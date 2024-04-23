世界反兴奋剂机构（WADA）在审阅了各种媒体报道后表示，它坚持该机构在2021年举行的东京奥运会前做出的允许23名违禁药物检测呈阳性的中国游泳运动员参赛的决定。

世界反兴奋剂机构在周一（4月22日）的新闻发布会上回答了问题，并承认在德国公共广播联盟（ARD）周日发布一部纪录片后，人们会对此案的细节表示怀疑。

在《纽约时报》（New York Times）首次报道之后，世界反兴奋剂机构在早些时候发表的一份声明中表示，它同意中国当局的观点，裁定这些游泳运动员的样本受到了污染。

污染被认为来自一家酒店厨房里的香料容器，部分中国队队员曾在该酒店入住，参加2021年1月的一场全国赛事。

处理此案的中国当局在2021年1月对这些游泳运动员进行测试后，批准他们继续参赛的资格，并没有给出任何处罚，世界反兴奋剂机构接受了他们的结论。当年在COVID-19大流行期间向中国派遣独立调查人员是不可行的。

世界反兴奋剂机构检察官罗斯·温泽尔（Ross Wenzel）周一在线上通话中告诉记者：“我们没有可靠的方法来反驳这一污染理论。”他补充说，没有任何政治压力要求撤销此案。

中国游泳运动员随后在东京赢得了三枚金牌，美国队在其中两场比赛中获得银牌，英国队在另一场比赛中获得第二名。

世界反兴奋剂机构在周一让其高管接受质询之前在声明中表示：“在世界反兴奋剂机构查看该纪录片后，该机构仍然坚定地坚持其有关此案的科学调查和法律决定的结果。”

世界反兴奋剂机构表示，根据“曲美他嗪（TMZ）药理学专家和反兴奋剂专家收集、评估和测试”得到的科学证据和情报，它没有任何全球反兴奋剂法规中的依据来质疑中国机构得出的样本受到污染的调查结果。

世界反兴奋剂机构表示，管理国际游泳运动的世界水上运动（World Aquatics）也接受了其在此案中的立场。

中国外交部发言人汪文斌周一表示，“相关报道是虚假信息，是不实报道。”

他说：“这一事件2021年经中国反兴奋剂中心全方位深入细致调查后，判定阳性为相关运动员在完全不知情的情况下摄入受污染的食物所致，涉及的中国游泳运动员无过错、无疏忽，不构成兴奋剂违规。”

然而，奥运会反兴奋剂规则确实要求当运动员曲美他嗪检测呈阳性时，除非怀疑受到污染，否则需要暂时停赛——中国游泳运动员从中国反兴奋剂中心那里避免了暂时停赛。

汪文斌还强调：“中国政府一贯坚持对兴奋剂问题‘零容忍’的坚定立场，严格遵守《世界反兴奋剂条例》，坚决维护运动员的身心健康，维护体育竞赛的公平竞争，为全球统一的反兴奋剂斗争作出积极贡献。”

中国的慷慨捐款

美联社（The Associated Press)周一的一则报道提到，近年来，中国向世界反兴奋剂机构捐赠了近200万美元，超出了其作为国家政府的预期支付金额。

美联社获得了世界反兴奋剂机构执行委员会会议的内部会议记录，其中列出中国在2018年和2019年分别捐赠了99万3千美元和99万2千美元，中国的奥运选手、国际奥委会委员杨扬随后在2019年当选为该机构的副主席之一。

中国政府2019年向世界反兴奋剂机构提供了43万美元，属于常规款项，而99万2千美元则是额外的捐款。

中国的捐款是一种模式的一部分，这种模式表明，在世界反兴奋剂机构与其最大捐助国美国的关系出现紧张的同时，中国对该机构的影响力日益增强。

美联社查阅的文件中没有迹象表明中国捐赠这笔资金是为了作为交换条件来掩盖药检结果呈阳性的情况。事实上，世界反兴奋剂机构并没有隐瞒这些额外的资金：它在2020年12月发布了一条鲜为人知的新闻稿，宣布中国捐赠99万2千美元。

此外，世界反兴奋剂机构表示，早在2020年——此案发生之前——就收到了美国反兴奋剂机构（USADA）关于中国掩盖兴奋剂使用的相关指控的举报，但美国反兴奋剂机构从未跟进提供证据。

美国反兴奋剂机构首席执行官特拉维斯·泰加特（Travis Tygart）称中国运动员检测呈阳性的消息“令人震惊”。

“更令人震惊的是，直到现在，世界反兴奋剂机构和中国反兴奋剂中心都没有公平、公正地遵守适用于世界上其他所有人的全球规则，从而秘密掩盖了这些呈阳性的检测结果， ”泰加特说。

此案凸显了许多人所认为的全球反兴奋剂制度的缺陷——一个国家自己的反兴奋剂机构往往是抓出服用兴奋剂的作弊运动员的第一道阻碍，而这些机构有不同程度的动机来防止作弊运动员被抓到。

（本文依据了美联社的报道。）