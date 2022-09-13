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|2022金熊猫天府创意设计奖作品征集|

|作者： 2022金熊猫天府创意设计奖组委会 来源： 视觉同盟 时间： 2022年9月13日|

奖项简介

金熊猫天府创意设计奖(以下简称“奖项”)，英文名称: Golden Panda Tianfu Creative DesignAwards,是“成都创意设计周”中的主体活动之一，由成都市人民政府主办，成都市文化广电旅游局承办的综合类奖项。本届奖项以提高成都文化创新能力为根本，以深化“成都礼物”及获奖作品市场转化为重点，引入海内外文创产业及项目投资人参与评审环节，拓宽海内外定向征集渠道，引导优质文创项目、人才资源、创新要素向产业链加速汇聚，助推成都造的创意设计大奖跻身世界一流设计奖项之列。

本届奖项将继续固化工业创意设计类、时尚创意设计类、文旅创意设计类、数字创意设计类、空间创意设计类五大类奖项，设置“幸福天府·成都礼物”“成都文旅消费新场景”两个特别奖，围绕创意设计广泛征集作品，综合展示文旅消费的新发展需求。

评审办法

(一)赛程设置

本届奖项设初评、终评两轮评审环节。初评采用线上图文评审方式，终评采用线上图文、线下实物(包括作品实物、模型或样机)及语音答辩评审相结合的形式。其中特别奖“幸福天府·成都礼物”在初评后开通大众网络评审，终评采用大众网络投票+评审专家小组实物评审的形式。

五大类奖项评审

1.初评

(1)每个类别设置至少三位评委，包括一位主评审，两位评审成员。

(2)由专家评委根据评审标准和参评者提交的报名材料、图片和视频对产品进行评审。从所有征集作品中，筛选出400件作品，每个类别80件进入终评。

(3)评审期间线上公证。

2.终评

(1)每个类别设置五位评委，包括一位主评审，四位评审成员。

(2)从初评选出的400件作品中，在每个类别中评选出专业组的金、银、铜、优秀奖及概念组的新秀奖、优秀奖。

(3)文创产业及项目投资人和评审小组组长从所有获奖作品中推选出最具市场价值TOP10作品。

(4)终评现场开通评审与参赛者之间的语音答疑环节，确保评选过程公平公正。

(5)评审期间现场公证。

(6)评审结果，在媒体上进行公示。

特别奖评审

(1)“幸福天府·成都礼物”

设初评、终评两轮评审环节。在奖项初评环节，不少于3位评审专家从报名“幸福天府·成都礼物”特别奖的作品中选出50件作品。终评邀请5位文创产业及项目投资人和评审小组共同参与评审，从初评选出的特别奖作品中，按照大众网络投票成绩占比30%，评审专家小组成绩占比70%的比例，按照从高到低的顺序评选出金奖、银奖、铜奖及优秀奖,共28名。

(2)“成都文旅消费新场景”

设初评、终评两轮评审环节。在奖项初评环节，不少于3位评审专家从报名“成都文旅消费新场景”特别奖的作品中选出30件具有彰显成都文旅消费新业态、推动文旅产业创新发展特征的消费新场景类参赛作品;终评邀请5位文创产业及项目投资人和评审小组共同参与评审，从初评选出的特别奖作品中，公正推选出“成都文旅消费新场景”特别奖10名。

评审标准

本届奖项立足于天府文化内涵，围绕文旅消费的新发展需求，以参赛作品是否有利于引领产业发展新方向，创造社会生活新方式，助力人与自然和谐发展为切入点，按照五大类别及特别奖分别设立评审标准体系。

工业创意设计类

技术运用(30%) 经济实用(20%) 安全环保(20%) 创新引领(15%) 材料规范(15%)

时尚创意设计类

创意引领(30%) 时尚流行(20%) 商业转化(20%) 制作工艺(15%) 视觉效果(15%)

数字创意设计类

创意引领(30%) 数字科技(20%) 设计可行性(20%) 设计表达性(15%) 设计主题性(15%)

空间创意设计类

创意引领(30%) 整体设计呈现(20%) 人文生态(20%) 设计工艺(15%) 市场转化(15%)

文旅创意设计类

文化立意(30%) 创意水平(20%) 艺术表现(20%) 社会影响(15%) 产业价值(15%)

特别奖

文化立意(15%) 创意引领(20%) 经济实用(10%) 市场价值(40%) 可持续性(15%)

备注:

本届大赛特别设置绿色联动通道，一是在国际、国内有影响力的创新创意设计大赛中，获得入围奖以上的作品，在本届奖项作品初评阶段可获得额外加分资格，具体为:获得国际赛事奖项加10分，获得国内国家级赛事奖项加8分，获得地方赛事奖项加5分。每个作品只可填写获得的一个奖项加分。二是专家选荐作品经组委会审核后可在初评环节额外加10分( 每个类别不超过6件)。为保障奖项公平公正，评审专家与选荐专家实行相互独立的工作机制。

(三)评委构成

本届奖项按照参赛类别在全球范围内邀请权威专家组成一支贯穿初评终评的评审小组，评选出赛事最终奖项。为凸显设计的跨界整合性，加强评审的全面性，除邀请设计领域专家以外，还引入产业、风投、媒体等其他相关领域专家参与评审。

赛事日程

作品征集截止时间：2022年9月30日

初评：2022年10月9日-12日

公布初评：2022年10月14日

入围作品寄送：2022年10月15日-21日

终评：2022年10月27日-28日

颁奖典礼：2022年11月3日

优秀作品展：2022年11月3日-6日

*如有时间变化，以官方最新通知为准。

参赛对象

(一)参赛主体

全球创意设计领域的设计师、机构、企业和个人均可参赛。参赛作品应具原创性，无知识产权争议。

(二)作品要求

专业组

参赛作品须为已上市两年内(即2020年1月1日之后)上市产品，或能在本年度(即2022年12月31日前)上市产品，符合国家相关产业政策、技术及标准等。

概念组

参赛作品须是未在市场销售或生产的原创设计作品，在功能、结构、形态、技术和材料等方面有较大创新。

参赛类别

工业创意设计类

飞行器设计、机械设备设计、医疗产品设计、电子产品设计、交通工具设计、家用电器设计、家具设计等。

时尚创意设计类

时装、鞋帽、皮具、珠宝首饰等;家居配饰产品设计、时尚包装设计等。

文旅创意设计类

以文化、旅游、非遗、博物馆等元素为依据，设计独具特色的创意产品或文化IP衍生品。

数字创意设计类

动漫设计、游戏设计、数字IP衍生品设计(含数字、实体衍生品)、3R(VR/AR/MR)作品等。

空间创意设计类

城市空间设计(包含公园绿道、林盘景区、特色街区等) ;建筑设计(包含机场、医院、图书馆、博物馆、体育馆等) ;室内设计(包含商场、专卖店、专柜等商业空间、公共空间、家居装潢等) ;虚拟空间设计(包含虚拟场景、建筑、艺术装置等)等。

“幸福天府·成都礼物”特别奖

选取具有成都元素、引领成都文创IP建设、具有成都城市纪念和推广意义的产品，作为城市名片在全球范围进行广泛宣传，跨界推动文创和旅游融合。

“成都文旅消费新场景”特别奖

积极培育成都文旅消费新业态、推动文旅产业创新发展，围绕沉浸式文博展陈新场景、数字交互新场景、沉浸式旅游景区、生态畅游综合业态、特色消费商业综合体、沉浸式消费街区、文化主题酒店(客栈)、亲子研学体验空间、体育时尚场景、特色美食空间、创意书店、文创功能区、城市生活美学空间等创意设计类消费新场景作品。

作品要求

展示图片要求：

* 每件参赛作品需要提交6张以内不同角度照片或图片，规格：图片尺寸不低于960px*720px，图片体积≤2M，JPG/PNG格式。内容包括但不限于：作品主要图片、作品使用状况场景图、图片与文字结合说明图等。

* 上传图片可排版，但不得透露参赛者相关信息。

视频文件说明：

1.在数字类作品或参赛作品有说明视频的情况下，请上传或者填写视频链接地址。

2.参赛类别为工业创意设计类、时尚创意设计类、文旅创意设计类、空间创意设计类等作品时，建议上传能够展示设置、运作、使用状况等的视频。

3.MP4格式，小于500M，时长10分钟以内，建议以1280X720(720p)分辨率，如有字幕至少应包含英文，不得透露参赛者相关信息。

奖项设置

五大类奖项内分设专业组和概念组，专业组内分别设金奖1名、银奖3名、铜奖5名、优秀奖10名;概念组内分设新秀奖5名、优秀奖10名。

专业组

金奖：共5名，10万元/名，奖杯及证书

银奖：共15名，2万元/名，奖杯及证书

铜奖：共25名，0.5万元/名，奖杯及证书

优秀奖：共50名，证书

概念组

新秀奖：共25名，0.8万元/名，证书

优秀奖：共50名，证书

“幸福天府·成都礼物”特别奖

金奖：共1名，10万元/名，证书

银奖：共2名，2万元/名，证书

铜奖：共5名，0.5万元/名，证书

优秀奖：共20名，证书

“成都文旅消费新场景”特别奖

优秀奖：共10名，证书

奖金总计:129万 *奖金均为税前

参赛办法

(一)报名方法

参赛者文末附件下载并填写报名表资料后与参赛作品一起发送至大赛邮箱：

(二)报名时间及费用

本届奖项报名截止时间为: 2022年9月30日24时(北京时间) ,如有变化另行通知。本届奖项不收取报名费用，但由参赛者所产生的物流、保险、清关等费用由参赛者自理。

(三)参赛须知

1.同一件作品只能由一个报送主体进行申报，每一报送主体可以申报多件作品。同一作品仅可申报一个组别、类别(“成都文旅消费新场景”特别奖除外)。

2.各类别专业组作品可同时申报“成都文旅消费新场景”特别奖，参赛者可根据奖项要求及自身情况选择参加。

3.申报“幸福天府成都礼物”特别奖作品须为专业组作品，不可与其他类别同时申报，参赛作品必须有实物，获奖后将入驻成都各景区、文创产业园区进行销售。

4.已参加本赛事往届比赛的作品不能报名参赛，一旦发现，直接取消评选资格。经核实有抄袭、作假、重复参赛等情况的作品，将直接取消评选资格。如已获得获奖证书和奖金，组委会将一并收回。

5.参赛者应保证所提供的作品属于自有版权。组织方对参赛者因使用本人提供/完成的作品而产生的任何实际侵权或者被任何第三方指控侵权概不负责。一旦上述情况和事件发生参赛者必须承担一切相关法律责任和经济赔偿责任,并保护组织方免于承担责任，组委会有权撤销奖项。

6.参赛作品在报名时须提交相关版权证明。获奖作品在办理奖金领取时，须提供版权相关证明领取。所有参赛者的知识产权归参赛者所有。

7.成都创意设计周组委会及主承办执行单位有权使用参赛者提交的材料进行与大奖有关的宣传推广活动，包含但不限于拍摄、展览、新闻报道、出版等。

参赛价值

奖金及奖杯证书

获奖者将获得相应奖金、奖杯及获奖证书一份。

标识授予

获奖作品可获得“成都创意设计周金熊猫天府创意设计奖"标识终身免费使用权。

行业交流

优秀参赛者将受邀参加本年度颁奖典礼、成都创意设计周等系列活动，与来自全球设计界、学术界、媒体界、产业界等各行业代表面对面交流合作，同时将有机会担任“成都创意设计论坛”演讲嘉宾。

产业转化

优秀获奖者将获邀参与当年度产业转化系列活动，优先获得项目渠道推荐服务。包括但不限于:“成都礼物” 专场路演、产业落地、投融资、产品设计提升、市场营销推广、科技成果转化等产业转化服务。

媒体推广

奖项已与全球百余家主流媒体建立覆盖不同行业和渠道的媒体推广网络。获奖者将优先推荐参与各大媒体专访，进一步增强优秀设计的社会影响力。

展览展示

所有获奖作品将参加年度展览，并有机会参加其他国内外城市巡展。

组织架构

主办单位

成都市人民政府

承办单位

成都市文化广电旅游局

成都传媒集团

支持单位

中国版权协会 中国服装设计师协会

中国动漫集团 中科院建筑设计研究院

深圳市工业设计行业协会 城市文博会联盟

波兰波兹南设计节 日本中部设计师协会

协办单位

四川省工业设计协会 四川省平面设计师协会

四川省土木建筑学会 成都时尚产业协会

成都数字文创产业联盟 成都市动漫游戏协会

成都市建筑装饰协会 成都市旅游商品协会

成都服务贸易协会 成都市版权协会

成都公交传媒有限公司

联系方式

成都创意设计周执委会办公室

地址：成都市高新区益州大道北段333号东方希望中心2101室

大赛邮箱：

联系电话:139 3973 7414

附件：

2022金熊猫天府创意设计奖报名表

链接: https://pan.baidu.com/s/1iCM-j78gp0ZGx_s9SiJQVg

提取码: rh5q

设计竞赛

作品欣赏

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