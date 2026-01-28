21世纪经济报道记者倪雨晴

1月28日，光刻机巨头阿斯麦（ASML）发布2025年第四季度及全年财报。ASML2025年全年净销售额达327亿欧元，同比增长16%，毛利率为52.8%，净利润为96亿欧元。

在AI需求持续走强的背景下，公司新增订单和现金流均创历史新高，全年业绩整体超出市场预期。

ASML总裁兼首席执行官傅恪礼（Christophe Fouquet）表示："近几个月来，基于对人工智能相关需求的可持续性的更强预期，许多客户作出了更加积极的中期市场评估。因此，客户显著上调了中期产能计划，推动我们的新增订单创下历史新高。”

交出漂亮业绩的同时，ASML计划裁减约1700个职位，主要涉及技术部门与IT部门。本轮裁员将主要发生在荷兰，部分岗位位于美国，裁减对象以管理层为主，约占公司总员工数的4%。

业绩超预期 2030年总营收最高600亿欧元

财报显示，2025年第四季度，ASML实现净销售额97亿欧元，毛利率为52.2%，净利润达28亿欧元；第四季度的新增订单金额为132亿欧元，其中74亿欧元为EUV光刻机订单。

管理层指出，第四季度是表现强劲的一个季度，在净销售额、新增订单和产生的自由现金流方面，均创历史新高。

从全年看，ASML 2025 年实现净销售额327亿欧元，同比增长16%，毛利率52.8%，净利润 96 亿欧元。截至 2025 年底，公司未交付订单金额达 388 亿欧元，其中 EUV 订单为 255 亿欧元。数据可以看出，芯片先进制程需求的确定性。

傅恪礼也多次强调，工智能将持续推动DRAM（动态随机存取存储器）和逻辑芯片对更先进技术的需求，从而带动ASML的产品需求，提升光刻在晶圆厂总投资中的比重。

比如，今年存储芯片持续紧缺的情况下，SK海力士、三星、美光等芯片原厂正加快生产，也带动上游光刻设备的需求量。巴克莱银行在一份报告中表示，预计SK海力士将在2026年采购12台ASML的极紫外 (EUV) 光刻机。

展望2026年，ASML预计2026年第一季度净销售额在82亿至89亿欧元之间，毛利率介于51%至53%；2026年全年净销售额预计在340亿至390亿欧元之间，毛利率介于51%至53%。

傅恪礼谈道，主要得益于EUV销售额和装机售后服务业务的增长，预计2026年将延续增长态势。同时，在2025年第四季度，ASML进一步提升了产能爬坡能力，这也将为2026年的增长奠定基础。

随着AI进一步发展，他预计到2030年，ASML的总营收有望达到440亿欧元至600亿欧元，毛利率将达到56%至60%。

AI预期改善 2026年中国市场营收占比约20%

从行业层面看，Omdia的最新市场分析，2026年，全球半导体营收将突破1万亿美元大关，成为该行业的一个历史性里程碑。这一增长得益于AI市场的巨大需求，带动内存和逻辑集成电路(IC)营收快速飙升。

Omdia高级首席分析师Myson Robles-Bruce表示：“2026年半导体营收增长源于高度集中的AI相关需求，而非以往影响市场的广泛消费行为或工业生产趋势。若剔除内存和逻辑IC的贡献，半导体整体营收增长率将从30.7%降至仅8%，这凸显了近期市场激增背后的需求本质。”

在此背景下，傅恪礼指出，过去几个月，行业对市场前景的预期明显改善，尤其是在人工智能应用相关的数据中心及基础设施建设方面。这一趋势正转化为先进制程客户对产能的需求，涵盖逻辑芯片和存储芯片领域，并带动对ASML最先进技术（尤其是EUV）的需求增长。

他进一步提到：“近几个月来，DRAM和逻辑芯片客户均在加速其产能规划，并与我们展开相关合作。整体来看，市场呈现积极态势，对人工智能带来的需求持肯定态度，并为短期内的产能扩展积极进行准备。预计该趋势将持续至2026年及未来几年。”

基于这一乐观的市场动态，ASML首席财务官戴厚杰（Roger Dassen）在财报访谈中补充道，2026年EUV业务显著增长的同时，预计非EUV业务整体上将与2025年基本持平，但细分领域表现不同。

比如，先进逻辑芯片和存储芯片领域，非EUV需求也会有所增长；区域方面，预计来自中国市场的营收占比将在20%左右，这与当前未交付订单中中国市场所占的比重基本一致；而量测与检测业务表现强劲，客户对工艺控制的需求旺盛，预计这部分业务也会实现增长。

此外，ASML宣布启动一项新的最高达120亿欧元的股票回购计划，预计将于 2028年12月31日前执行完毕。在强劲业绩发布后，当天美股ASML股价一度涨超10%，最终上涨2.92%，市值超过5600亿美元；在欧洲股市，ASML的股价涨超7%，创下新高。