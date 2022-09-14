英国新任首相伊丽莎白·特拉斯日前公布了一项成本超千亿英镑的援助计划，以帮助降低英国家庭和企业的能源账单，缓解日益严峻的生活成本危机。分析人士认为，这项所费不赀的计划缓解危机的效果有限，并将给英国政府带来巨大的财政负担。

特拉斯是英国历史上第三位女首相，她上任后首先要面对的就是不断攀升的能源价格。根据这项名为“能源价格保障”的计划，普通英国家庭的能源费用（电力和天然气）每年上限为2500英镑，该上限将保持到2024年。这项计划将适用于英格兰、苏格兰、威尔士及北爱尔兰的每户人家。

英国政府公告显示，该计划还将对非家庭用户，包括企业、慈善机构、学校和医院等公共部门组织提供相同力度的保障，但援助时间仅有六个月。六个月后，政府援助将仅限于部分“脆弱的”行业和领域。

另外，这项能源计划还聚焦于提高英国本国的能源生产，减少国际能源价格对英国的影响，主要措施包括：最快下周发出新的石油和天然气执照，增加能源产量；解除英国页岩气生产禁令；加快向核能、风能和 太阳能 等清洁能源转型。

分析人士指出，该计划包含的干预措施的总成本估计将达到1500亿英镑，是新冠疫情期间宣布的700亿英镑救助计划的两倍。特拉斯说：“面对重大挑战需要采取重大应对措施，以确保英国再也不会陷入这样的情况。”

去年年底以来，国际天然气价格的大幅上涨使英国的天然气价格水涨船高。今年4月1日，英国监管机构将能源价格上限上调了54%，使英国普通家庭的能源费用上限升至每年1971英镑。而受乌克兰危机影响，能源价格居高不下。监管机构8月底宣布，自10月1日起，英国普通家庭年度能源价格上限将再次上调至3549英镑，涨幅高达80%。

节节攀升的能源价格成为近期英国通胀高企的主要原因之一，给民众、企业和机构组织都带来了沉重压力。最新数据显示，英国消费者价格指数（CPI）7月同比上涨10.1%，涨幅再次创下1982年以来最高纪录。英国也成为本轮全球通胀中首个CPI涨幅破两位数的七国集团国家。

英国政府公告称，此次推出的援助计划将促进增长，把通胀率压低4到5个百分点，降低国债的还本付息成本。然而专家指出，即便推出如此庞大的支持计划，英国家庭的能源账单仍然太高。市场调查机构“康沃尔洞察”公司首席执行官加雷思·米勒说，即便是将家庭能源费用冻涨2年，其价格仍将是英国用户一年前支付的能源价格的两倍。

外界还批评此次计划没有聚焦那些最需要帮助的人，特别是没有向弱势群体倾斜。此外，特拉斯政府并未进一步解释如何筹集该计划所需资金，由于特拉斯此前明确表示不会对能源企业征收暴利税，外界担忧该计划将增加英国政府的财政负担。