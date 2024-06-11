“想知道附近的天气如何？交通怎么样？有什么当地的大事儿？加入NewsBreak社群，看看为什么4500万人都在使用这个应用！”这是目前美国下载量排名前三的免费新闻应用NewsBreak在苹果应用程序里对自己的介绍。

但是，随着路透社6月5日发表的一篇有关NewsBreak使用人工智能(AI)传播假新闻及其中国背景的报道，这个新闻应用程序再次进入了美国政界人士的视野。到目前为止，至少有三名美国议员要求对其加强审查。

美国国会议员们的警觉

2021年6月，美国总统乔·拜登（Joe Biden）曾要求对来自中国等外国对手的应用程序构成的安全风险展开评估，当时表现突出的News Break和同样来自中国的短视频应用程序TikTok和社交媒体平台WeChat都曾引发关注。今年4月，拜登总统签署法律，要求TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）出售TikTok,否则面临被禁用。

美国参议院情报委员会民主党籍主席马克·沃纳（Mark Warner）在发给美国之音的一份声明中说:“比起发布未经审查的人工生成的新闻，更可怕的是这家公司与敌对外国政府关系密切。想到数千万不知情的美国人在试图获取合法新闻时可能会受到中国共产党的宣传和错误信息的影响，真是令人恐惧。”

他补充说：“这是又一个来自令人担忧国家的技术构成严重威胁的案例。它也清楚地提醒我们，我们需要一个整体办法来应对这一威胁。我们根本无法在打地鼠游戏中击败个体公司。”

美国众议院中共问题特设委员会首席民主党众议员拉贾·克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）在发给美国之音的一份声明中说：“美国人有权要求新闻发行商对其与中国共产党的任何联系的‘完全透明’，随着不透明的算法和人工智能在新闻聚合中的作用日益增强，此类披露比以往任何时候都更加重要。”

据路透社报道，美国共和党众议员爱丽丝·斯特凡尼克（Elise Stefanik）则表示：“我们不能允许外国对手获取美国公民的数据，将其作为武器来对抗美国的利益。”她还说，由于NewsBreak背后有来自北京的IDG资本，这显示，有必要对该应用程序“加强审查”。

与中国的联系

拥有110万评论，4.8星好评的NewsBreak是 中国资讯聚合平台“一点资讯”的联合创始人郑朝晖2015年在硅谷二次创业建立的Particle Media 公司推出的。与“一点资讯”一样，也是一个聚合型信息网站。其运营模式类似中国的 “今日头条”应用，汇集包括路透社(Reuters)，美国福克斯新闻(Fox News)，美联社(AP)和美国有线电视新闻网(CNN)等媒体的信息。与此同时，该应用也从各个地区的当地媒体吸取信息，并使用人工智能(AI)将其写成报道。

NewsBreak总部位于加利福尼亚山景城，在北京和上海也设有办公室。目前该应用的两个主要股东分别是总部位于旧金山的私募股权公司Francisco Partners以及北京的IDG资本（IDG Capital）。IDG资本今年2月被纳入五角大楼说据称与中国军方合作的几十家中国公司公司的名单。

美国之音联系了NewsBreak应用程序，询问该平台具体采取了的哪些方法来确保内容的真实可靠性以及与中国的关系，但到截稿前没有收到回复。

但是，两年前，在美国政府对NewsBreak进行风险评估时，NewsBreak品牌营销副总裁格雷格·维德曼（Greg Vederman）曾告诉美国之音，NewsBreak是美国创立，美国投资的公司。

他说：“News Break是一家美国企业，是在硅谷快速发展的初创公司……我们的董事会主席是前微软高管哈里·舒姆（Harry Shum)。雅虎联合创始人、前首席执行官杨致远是我们的首席顾问。郑朝晖、哈里·舒姆和杨致远都是美国移民，共同建立了这家美国公司，目前在美国拥有近200名员工。……所有美国客户数据都托管在美国亚马逊网络服务的服务器上，我们遵守所有美国数据安全和隐私法。”

NewsBreak和中国新闻聚合应用“一点资讯”共享2015年在美国注册的兴趣引擎专利(Interest Engine)，即根据用户的兴趣和地理位置来推送相关新闻。

不过，根据路透社采访的七名前NewsBreak雇员的说法，应用算法的大部分工程工作都是在中国办公室完成的。但路透社的报道同时表示，在调查中没有发现NewsBreak审查或制作有利于中国政府新闻的证据。

受中国政府影响的可能

不过，新美国安全中心（CNAS）技术和国家安全项目前研究助理艾尼基·里科宁（Ainikki Riikonen）此前对美国之音表示，北京若想插手，并非不可能。里科宁解释说，考虑到投资者和资金注入，NewsBreak当然不能免于中国压力。

“我绝对明白为什么中国政府可能有理由去想，有没有办法以这样或那样的方式影响算法？是否有某些类型的当地新闻可能会导致美国人和政府机构之间的不信任？这里当然有风险，但我认为情况还有待观察。” 她此前对美国之音说。

美国国务院去年9月公布的一份报告说，中国正在花费几十亿美元在全球散布虚假信息。越来越多的研究表明，如果说中国过去的影响力运动一直在专注“讲好中国故事”的话，但现在中国的战术改变了，他们更倾向更直接地尝试在美国制造不和。

2023年8月当毁灭性的山火迅猛横扫毛伊岛时，中国的信息斗士们号称这场灾难不是自然灾害，而是美国进行秘密“气象武器”实验的结果。为了增强可信度，这些帖子还配有看来是用人工智能程序生成的图片。

虚假信息泛滥

NewsBreak将自己称为 “本地消息通”(the go-to source for all things local),承诺要“恢复当地新闻生态系统”。它根据算法以及读者的浏览历史来选择为用户推送的文章，是一个由AI驱动的基于读者兴趣的新闻引擎。

但最近一段时间，NewsBreak由于传播虚假新闻的指称而麻烦连连。2023年12月27日，NewsBreak应用曾发布了一篇声称新泽西某小镇发生枪击的内容，而此后当地警察部门辟谣，称这完全是用人工智能散布的虚假新闻。

今年前三个月，一家科罗拉多州的食品银行指控NewsBreak在其发布的文章中分享了错误的分发食物的时间，导致该慈善机构工作受阻。另一家位于宾西法尼亚州的慈善机构也抱怨说，NewsBreak使用人工智能写出的文章错误刊登了其为弱势群体开展义诊的信息。

根据路透社的报道，自2021年起，至少有40起有关NewsBreak报道负面影响其服务社群的案例，包括用人工智能发布含有虚假信息的报道。

“生成式人工智能从其他信息源进行总结和创作的时候，经常会出现错误的信息，我们将其称之为人工幻觉(hallucination)，”非政府组织自由之家科技与民主事务高级研究员凯恩·威斯泰因松(Kian Vesteinsson)告诉美国之音。

“我想现在已经非常清楚，像NewsBreak这样的聚合新闻应用用人工智能向读者推送不实信息，普通人很难能够识别这些人工幻觉。我想已经有足够的证据显示，这样的新闻应用正在侵蚀人们获得自己社区内可靠信息的能力。”他补充说。

对于有关假新闻的评论，NewsBreak网站回应说，他们正在“移除所有低质量的出版内容，以确保读者获得的信息真实可靠。”

相较于虚假新闻和中国联系，自由之家的威斯泰因松更担心目前对于美国用户个人数据的缺乏保护。

“实际上，一个应用是中国公司所有，还是由身在中国的工程师来管理并没那么重要，重要的其他人非常容易购买我们的数据。大部分美国人的私人数据并没有受到法规保护，所以我们的个人数据在市场上被肆意售卖，”他说。

他认为，随着AI的广泛使用，像NewsBreak这样的公司会越来越多。这类公司不受监管将进一步削弱人们获得可靠信息的能力。“这是政府需要设立监管措施，并且将人们获得可靠信息的需要考虑在内。”他说。

威斯泰因松说，比起NewsBreak, 他更加建议人们去当地的媒体来获得信息。

“我会告诉一个NewsBreak用户，去找找你们的当地报纸，找到它的社交媒体帐号或是网站，去那里看看你的社区在发生什么，”他说，“我们得确保自己获得的信息是真实可靠的，往往你可以在当地的媒体那里找到答案。”