资产中货币资金占26.57%、资产款和代理买卖证券款增加所致。公司全部 融出资金占21.16%、交易性金融资产占17.45%、债务规模较年初增长 9.54%，因卖出回购金融 其他债权投资占24.29%。2021年末，公司优质资产款及交易性金融负债增长所致，自有资产 流动性资产规模为237.79亿元，较上年末增长负债率为74.95%，较上年末增长1.31个百分点， 49.51%，以货币资金、地方政府债券、AAA级整体负债结构较年初未发生太大变化。 别信用债券为主，优质流动性资产/总资产比重截至2021年末，公司资产总额较上年末所 回升，公司资产流动性较好。

有增加，资产结构以自有资产为主；优质流动

表 16 公司资产情况表（单位：亿元、%）

2019年末 2020年末 2021年末 1093.43 1344.10 1596.65 330.25 345.13 424.16 42.62 56.38 67.02 195.79 298.58 337.78 73.44 62.21 26.83 323.29 334.98 278.62 59.36 166.00 387.75 812.46 1012.20 1175.18 74.30 75.31 73.60 182.86 159.05 237.79 23.05 16.18 20.86 注：优质流动性资产/总资产中分子分母均取自风控指标监管报表； 资料来源：公司定期报告、2022年一季度财务数据（未经审计）、专项审计报告，联合资信整理

2019年末 2020年末 2021年末 监管标准 196.33 201.59 195.00 -- 21.00 15.00 35.00 -- 217.33 216.59 230.00 -- 271.54 281.18 292.21 -- 99.08 107.72 112.34 --

219.35 201.07 204.73 ≥100.00 24.59 20.38 17.47 ≥8.00 80.04 77.03 78.71 ≥20.00 206.84 186.45 165.57 ≥100.00 176.84 149.32 156.38 ≥100.00 资料来源：公司专项审计报告，联合资信整理 4. 盈利能力 大幅降低，资产因公允价值变动产生较大浮亏。 2021年，公司营业收入和净利润进一步增 2021年，公司营业收入和净利润虽有增长， 长，盈利水平有所提升，整体盈利能力较强。 但增速略低于行业平均水平。 2022年一季度，因受市场波动影响，投资收益 图 5 公司营业收入和净利润情况 资料来源：公司定期报告（一季度数据未年化），证券业协会，联合资信整理2021年，公司营业支出54.46亿元，同比增长 综合影响，2021年公司净利润24.15亿元，同比增10.23%。公司营业支出以业务及管理费为主， 长15.75%。从盈利指标来看，2021年，公司净资2021年业务及管理费49.63亿元，同比增长 产收益率小幅增长，公司整体盈利能力较强。根14.51%，占当年营业支出的91.12%，业务及管理 据证券业协会公布的排名，公司2019年和2020年费同比增长系公司运营成本随业绩扩张而增长， 净资产收益率行业排名分别为第31位和34位。

以及公司加大 金融科技 建设导致费用增加所致， 2022年一季度，公司营业收入为8.43亿元，业务及管理费主要为人力成本费用，2021年职工 同比大幅减少57.12%，实现净利润0.50亿元，亦薪酬占业务及管理费的70.94%。2021年，公司营 是同比降幅较大，主要系一季度市场波动导致投业费用率57.55%，同比上涨1.88个百分点。2021 资亏损所致，以及金融资产因公允价值变动浮亏年公司新增信用减值损失及其他资产减值损失 所致，受此影响，公司营业利润率降低、营业费合计1.12亿元，同比下降76.12%，主要系融资类 用率上涨，一季度盈利稳定性为75.37%，波动较业务和债券投资业务的减值损失减少所致。 大。

从盈利情况来看，受以上收入及支出变化的

2019年 2020年 2021年 41.35 39.12 35.31 57.50 55.67 57.55 32.98 36.53 36.84 1.99 2.29 2.21 5.76 7.27 8.02 31 34 / 资料来源：公司定期报告（一季度数据未年化），证券业协会 证券公司 经营业绩排名情况，联合资信整理 从同行业对比来看，2021年在可比证券公 标企业，杠杆水平略高。

司中，公司盈利稳定性较好，盈利能力略低于对

表 19 截至 2021年末/2021年 证券公司 行业财务指标比较（单位：%）

净资产收益率 自有资产收益率 营业费用率 盈利稳定性 11.38 3.76 40.86 29.37 13.59 4.06 42.86 38.47 10.03 2.41 34.85 17.29 11.67 3.41 39.52 28.38 8.02 2.21 57.55 12.47 资料来源：公司审计报告、公开资料，联合资信整理

5. 或有事项 券（含普通债券、次级债券和 可转债 ）总额度为

公司或有负债风险很低。 439.96亿元，于2022年至2026年分散到期，其中截至2021年末，公司不存在涉及金额占公司 2022年内到期债券额度85.00亿元。

最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对

2. 债券偿还能力分析

金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。公司

截至2021年末，公司全部债务为801.39亿元，

不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债

所有者权益、营业收入和经营活动现金流入额对

务到期未清偿的情况。公司其他未达到重大诉讼、

公司全部债务未能完全覆盖，但公司全部债务中

仲裁披露标准的案件总金额为10.11亿元。

卖出回购金融款项有足额担保物，同时公司为上

截至2022年4月30日，公司作为应诉方涉案

市公司，自身资本实力较强，且融资渠道畅通，

金额0.12亿元，主要涉及著作权纠纷、合同纠纷

综上情况，公司对存续次级债券偿还能力很强，

等。

对存续普通债券偿还能力极强。

十、本期债券偿还能力分析

表 20 公司债券偿还能力指标

注：1. 上表中的全部债务为将永续债计入后的金额，同时所有者权益将永级债券偿还能力很强，对存续普通债券偿还能

续债剔除；2. 所有者权益、营业收入、经营活动现金流入额均采用 2021年末财务数据

力极强。

资料来源：联合资信根据公司年报及公开资料整理

1. 存续债券情况

截至2022年5月末，公司母公司口径存续债

十一、 结论

基于对公司经营风险、财务风险及债项条款

等方面的综合分析评估，联合资信确定维持公司

主体长期信用等级为 AAA；公开发行公司债券

“22长江01”“21长江05”“21长江04”“21长江

03”“21长江02”“21长江01”“20长江05”“20长

江04”“20长江03”“20长江01”的债项信用等级

为 AAA，展望为稳定；公开发行次级债券“21

+

长江 C2”“21长江 C1”的债项信用等级为 AA，

展望为稳定。

股东名称 新理益集团有限公司 湖北能源 集团股份有限公司 三峡资本控股有限责任公司 国华人寿保险股份有限公司-分红三号 上海海欣集团股份有限公司 武汉城市建设集团有限公司 湖北省宏泰集团有限公司 中国证券金融股份有限公司 中国葛洲坝集团股份有限公司 长江产业投资集团有限公司 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 合计 资料来源：公司 2022年一季度报告，联合资信整理

附件 1-2 截至 2021年末 长江证券 股份有限公司组织架构图 资料来源：公司提供

2019年 2020年 2021年 812.46 1012.20 1175.18 530.94 719.66 865.43 281.52 292.53 309.75 23.05 16.18 20.86 65.35 71.10 73.64 70.33 77.84 86.23 23.40 28.30 31.87 32.98 36.53 36.84 57.50 55.67 57.55 41.35 39.12 35.31 1.99 2.29 2.21 5.76 7.27 8.02 60.01 61.99 12.47 217.33 216.59 230.00 219.35 201.07 204.73 24.59 20.38 17.47 206.84 186.45 165.57 176.84 149.32 156.38 92.97 119.74 120.30 214.32 300.67 389.60 283.20 375.59 411.78 497.52 676.26 801.39 注：1．本报告中部分合计数与各相加数之和在尾数上存在差异系四舍五入造成；除特别说明外，均指人民币，财务数据均为合并口径；2．本

报告中涉及净资本等风险控制指标均为母公司口径；3. 2022年一季度数据未经审计，相关指标未年化 资料来源：公司定期报告，）联合资信整理

指标名称 计算公式

中财网