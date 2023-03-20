沙塵暴襲擊 北京現藍太陽 吉林下泥雨 內蒙天空變色

【新唐人北京時間2023年03月22日訊】近日，中國北方地區最強沙塵天氣來襲。今天（3月22日）凌晨，北京市發布沙塵暴黃色預警信號，昏暗的天色裡還出現了藍太陽；長春、瀋陽等地下「泥雨」。21日，內蒙古二連浩特出現沙塵暴天氣，天空變為橙紅色。

最強沙塵暴襲擊北京 天空出現了「藍太陽」

22日，中央氣象台繼續發布沙塵暴黃色預警，並預計內蒙古東南部、北京、天津北部、河北中北部等地的部分地區有沙塵暴，局地有強沙塵暴。

陸媒報導，預報中的沙塵天氣22日凌晨開始進入北京，黃沙漫天，空氣中一股土腥味；一早北京全市空氣質量處於嚴重污染水平。

據中國天氣網報導，北京的沙塵影響從22日凌晨3點左右開始，早上7點，北京全市平均PM10濃度為1630微克/立方米，抵達峰值，達到6級嚴重污染水平。目前大風沙塵影響仍很明顯，截至上午9點，北京山區陣風在8級左右。

截至早上6時，北京大部地區最低能見度小於1公里。此外，北京的大風藍色預警信號同時生效中；預計中午，大部分地區最低能見度小於1000米。北京市氣象台提醒民眾，停止露天集會和室外體育活動。

《北京日報》報導，北京正遭受著最嚴重的沙塵天氣。此次沙塵天氣是今年最嚴重的一次。今天北京昏暗的天色裡，還出現了 「藍太陽」。

吉林遭沙塵襲擊降下「泥雨」

今天，「北京沙塵暴」「長春下泥」登上熱搜榜，引發熱議。黃沙、揚塵、混合雨水的天氣，引發網友調侃: 「你的城市在下雨，他的城市在下泥。」

長春、瀋陽、哈爾濱等北方城市，雨點落在身上全都變成了泥。

據中新網報導，近日，受大風天氣影響，吉林省出現沙塵天氣。該省中部因降水出現「泥雨」，未來一段時間，中西部部分地區將出現沙塵暴。

22日一早，長春市籠罩在一片昏黃之中。零星雨點混著揚塵，落在行人身上形成髒泥點。戶外車輛更是落滿泥漬。

大陸網民表示，「長春真的在下泥啊，早晨穿了一身黑色衣服，從下車到進入室內，像斑點狗一樣了。 」「到現在回宿舍躺在床上嘴裡還有土的味道。」「黑色的車子是真不抗髒啊，下一晚上泥，變成黃車了。」

吉林省氣象台預告，未來24小時，白城市、松原市、長春市、四平市等吉林省中西部地區風力仍然較大，將出現沙塵暴、揚沙、浮塵天氣。目前，白城市能見度最差，只有900米。

內蒙古沙塵暴二連浩特天空變橙紅色

據中新視頻報導，近日，內蒙古多地出現沙塵天氣。在內蒙古自治區阿拉善左旗銀根蘇木查干扎德蓋嘎查邊境線，迎面而來的沙塵形成綿延百里的沙牆，遮天蔽日，洶湧襲來。沙塵過境，一瞬間彷彿天都黑了，不見天日。

3月21日，內蒙古二連浩特出現沙塵暴天氣，下午5點左右，天空變為橙紅色。

21日18時，內蒙古氣象台升級發布沙塵暴橙色預警信號：6小時內包頭市北部、烏蘭察布市北部、錫林郭勒盟西北部可能出現強沙塵暴天氣，能見度小於500米，或者已出現強沙塵暴天氣並可能持續。

「我在這待了十七八年，感覺這是最大的一次沙塵暴。」住在內蒙古二連浩特市的張先生對《新京報》說，21日下午5點左右，他和同事們還在辦公室打印文件，突然一抬頭發現天黑了，也看不見太陽。

「沙塵暴起來了，當時感覺能見度在2米到5米。路上大家都開著車燈，打著雙閃。」 張先生說。

張先生表示，沙塵暴剛開始不久，氣溫也急劇下降。二連浩特21日白天的最高氣溫為14℃，夜間最低氣溫降到了-13℃，明天的最高氣溫又將只有-1℃，「我們已經換上了春裝、單衣，明天又很冷，剛脫下的羽絨服又要重新穿上了。」

21日19時許，二連浩特的體感溫度只有-14℃。二連浩特處於沙塵橙色、寒潮黃色、大風藍色預警中。

（記者李恩真綜合報導/責任編輯：文慧）

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