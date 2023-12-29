組圖：寒潮剛過 大半個中國霧蒙蒙

【新唐人北京時間2023年12月31日訊】經歷幾週十幾年來最低氣溫之後，隨著氣溫轉暖，中國大陸大部分地區籠罩在霧霾之下，河北、山東、河南、湖北、江西、四川等地紛紛發出大霧黃色或者橙色預警，但有網友指出，「根本不是霧，是霾」。

12月30日，中央氣象台於18時發布大霧黃色預警，預計12月30日夜間至31日上午，河北南部、河南東北部、山東北部、安徽東南部、浙江北部、江西北部、湖北中東部、湖南北部、四川盆地等地的部分地區有大霧，其中，湖北南部、湖南北部、四川盆地等地的部分地區有能見度低於200米的強濃霧，局地有能見度低於50米的特強濃霧。

另外，預計，渤海南部、黃海中部偏西海域、東海西北部海域、渤海灣、萊州灣、山東半島東部沿岸海域、長江口及杭州灣附近海域將有能見度不足1公里的大霧。

12月30日，山東大部地區出現強濃霧（霾），山東省省氣象台發布大霧黃色預警，預計30日傍晚到夜間，聊城、德州、濱州、東營、濟南北部、淄博、濰坊北部、煙臺北部、威海、菏澤和濟寧仍有能見度低於500米的濃霧，部分地區能見度不足200米。

湖北省氣象局官網也發消息稱，湖北武漢、黃岡、宜昌、仙桃等多地發布大霧黃色、橙色預警。

重慶市氣象台2023年12月30日21時00分發布「大霧橙色預警信號」，預計12月30日21時至31日14時，渝中區、沙坪壩區、大渡口區、江北區、九龍坡區、南岸區、兩江新區、高新區、渝北區、北碚區、巴南區、潼南區、璧山區、榮昌區、永川區、江津區、綦江區、萬盛經開區、南川區、長壽區、墊江縣、涪陵區、豐都縣、忠縣、梁平區、石柱縣可能出現能見度小於200米的霧，合川區、大足區、銅梁區可能出現能見度小於50米的霧。

12月30日上午8點45分，杭州機場發布大霧預警，機場能見度在500米左右，短時將至300米。受大霧天氣影響，航班放飛緩慢，截至11點08分，蕭山機場T3、T4航站樓共有33架飛機延誤、

上海氣象局稱，今天上午以前本市局部地區仍有霧，不少地方能見度小於50米，郊區橙色大霧預警高掛。

不少網友反駁官方的說法稱：「這是霾」，「現在霧霾都不讓說了嗎？什麼大霧，這是重度污染 pm2.5為191，太陽出來，霧是可以散去的，實事求是一點兒哈。」「霧是水凝結的霜，白色的，這麼黃，明顯是霾。」

「感覺像是我以前看的一本末世文，最開始也是到處開始出現大霧」，「詭異了」。

也有網友質問當局的多重作法：「尊敬的專家、環保執法者：華北大地連續兩天霧霾嚴重，一我們沒燒秸稈；二沒有燃放煙花爆竹；四沒有上墳燒紙錢 、四大部分已經煤改氣取暖……你們禁止的我們遵守了。請問：造成現在污染嚴重的和農村農民有關係嗎？如果沒有，請給一個合理的解釋，你們封鍋搶煤禁止這禁止那的，是不是錯了錯了錯了！ ​​​」

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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