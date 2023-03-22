中国政府在实施了历时三年的以“动态清零”为标志的极端抗疫之后为什么会在去年12月7日突然全面解封，一直是外界感到十分好奇的一个迷。

中国官媒当时声称，政府的解封决定是基于“科学分析和精准的计算”，而且“绝不是一时冲动之举”。而实际情况却是，当北京下令全面解封时，中国全国各地并没有为即将发生的疫情海啸做任何准备。

在短短的六个星期里，十几亿人感染了奥密克戎毒株，医院人满为患，火葬场尸体堆积如山，等候火化的队伍一眼望不到头。

美联社经过较长时间的调查分析，于3月21日发表的一篇独家报道说，中共当局当时不仅没有为解封做好应有的准备，而且屡屡将顶级医学专家有关防疫解封的建议束之高阁或干脆置之不理，反而在病毒易于传播的严冬来临之际的去年12月突然决定解封。

根据学术模型的模拟和对20多位中国疾控中心现任和前任雇员、专家以及政府顾问的采访，以及查阅一些美联社掌握的中国政府内部报告和指示文件，中国政府去年突然解封时很多老年人尚未完成疫苗接种，医院和药房缺乏抗病毒药品，医疗机构中一方面病患爆满，另一方面医护人员和医疗资源严重缺乏，直接导致数十万本可以避免的死亡病例的发生。

“如果他们真的提前制定了解封计划，很多事情就都可以避免，”美国加州大学洛杉矶分校传染病学杰出教授张作风对美联社说。“很多死亡病例是可以避免的。”

中国的封城抗疫措施在新冠大流疫爆发之初曾经取为控制疫情蔓延发挥了了相当的成效。当世界许多国家疫情肆虐的时候，中国却较早地控制住了疫情，而且死亡人数也比很多国家要少得多，尽管不少人怀疑中国死亡数据的可靠性。在世界主要国家中，中国是最早进入了经济复苏阶段的国家。

但是自从去年出现传染性超强、传染速度超快的奥密克戎变异株之后，中国许多顶级医学专家和官员开始担忧“动态清零”政策的效力和可持续性。

根据美联社的报道，中国高层早在2021年末就开始讨论解封的问题。专家们在2022年3月份向中共高层提交了详细的报告，建议逐渐取消动态清零。

但是这场讨论因上海疫情的突然爆发而终止。中国国家主席习近平拍板对上海实施全面封控，引起民怨沸腾。在中共当局的严令之下，任何要求改变“动态清零”政策的言论都遭到无情打压，许多主张解封的医学专家也不敢发表意见，更不要说向中央进言了。

美联社报道说，等到去年上海的疫情得到控制，北京当局又要忙着筹备对习近平至关重要的中共二十大了，在这个时候解封，中共和中国政府面对的政治风险都太大。当局只好日复一日的大规模全员核酸普筛和严厉的封控隔离措施度日。

二十大召开之后，“动态清零”政策仍没有任何松动的迹象，但民众的抗议示威迅速在全国各地蔓延开来。上海的示威者还喊出了“共产党下台”和“习近平下台”的口号。群众的抗议加上经济大幅下滑迫使当局在去年12月初无预警、无准备、无计划地突然宣布解封，导致疫情突然在全国各地飙升。

专家们估计，这一波疫情飙升有可能导致几十万人、甚至几百万人染疫死亡，死亡人数绝对比官方统计的九万死亡病例要高很多，不过公平而言，即使如此也仍然少于其它不少国家。

根据香港大学的模型模拟以及医学专家的估计，如果中国政府在解封前为解封做好准备，大幅提高老年人疫苗接种率，储备足够的抗病毒药品，至少可以避免二三十万人的死亡。有些科学家认为，可能更多的人今天还活着。

美联社引用一名不愿具名的中国疾控中心官员的话说，“（这）完全不是一个正确的公共卫生决定，” “绝对是错误的时间…这不是一次有准备的解封。”