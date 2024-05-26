近期食安問題頻傳，引發眾人高度關注。食物中毒可能是因為食物內含有細菌、病毒、或寄生蟲，當這些病菌持續在腸胃道理作亂、生長，就會引發不適。另外，食物中毒也可能與細菌製作出的毒素有關。本篇特摘食物中毒常見致病菌與症狀解析以供參考。

by 優活健康網- 2024/05/26 更新

Photo／Canva

「食物中毒」算是很廣泛的說法，包含了各種不同的細菌或病毒感染，多數在表現症狀初期，我們還不知道究竟是哪一種細菌或病毒所造成，因為一般食物中毒尚輕微時，就是腸胃炎的症狀。

食物中毒症狀

患者會肚子絞痛，想要跑廁所，開始有腹瀉症狀。這時要注意自己的糞便是純粹水便，還是含有血絲或大量的血便，這與猜測致病原有關係，要記得就診時告知醫師腹瀉的狀況。另外，還要告知有沒有發燒、嘔吐等情形。

同時我們也需要注意這些噁心嘔吐及腹瀉症狀發生的時間點，不同的細菌或病毒造成症狀的時間不一樣，有的短至30分鐘內患者就開始上吐下瀉，有的則是要過1星期才發病。不過通常是吃到含有病菌的食物後1～3天發病。

多數的食物中毒症狀並不嚴重，很多人會覺得自己只是腸胃不舒服一下下，拉個幾次就會過去了。然而如果有以下狀況，最好趕快就診：

1. 脫水嚴重：尿尿的量變少，覺得頭暈目眩，嘴巴很乾。

2. 一直吐：什麼東西都吃不了，一進食就吐。

3. 一直拉：成人拉肚子超過2天，或是小孩拉肚子連續1天，就算是嚴重了。如果是新生兒，只要看到腹瀉，最好還是就醫。看到血便也是要就醫。

4. 肚子很痛或發燒。

5. 發現患者意識狀況變差，或發現有複視，皮膚變黃等狀況。

引起食物中毒的病菌及其特色

接下來我們來看看幾個容易引起食物中毒的細菌或病毒。

大腸桿菌（E. coli）：最常見的狀況是吃到沒有完全煮熟的絞肉，例如沒煎到全熟的漢堡排。有時也會出現在受到污染的蔬菜（如生菜沙拉）、水果、或生水之中。

沙門氏菌（Salmonella）：沙門氏菌存在沒有煮熟的肉類與蛋類食物，或是喝到沒有完全經由巴斯德滅菌過程的乳製品。

金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）：備餐的時候沒有先洗手，而處理食物後沒有再經過烹煮，像是切肉片肉排，切三明治或包裝三明治，就可能讓人因金黃色葡萄球菌而食物中毒。

產氣莢膜桿菌（Clostridium perfringens）：產氣莢膜桿菌存在自然界，可以形成具有耐熱性的孢子，有些甚至在沸水中仍能存活許久。因此，除了生肉、蛋類、奶類可能含有產氣莢膜桿菌外，土生土長的蔬菜、穀類也可能含有產氣莢膜桿菌。當燉煮的肉湯、肉汁放在室溫一陣子，沒有放到冰箱冷藏的話，可能會引起食物中毒。

肉毒桿菌（Clostridium botulinum）：這屬於少見但容易致死的食物中毒。肉毒桿菌是存在自然界土壤與水源的常見細菌，如果沒有藉由煮沸煮熟來殺死肉毒桿菌的話，是無法停止其生長的。最容易造成食物中毒的狀況有2種：吃到沒有正確保存的醃漬物或罐頭食物，尤其是居家自己醃漬的小品，無論是醃菜、醃魚、醃肉，都可能會導致肉毒桿菌滋生。

傳染途徑是讓小於1歲的幼童吃到蜂蜜或玉米糖漿，裡面的孢子可能含有肉毒桿菌而造成幼兒食物中毒，記住千萬不要以為讓幼兒吃蜂蜜很營養，誤食的話嚴重可能因感染肉毒桿菌而致死。肉毒桿菌會影響神經肌肉的控制，造成的食物中毒特色是患者的視力出現複視，講話講不清楚、肌肉無力、無法吞嚥，有這種狀況務必趕緊就醫。

李斯特菌（Listeria）：李斯特菌可以存在未經巴斯德滅菌過程的牛奶及乳酪中，也會存在於豆芽、瓜類、和香腸熟肉裡。

諾羅病毒（Norovirus）：諾羅病毒的傳染能力很強，只要碰到帶有諾羅病毒的餐桌表面、再將食物送往口中，就可能感染。因此只要有個人感染諾羅病毒，很容易在與他人共餐的同時藉由分享食物、備餐等狀況而傳給其他人。

預防食物中毒

1. 擤鼻嚏、咳嗽、抽菸、上廁所之後，請記得都要好好洗手。

2. 如果是備餐的人，請好好清洗蔬菜及水果，用來備餐的表面及餐具也都要在準備食物之前好好清洗。

3. 肉類、蛋類等務必都要好好煮熟，不要讓生肉或未煮熟的肉或肉汁去污染到其他食物。

4. 不管是煮過的食物或生肉，不要任其停留在室溫內超過2小時，放2個小時後的食物都不安全，請儘早把食物冰到冰箱。食物解凍後則需盡快煮掉，不要置於室溫過久。

5. 保存食物時，生肉類要與蔬菜水果、煮過的食物、或加工食物分開擺放。

6. 買含有沙拉醬、美乃滋的食物沒吃完一定要冰起來。

7. 不知道放了多久的食物請丟掉。一打開有味道或罐頭蓋子鼓起，一定要丟掉。

8. 預防食物中毒的重點是自己常洗手，並好好保存食物，備餐時也要用心。

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