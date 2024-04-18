每年4、5月是螢火蟲大量出沒的季節，不少地區都可以看到螢火蟲出現，因此交通部觀光署也整理7個精彩的賞螢活動，讓遊客可以在夏、秋夜晚，提著燈籠在林間飛舞的綠色小精靈穿梭，來趟螢火蟲主題的生態、浪漫之旅。

1. 西湖渡假村

結合桐花季與賞螢，今（113）年5月12日前遊客享平日2人同行1人免費及12歲以下兒童免費（需搭配成人購票）優惠，白天賞「五月雪」之稱的油桐花，夜間賞螢火蟲。

2. 東勢林場遊樂區

東勢林場4月份園區內螢火蟲數量大爆發，目前林場內螢火蟲數量已達上千隻，以台灣特有的「黑翅螢」螢火蟲為主，4月中、下旬後數量更可高達2、30萬隻是賞螢的黃金時段，自即日起至5月1日的週一至週四下午3點以後入園，可享星光票價160元。此外，為了讓遊客深入瞭解螢火蟲生態，林場於4、5月份每天晚上的7點和8點各安排一場賞螢導覽解說。

3. 杉林溪森林生態度假園區

杉林溪多年來致力維護生態環境，是必須在無污染環境才能生長的螢火蟲最喜歡的家，在大量減少人為干擾下，不止夏季有螢火蟲，秋末冬初也能一覽螢火蟲飛舞的身影；園區推出7月賞夏螢(紋螢)、11月賞秋螢(鋸角雪螢)的免費賞螢導覽活動，只要時節對了，入園遊客皆可免費參加，而且不限是否住宿，都可以自由參加不需報名。

4. 泰雅渡假村

喜歡到森林住宿、露營的朋友，千萬不能錯過泰雅渡假村，即日起到5月12日在泰雅渡假村住宿露營，即可免費參加「歡螢光臨」夜間賞螢火蟲導覽、原民樂舞表演和營火晚會活動。

5. 劍湖山世界

每年春夏之際，是雲林古坑地區賞螢火蟲的最佳季節，配合雲林縣螢火蟲季，劍湖山世界推出「賞螢趣」活動，白天瘋樂園、啖美食，晚上賞螢、住五星級飯店，「賞螢趣」專案，雙人入住劍湖山度假大飯店，一泊一食每房4,099元起；「瘋樂園」專案，當月壽星全日暢玩劍湖山世界只要399元。

6. 柳營尖山埤渡假村

7－9月推出「野螢望月夜間生態探索」活動，由專人導覽進入螢火蟲棲地觀察螢火蟲幼蟲或成蟲，完整認識陸生螢火蟲的生態環境。此外，園區更舉辦螢火蟲野放活動，極具教育意義與保育觀念，是家長為孩子安排寓教於樂活動的口袋名單。

7. 怡園渡假村

位於花東縱谷之間景色宜人的「怡園生態小學塾」，是獲得環境教育設施場所認證的園區，園區內的生態可以說是課堂上的活教材，這麼好的自然環境，螢火蟲自然不會缺席，怡園渡假園區規劃了專業的夜間生態解說導覽服務，遊客有機會與螢火蟲不期而遇。

杉林溪多年來致力維護生態環境，不止夏季有螢火蟲，秋末冬初也能一覽螢火蟲飛舞的身影。 圖：交通部觀光署／提供

西湖渡假村結合桐花季與賞螢，今（113）年5月12日前遊客享平日2人同行1人免費及12歲以下兒童免費（需搭配成人購票）優惠。 圖：交通部觀光署／提供

東勢林場4月份園區內螢火蟲數量大爆發，目前林場內螢火蟲數量已達上千隻。 圖：交通部觀光署／提供