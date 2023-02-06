一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 35 分)：

■ 道瓊指數：下跌 129 點，跌幅 -0.38% 至 33833。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 71，跌幅 -0.56% 至 12553.00。

■ 標普 500 指數：下跌 19.75，跌幅 -0.48% 至 4128.00。

【今日總經數據】歐洲央行總裁發表演說、歐元區 12 月零售銷售。

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二、美股盤前關注重點

1. 去年第四季，全球智慧手機出貨量同比下滑 15.4%：每年第四季往往是智慧型手機市場的銷售旺季，然根據市調機構 Omdia 調查的數據顯示，去年第 4 季度全球智能手機出貨量為 3.015 億部，較前年同期相比下滑 15.4%，而與第三季度相比下滑 0.7%。

多家手機大廠出現雙位數同比下滑，如市佔第一的蘋果在第四季度出貨為 7,400 萬台，與前年同期相比下滑 13.3%。市佔第二的三星第四季度出貨量為 5,800 萬台，也與前年同期相比下滑 15.4%；中國手機大廠，小米、vivo 和 OPPO，也在第四季出現 25% 以上的降幅。顯示去年第四季整體手機市場皆銷量不佳。

2. 安森美去年 Q4 季報：半導體晶片大廠安森美 (ON.US) 將於今晚盤前發布 Q4 季報。截至上週五收盤為止，安森美今年以來已上漲 31.29%，今晚盤前將公布上季度營收，目前市場預估第四季季度收入將為 2.08B (YOY +12.4%)，EPS 將達 1.26 美元 (YOY +15.6%)。

3. 泰森食品 2023 財年 Q1 季報：泰森食品 (TSN.US) 將於今晚盤前發布 Q1 季報，受到通膨的影響，近來美國消費者轉區購買更便宜的肉類食品，因而導致 Beyond Meat 或者是泰森食品的銷量下滑。而對於今晚盤前將公布的上季營收，目前市場預期第一季季度收入為 13.51B (YOY +4.5%)，EPS 為 1.37 美元 (YOY -52.3%)。

4. 甲骨文將於沙烏地阿拉伯投資 15 億美元：甲骨文公司高層近日表示將在未來幾年於阿烏地阿拉伯投資 15 億美元，以擴大其在沙烏地阿拉伯的雲足跡，且將在利雅得開設第三個公共雲區域。目前沙特當地官員正鼓勵科技巨頭前往沙特投資，該國已投入數間億美元用於經濟轉型。

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