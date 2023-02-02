胡案發布會直播間被數百「不信」打臉 網友被激怒

【新唐人北京時間2023年02月03日訊】在一片質疑聲中，中共江西當局就胡鑫宇死亡事件舉行新聞發布會，認定胡鑫宇用鞋帶「自縊死亡」，但直播間被網友們的5百多個「不信」打臉，隨後緊急刪彈窗。更有民眾被氣到發視頻大罵當局造假。

江西鉛山縣致遠中學男生胡鑫宇失蹤106天後，當局宣布在離學校直線距離200米左右的地點找到屍體，但該案疑點重重，引起全國關注。胡鑫宇的父母及所有家人 則被指關進酒店繳掉手機，全部失聯。

2月2日上午10點，當局舉行胡鑫宇案新聞發布會，認定胡鑫宇以兩根接駁的鞋帶「自縊死亡」，強調胡鑫宇有「厭世表現」，屍體發現地是原始第一現場等。

但直播下面的評論區，被500多個「不信」迅速洗版。不少網友留言：「太搞笑了！」「太黑了！」「編的演的都不行啊！」「跟放屁一樣！」…

面對民意洶湧，當局迅速刪除「彈窗」，但直播已被網友截屏並轉發到社交媒體。

男網友被氣到大罵

還有一名男網友被官方結果激怒，發視頻斥責官方的「自殺」結論，並砲轟當局抹黑胡鑫宇母親和母子感情，大喊「我不信！」「我不服！」

男網友砲轟當局演戲

還有一名大陸男網友發視頻指責發布會「演戲」，這發布會沒法看，「提問問題的人都已經安排好了，提問問題都是拿著稿提問，而且還能念錯詞！上面回答問題的更是拿著稿回答。」

「提前都已經編完了，這還咋看？還能有真相嗎？最關鍵的是提問的所有問題都是圍繞著自殺而提。」儘管知道沒用，這名男子還是在視頻中提出了自己的一系列疑問。

在微博上，僅管不斷遭遇刪文和審查，仍不斷有人對官方的結論提出質疑。

小羽生：「疑點1：把電話手錶斷網扔sim卡就可以停止定位為什麼買錄音筆？2：為什麼餓肚子赴死？3：為什麼反穿衣服赴死？4：胡鑫宇他就那麼天才1000人都沒走過的路就他走了還避開監控和狗沒被發現？5：找人不就要往隱蔽處找嗎一直強調胡鑫宇進入糧倉的路徑隱蔽為啥不找？6：警犬餵翔長大的糧倉狗100天以後才聞到屍臭？7：糧倉再特殊也不可能3個月還置身事外？除非糧食偷賣了急需少量調回。8：一個想安安靜靜死的有素質的人會想污染糧倉？9：沒有勇氣跳樓卻有勇氣上吊？一個瞬間死，一個折磨而死。」

大琳兒_：「想了一天也想不通，愛誰信誰信，我真的不信，那學校不讓出去孩子怎麼出去的，那倉庫不讓進去孩子怎麼進去的，那離學校那麼近好幾次地毯搜索人沒搜到，警犬都不行了？這孩子反偵察能力那麼強嗎，躲避了所有監控就為了求一死？那乾巴的在那吊一百多天？那屍體就一點也不發臭？這太扯了！」

（記者薛飛綜合報導/責任編輯：雲濤）

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