【菁英論壇】指明方向征服世界 電動車還能玩五年

【新唐人北京時間2024年03月29日訊】今年的兩會，中共提出了一個新質生產力的新概念。現在中國的所謂高科技產品或者商品最能支撐這個新質生產力概念的就是所謂新能源汽車，也就是電動車。中國去年超過日本成為全世界汽車出口最多的國家，全年出口了近500萬輛汽車，其中有120萬輛是新能源汽車。那麼中國新能源汽車產業有甚麼優點和缺陷？它能夠支撐得起中國高科技和中國經濟的未来嗎？

中共布局電動車產業 補貼猛 產業鏈迅速膨脹

大紀元時報總編輯郭君在《菁英論壇》節目中表示，根據官方據，日本汽車出口2023年同比增加16%增至420萬輛，而中國汽車2023年出口量增長58%達到491萬輛，首次超過日本成為全球第一。有兩大因素增加中國汽車的出口，第一是對俄羅斯出口大幅增加，一年內增加了七倍達70萬輛；第二個因素就是電動車的出口2023年增加到120萬輛，同比增加一倍。

我們經常笑話北京政府的很多政策都爛尾了，但有一個政策中共堅持長期布局，加上政府不計成本的大量補貼，導致表面上的數據現在看起來非常成功，這就是電動車產業。

郭君說，中國從2009年開始對電動車進行高額補貼，根據續航能力的不同，每輛車最多能夠補貼五萬人民幣，這個政策持續了13年。官方說13年期間中央政府對電動車的補貼總額達到了1500億人民幣。此外還有地方政府的補貼，包括在資金、稅務、土地使用等各個方面，補貼額一點都不少於中央補貼。換句話說，2022年之前中國每生產一輛電動車，企業最多可以在政府那里拿到12萬人民幣的補貼，這個數字是相當驚人的。在中國生產一輛最簡單的電動車，就是用電池加馬達，續航超過三百公里，就可以拿到十萬多人民幣的補貼，恐怕它造一輛車也用不了這麼多錢。

所以我們看到中國政府對電動車的補貼體現了兩個特點。第一個是時間非常長，在其它國家就發展電動車還在爭來爭去的時候，2009年開始中國已經大規模全面覆蓋的進行補貼了，這造成大批企業為了補貼爭先恐後湧入電動車製造領域，然後刺激了供應鏈快速膨脹的形成。中國政府并不是傻子，它知道很多是騙補的，但騙補也要造車，這就刺激了很多相關產業的快速發展。第二個特點是，所有的補貼是到企業的，與歐美的補貼恰恰相反，歐盟的補貼是到消費者的，當然中國也有到消費者的補貼，比如車牌費和其它買車的稅額等等，但主要補貼還是給企業的，所以中國十年間出現了兩百多家電動車製造商，相互之間進行慘烈的競爭，在這種環境下能活下來的車企即使到國際上也有非常大的競爭力。

中國電動車安全隱患高 傳習家族介入電動車領域

獨立電視制片人李軍在《菁英論壇》表示，補貼肯定是中國電動車產業飛速發展的一個非常重要的原因，但是光靠補貼，中國的汽車產業鏈很難達到很高水準，這裡面還有個關鍵因素就是特斯拉。2019年特斯拉到上海開工廠，它必須要用中國的各種配件，特斯拉在中國的工廠大概95%以上的配件全是用中國本地產品。那麼特斯拉有它的標準，要求它的供應商全部按照它的標準來生產，這一下子就像有專家說的起到了一個鯰魚效應，把一池水嘩一下子給攪活了，迅速的提高了中國電動汽車產業鏈的整體水平，所以說特斯拉對中國電動車產業起到一個催化劑的作用。

李軍表示，另外一個方面，中國汽車工業原來是大而不強，發動機技術不行。所以這一次發展電動車中共吸取了教訓，在電池上下了很大功夫，因為電動車最核心的就是電池。現在中國包括寧德時代、比亞迪幾家電池廠加起來的產量佔到整個世界電池產量的60%以上。此外，中共還從源頭開始控制生產電池時需要的稀有礦產，現在世界很多地方生產電池的主要礦被中國公司給控制了。一邊從源頭上保證中國自己生產，同時在科研方面也不斷的花錢投下去，使得中國生產的電池產量和質量和一些技術指標都達到了一定水平。因為其它國家現在還沒來得及反應過來，而中國已經做起來了。

當然這裡面還有一個問題，就是政府的大力支持，而且據說可能跟中共最高層有關，據說習近平家族的人在比亞迪和電池生產行業裡介入進去了，這種情況下，你想地方政府部門能不大力支持嗎？但是現在中國電動車的出口也碰到很多問題，美國和歐盟已經計劃對中國電動車征收更多關稅。

李軍表示，中國電動車發展還面臨電池質量的問題，中國有一些部門做過一些統計，說2023年的一季度平均每天全國燒八輛電動車。因為電動車只要發生碰撞，就會衝擊到電池，只要電池一受到擠壓，即使今天不出問題，以後慢慢可能就會出現燃燒，因為現在的電池裡頭還有部分液態的東西，一旦滲透之後就會出問題。所以電池車的安全性是一個死結，目前還解決不了。像特斯拉這樣的企業，它都解決不了電池安全問題，它是靠安全防范來解決的，它用先進的技術來監測電池，一旦發現電池有問題的時候，就把車鎖死，你就開不了了，你只有把電池修好了才能開，這樣就降低了燃燒事故率。而中國沒有用這種監測技術，它的燃燒率肯定很高。

中共濫發補貼扶植電動車 比亞迪背后是國家隊

旅美的中國民營企業家孟軍在《菁英論壇》表示，習近平近期提出新質生產力，其實他上臺以後，新能源汽車就是作為重要的新质生產力來大力推廣的，這裡面一定是中共的大力扶持，要擴大規模和影響力佔領全球市場。

當歐美發達國家完全沒有反應過來的時候，中共已經開始在做這個事情，它是用戰略眼光去布局的，在電池生產上它控制了源頭的鋰礦、鎳礦，把源頭全部捏住以後，它就有話語權了，這一點上是比任何歐美發達國家都先行了一步。因為它知道彎道超車是靠新能源去超車，因為傳統汽車行業它很落後，發動機、變速箱這些核心的東西到現在還是不行。從德國大眾進入中國生產桑塔納到現在幾十年了，中國依然沒有自己好的發動機和變速，所以在傳統汽車行業是趕不上了。零八年以後新能源汽車出來，中共覺得有機會超越歐美發達國家了，所以它大力去布局新能源汽車相關的一些配套東西，這點上中共還是看到了未來的發展方向。

但是生產了這麼多，出口這麼多，問題也多。要知道中國製造服裝等傳統的這種小商品肯定沒有問題了，但是高精尖產品的出口，就要達到歐美的標準，美國有美國的標準，歐盟有歐盟的標準，中共是完全符合不了的。所以原來在傳統汽車領域，包括長城汽車、威馬汽車出口到中東和非洲這些國家以後，小問題不斷，因為它是國產發動機，經常出問題，但是它便宜，它是屬於半送半賣的性質，賣到那些欠發達國家，從來不會進到歐美發達國家市場的。但是新能源車不一樣，因為歐美發達國家起步比較晚，中國走在了前面，所以比亞迪走出去了，包括後面還有「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）這些新生力量出來。

孟軍說，中國新能源汽車的廠家一度高達五百多家，但是項目上馬有半年就夭折的，有幾個月夭折的，而且有些車企像賈躍亭一直在宣傳但是只生產了幾輛車呢？這種騙的車企很多，包括那個姚振華的寶能也有寶能汽車，都是這樣子，比比皆是，因為整個國家要符合中共新能源的發展戰略，所以大家看到了有利可圖，很多企業都介入到新能源汽車產業，包括恆大、小米、華為這幾年全都進來了。也因為習近平提出了新質生產力，大家覺得我們要緊跟習主席的這種新思想，所以這些大的企業又開始新一輪的進入新能源汽車行業。

但是你的質量真的好嗎？你的技術真的好嗎？你真的是靠著自己的核心的東西佔領佔領全球的份額嗎？不一定。雖說比亞迪現在在全球的銷量已經超過了特斯拉，但是它的問題出了多少？中國國內天天在說特斯拉有問題，但是比亞迪的問題它不報啊，在國內沒有任何比亞迪的負面影響的報導，因為中共媒體是有選擇性的，它只報特斯拉，通過打壓特斯拉來扶持國內新能源汽車，尤其是像比亞迪這種新能源汽車的龍頭企業。你知道一年給比亞迪的政策補貼要到多少，那都是上千億的，因為中共一定要有一個能拿得出去的，在國際上能打得響的品牌，那只有比亞迪。

電動車靠芯片控制涉國家安全 美歐覺察中共用心

孟軍在《菁英論壇》表示，未來中國的電動汽車行業不一定能持之以恒，因為中國沒有好的芯片，新能源車的關鍵技術，一個是電池，一個就是芯片。中國芯片的演算速度和特斯拉是沒法比的。另外電池問題中國也沒辦法解決，固態電池的研發不是說幾年就能解決的。所以對於中國來講，未來五年以後中國的新能源汽車就是一堆垃圾。中國從2019年開始進入新能源汽車大量的生產製造和出口，正常的電池壽命是八年到十二年之間，那麼2019年的那一批電動車，再過五年以後剛剛好就要報廢了，那你想一下，你生產的越多，你的垃圾就越多，你怎麼處理這堆垃圾？

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，我也是跟孟軍的看法有點類似，因為現在還沒有遇到大規模電池處理的問題，但是有些國家已經提出來了，我看到歐洲有一個專家提出來，他說以後要不要進口一個國家的新能源汽車，關鍵的指標在於電池到期以後是不是送回去？就是說，你可以賣出來，但是電池壽命到了，對不起，你用船拉回去。這樣一來成本就要大大增加了，而且成百萬的電池回到中國，中共要怎麼處理？當然它可以回收，或者怎麼怎麼樣，但是處理污染的各種技術也很麻煩的。

郭君在《菁英論壇》表示，電動車此前之所以輸給了燃油車，就是因為電池的技術不過關，現在是因為技術進步了，電池功能出現了驚人的進步。現在的電動車充滿電，可以續航到四五百公里。但電動車最大的一個特點，其實並不在於電池，對消費者最大的吸引力不是電池，而是電腦技術的整合，這方面傳統燃油汽車還是遠遠落後，因為燃油車的優勢不在這方面。馬斯克曾經說過，他的電動車不是用電的汽車，而是可以駕駛的一臺電腦。所以未來競爭的關鍵是相關的信息產業技術可以多大程度的整合到電動汽車裡邊去，最關鍵的就是全自動駕駛。說到這里，我一直有個夢想，如果有這樣一臺車，我進了車以後，輸入地址後就可以不管了，可以睡覺，也可以工作，那個車自動就把我帶到目的地。我看現在這個發展趨勢，估計五到十年就會有這樣的車輛出現了。全自動駕駛依靠的一個是AI技術，第二個就是全衛星導航，這兩項技術中國都在全力以赴，拚命的追趕。

郭君說，這兩項技術當然美國現在還是在領先，但是競爭是相當激烈的，未來美國和西方國家會開始全方位防堵中共，所以中國在電動車繼續發展方面一定會受到巨大的阻礙。拜登已經說了，絕對不允許中國（中共）開著一個電腦在美國大街上轉。所以在未來五年之內，中國的電動車可能會非常厲害，但是再往下走，我覺得它是後勁不足的。

孟軍在《菁英論壇》表示，國際上歐美發達國家現在已經清楚的認識到了，包括歐盟現在對新能源汽車反傾銷，限制你出口，進行高額的關稅，包括前段時間美國商務部長雷蒙多已經說了，我們堅決抵制，不能讓中國的新能源汽車進到美國市場來。因為你想一下，如果在美國大街上同時有大量的比亞迪或者是蔚小理進來以後，你要知道這些電動車靠的是芯片，中共一個指令下去這些車全停了，那美國的交通會變成怎麼樣子？這是很可怕的一件事情。所以歐美現在徹底的發現了中共的這種用心。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足于華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

本期《菁英論壇》全部內容，敬請線上收看。

《菁英論壇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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