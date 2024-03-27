兆豐銀等6銀行提供永豐餘投控143億元ESG聯貸，日前完成籌組簽約。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行、北富銀及合作金庫銀行日前共完成永豐餘投控及永豐餘工紙2公司，合計143億元聯貸，2案均結合ESG永續連結指標，鼓勵永豐餘及工紙子公司積極達成替代能源、循環經濟及減少溫室氣體排放量等目標。

此次合計達143億元的聯合授信案，包含永豐餘投控公司99億元聯貸案，及永豐餘工紙44億元聯貸案，由兆豐銀擔任永豐餘投控的額度管理行、台北富邦銀行擔任永豐餘工紙的額度管理行，並由遠東銀行、元大銀行及農業金庫3家銀行共同參與籌組。

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兆豐銀指出，永豐餘秉持「零廢棄」的理念，提出以循環經濟應對氣候變遷風險，減碳同時減廢，進一步發展出農業循環、紙循環、水循環、再生能源循環、碳循環的全循環系統，是全球首家取得最高等級（Level 4 Optimizing）—「最佳化商業模式創新」榮譽的造紙業。

在再生能源循環方面，除擁有全台最大的木質素生質能發電，也建置全台最大沼氣發電廠，將造紙製程中的水中有機物處理轉化為沼氣，取代化石燃料發電，並建立大數據資料庫，打造全綠能負碳中心。

本次聯貸案條件結合ESG（環境、社會、公司治理）永續連結指標，透過綠色金融，鼓勵永豐餘及子公司積極達成替代能源、循環經濟及減少溫室氣體排放量等目標，期望透過企金放款量能，持續與企業共同推動ESG、共創綠色永續價值及接軌國際永續發展趨勢。

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