一款新型驅蚊器 已通過美國軍方測試

【新唐人北京時間2023年02月04日訊】佛羅里達大學表示，他們已成功開發一款便攜軍用驅蚊裝置，使用時不需要加熱、通電，也不需要與皮膚接觸，可為美軍人員提供長時間的防蚊保護。目前，這種裝置已通過軍方測試。

佛羅里達大學在一份聲明中表示（鏈結），該裝置由是美國國防部的「戰士保護計劃」（Warfighter Protection）資助。它是由該校材料科學與工程系的博士生納加拉詹‧拉賈戈帕爾（Nagarajan Rajagopal）和克里斯托弗‧巴蒂奇博士（Dr. Christopher Batich）一同設計的。

佛羅里達大學指出，驅蚊裝置最近已與美國農業部合作，在蓋恩斯維爾（Gainesville）進行了為期4週的半實地研究。結果顯示，受控釋放的驅蟲劑「四氟苯菊酯」（transfluthrin），能有效地防止多種蚊子進入測試地點。

「四氟苯菊酯」又稱作四氟菊酯、拜富寧，是一種有機殺蟲劑，被認為對人類和動物是安全的。

驅蚊裝置由一個管狀的聚丙烯塑料組成，長2.5厘米，裡面有2個較小的管子和一塊含有驅蚊劑的棉花。

拉賈戈帕爾說：「使用我們的設備，就不須使用局部驅蟲劑，也不需要在開放區域噴灑殺蟲劑，這些殺蟲劑可能污染周圍的植物或水體，並對蜜蜂和蝴蝶等有益的傳粉者產生負面影響。」

他表示：「這款產品用途廣泛，便於攜帶，易於部署，且不需要用電或加熱來激活溶液。」

研究人員表示，他們使用釣魚線，將70個裝置固定在一個大型軍用帳篷的開口處，並將蚊子釋放在帳篷外部的不同位置。在24小時內，幾乎所有蚊子都被殺死或驅離。

現場測試的原型，創造了為期4週的保護空間，但最終產品將通過3D打印工藝製造，可將保護期延長至3個月。

蚊子有傳播疾病和病毒的能力，包括瘧疾、登革熱病毒、寨卡病毒（Zika virus，又譯茲卡病毒）和西尼羅河病毒等。

拉賈戈帕爾說，他們正為裝置申請專利，政府有興趣進一步研究，最終將其商業化，用於民用市場。

此外，農業部將評估其它成分以擴大裝置的潛力。

「它不只可用於防蚊」，拉賈戈帕爾說，「我們想證明它可預防其它昆蟲，尤其是蜱蟲，它們會引起萊姆病，對人們構成威脅。」

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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