21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道

在政策的加持下，市场规模超过百亿元的光伏组件回收产业按下了“加速键”。

3月3日，工业和信息化部等六部委联合发布《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》（下称《意见》）。《意见》明确了未来五年我国推动光伏组件综合利用产业健康有序发展的总要求。提出到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，再生材料使用比例有效提升，组件报废评价标准和检验检测方法得到完善；到2030年，光伏组件综合利用技术装备水平进一步提升，产业创新发展能力明显增强，综合利用产品应用场景和应用方式不断拓展，形成产业链上下游协同紧密、产能布局合理、能够应对大规模退役潮的废旧光伏组件综合利用能力。

“2025年，我国已经开始进入规模化光伏组件退役的阶段。”一位光伏企业人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示，自2011年我国光伏新增装机规模首次突破GW级达到2.2GW后，预计在2030年前后，退役光伏组件的固体废物回收需求将十分迫切。

光伏回收政策体系持续完善

早在2021年发布的《2030年前碳达峰行动方案》中，光伏组件回收就有所提及——“推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新兴产业废物循环利用”。

此后自2022年至2025年，光伏组件回收几乎都会出现在有关部门的政策文件中。例如，2022年1月，工业和信息化部等五部委发布的《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》提到，要“推动废旧光伏组件回收利用技术研发及产业化应用，加快资源综合利用”；2023年1月，工业和信息化部等六部门又发布了《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，再次强调推动光伏组件回收利用技术研发及产业化应用。

2025年4月，《中华人民共和国生态环境法典（草案）》公开征求意见，光伏组件回收被写入该法典——第九百七十七条指出，国家建立健全风电和光伏发电企业退役设备处理责任制度。从事风电、光伏发电建设运营的企业，应当自行或者委托具备条件的企业对废旧风电机组叶片、光伏组件等废弃物进行循环利用。

21世纪经济报道记者注意到，从顶层设计到实施标准，我国光伏组件回收的政策体系近些年来不断完善。尤其是在2026年2月，生态环境部首次发布《废光伏设备回收处理污染控制技术规范》进一步助推光伏回收产业走向规范化——该标准规定了废光伏设备拆卸、收集、运输、贮存、拆解、综合利用和处置过程中污染控制技术要求。例如，光伏设备 拆卸、收集、运输、贮存、拆解、综合利用和处置等过程应遵循减量化、资源化、无害化原则；排放废气中挥发性有机物、硫化氢、铅及其化合物和锡及其化合物等污染物的排放浓度，应符合GB 37822、GB 14554、GB 31574、GB 16297等国家污染物排放标准的规定。

此次发布的《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》则明确，以全面提高光伏组件综合利用水平为目标，完善法规政策标准，强化工艺技术研发，拓宽产品应用路径，加强要素支持保障，推动光伏组件综合利用产业健康有序发展。

在具体发展目标方面，2027年被视作一个重要的时间节点——表层结构拆解、层压件高效分离、组分提取等关键技术取得突破，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼、装备制造、建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，制定一批光伏组件绿色设计和综合利用方面的技术标准，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。

百亿组件回收市场规模渐近

2024年9月，光伏企业天合光能宣布，全球首块全回收再生光伏组件在该公司诞生。

天合光能方面介绍，该公司利用拆解废旧光伏组件并提取废旧电池片中的硅和银，重新制备了N型单晶硅片和TOPCon电池片，并利用基于拆解回收得到的铝和玻璃等材料而重新制备的铝边框和玻璃面板进行再生光伏组件的封装。经检测，此块TOPCon 210N-66再生光伏组件，转化效率为20.7%，功率超过645W，并且已经投入天合光能总部园区光储充放一体化微电网示范站项目中使用。

事实上，自2000年中国光伏产业开始规模化发展以来，按照光伏组件25年的设计寿命计算，2025年我国早期投入使用的光伏组件已经进入退役阶段。根据行业协会数据，2025年我国将开始产生大批量退役光伏组件；2030年后，光伏组件废弃量将迎来高峰期，约140万吨的废弃量；到2040年，光伏组件累计废弃量将达到253GW，约2000万吨。

《中国光伏回收和循环利用白皮书》也对此进行了市场规模的测算：在提早退役场景下，2030年国内光伏回收累计市场规模预计达260亿元。机构韦伯咨询则做了拆解：晶体硅光伏组件中玻璃、铝和半导体材料比重可达92%，另外还含约1%的银等贵金属，若能全部回收，到2030年，可从废弃光伏组件中得到145万吨碳钢、110万吨玻璃、54万吨塑料、26万吨铝、17万吨铜、5万吨硅和550吨银，通过回收技术可获取的原材料累计价值达77亿元，截至2040年，累计可回收价值高达1100亿元。

根据21世纪经济报道记者梳理，目前的确已有多家A股上市公司涉足光伏组件回收产业链。除了前述已经提及的天合光能外，晶科能源、格林美、东江环保等公司均已经有所布局。

不过，尽管光伏组件回收市场潜力巨大，但目前国内具备回收能力和资质的企业数量并不多。

对此，信达证券认为，“竞争格局极度分散，缺乏大型头部企业。”

其援引中国光伏行业协会数据指出，2025年全国具备环保资质的回收企业不足20家，年处理能力仅30万吨。“小作坊式经营通过低价竞争的方式争抢货源扰乱市场竞争，同时也由于缺乏防护，造成严重环境污染。 ”