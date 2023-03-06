楠梓產業園區預計今年6月納入中央的南科高雄第三園區。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電進駐的楠梓產業園區預計於今年6月納入中央的南科高雄第三園區，屆時開發費用52億元，將由南科管理局編列經費歸墊給開發商「麗明營造」。

楠梓產業園區原為高市府報編的產業園區，為配合廠商營運需求及儲備南部半導體先進製程用地，新國科會（原科技部）南科管理局啟動南科高雄第三園區（楠梓園區）計畫，目前正進行籌設計畫送審作業，依期程，最快預計今年4月核定、6月啟動納編工作，高市府將全力配合，期盼交接順利。

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納編後，南科管理局也將進行二階環評， 期程則視市府土地污染整治進度而定。

高雄市經發局長廖泰翔指出，目前由高市府委託開發的公共工程，包括配水池、滯洪池、道路等開發成本費用約52億元，是由開發商「麗明營造」先行籌資，未來開發完成後，將由南科管理局編列經費進行歸墊。

外界也關心目前台積電建廠進度；廖泰翔強調，台積電兩座廠的規劃並未改變，第1座28奈米廠興建中，預計明年完成；第2座原規劃7奈米廠，因應全球市場變化調整，「等第1座建廠完成試營運後，第2座廠才會啟動」。至於第2座廠是蓋「幾奈米」廠？高市府尊重台積電的規劃及期程。

台積電高雄兩座廠的需求員工約為1500至2000人，估算第1座28奈米廠需求約750至1000名員工，攬才將以高雄子弟為主，目前職缺招聘已進行中，台積電也透過內部詢問管道，調查員工是否有意願返鄉工作者，據了解相當踴躍。

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