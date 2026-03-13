21世纪经济报道 记者 孙永乐

3月13日，天风证券（601162.SH）正式公告收到中国证监会湖北证监局出具的《行政处罚决定书》，以及另外三则罚单。

业内人士指出，本次处罚结果与前期《行政处罚事先告知书》内容一致，标志着相关监管程序已全面完结。

天风证券表示，公司诚恳接受、坚决执行，以此为标志，历史遗留风险实现彻底终结，全面整改工作扎实落地，各项经营平稳有序，公司已轻装上阵，开启稳健发展全新阶段。

1500万元顶格罚单落地

3月13日，天风证券公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资，收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》。

经查，2020年至2022年期间，天风证券违法为原第一大股东当代集团提供融资、未按规定披露与当代集团关联交易，当代集团与天风证券共同实施相关违法行为，严重违反证券法律法规。

根据处罚决定，天风证券被警告并处以1500万元罚款。时任董事长余磊、副总裁兼财务总监许欣等多名高管也因违法行为被警告并处以罚款，其中余磊和许欣被采取终身市场禁入措施。

与此同时，天风证券还发布了另外三则公告，收到三份监管处罚相关文书，主要涉及两大违法事实，具体如下：

一是收到湖北证监局的行政监管措施决定书。所涉事项同样为原“当代系”时期造成的系列历史违规行为，为此公司将被暂停开展代销私募金融产品业务2年。

根据行政监管措施决定书，公司存在部分员工推介非公司代销的金融产品、违规与武汉当代天信财富投资管理有限公司协同开展业务、违规销售私募投资基金、经营决策不审慎、对子公司及分支机构管控不力、未有效控制风险等问题。

此外，公司还存在2022年业绩预告信息披露不准确、个别研究报告制作和发布不规范、个别投资银行类项目执业不规范、组织架构与私募基金业务整改不到位、人员管理及备案工作不规范、物业子公司经营范围事项违反承诺等问题。

因此，湖北证监局决定对天风证券采取暂停开展代销私募金融产品业务2年的监督管理措施，并责令公司对相关责任人员进行处分。

同时，公司董事长、总裁、合规总监、首席风险官需在3月19日10时接受监管谈话。天风天睿投资有限公司也被采取暂停新设私募基金产品1年和出具警示函的监督管理措施。

二是收到福建证监局的行政处罚事先告知书及决定书。因涉嫌福建省永安林业持股变动信息披露违法违规，天风证券此前被中国证监会立案调查。

经查明，2021年12月31日，福建省泉州市中级人民法院作出《执行裁定书》，裁定将被执行人苏某旭、福建南安雄创投资中心（有限合伙）合计持有的4137.2万股永安林业股票及红利交付天风证券抵偿相关债务，并载明“上述财产权自本裁定送达申请执行人时起转移”。

当日，天风证券作为申请执行人签收了上述《执行裁定书》，其持有的永安林业股票占永安林业总股本的12.29%。但天风证券未及时披露永安林业持股变动信息行为。

根据最新下发的行政处罚决定书，福建证监局对公司责令改正、给予警告并处以400万元罚款，对公司总裁王琳晶给予警告并处以140万元罚款。

对此，天风证券表示，公司不触及其他风险警示、重大违法强制退市情形，目前经营情况正常。

历史遗留问题全面清理

据悉，本次处罚是对原民营股东时期造成的历史遗留问题的全面清理。

天风证券表示，自监管启动核查以来，公司积极配合调查，主动厘清事实、承担责任。随着行政处罚决定书正式下达，相关监管程序全部完结，长期制约公司发展的历史包袱彻底出清，实现与过往风险的切割，为实现高质量发展扫清关键障碍。

21世纪经济报道记者了解到，自国资入主后，天风证券以治理重塑为核心，系统性重构合规风控体系。具体措施包括：强化党委前置研究，完善“三重一大”决策机制；建立覆盖全业务条线的合规审查机制，强化子公司穿透式管理；加强合规文化建设，压实全员合规责任，从制度、流程、文化上筑牢防线。

据天风证券透露，截至目前，各项工作按期完成、落地见效，公司合规运营水平显著提升。

市场分析人士指出，此次事件既是天风证券风险出清的重要节点，也具有鲜明的行业示范意义。监管部门依法依规作出处罚，“追首恶、惩帮凶”导向明确，彰显了全面加强证券机构监管、严厉打击违法违规行为的坚定决心，进一步明确了行业合规经营、规范运作的刚性要求。

同时，天风证券依托国有控股实现治理重构、风险出清的路径，为行业同类机构化解历史包袱、完善治理体系提供了实践参考，推动行业从被动整改向主动合规、从规模扩张向质量提升的转型发展。

某券商分析师称，风险出清为天风证券开启了估值修复的全新周期，其投资价值有望重新回归市场视野。

在控股股东宏泰集团的全力支持下，天风证券在经营业绩修复、资本实力加固、服务实体经济等方面取得明显成效。公司预计2025年全年实现归母净利润1.25亿元至1.85亿元，成功实现扭亏为盈，是天风证券近两年来最佳经营业绩。

2025年内，天风证券顺利完成40亿元定增，资本实力显著增强。在合规经营主基调下，公司聚焦主业，服务实体经济能力持续提升，近三年累计服务实体经济融资近9300亿元。

天风证券表示，面向未来，公司将以此次历史风险处置收官为新起点，坚守合规经营、稳健发展的核心理念，不断提升公司治理、合规风控与专业服务水平。

“公司将聚焦主责主业，主动融入湖北支点建设大局，加快打造服务湖北高质量发展的金融支点，为湖北建设中部崛起的重要战略支点贡献天风力量。”天风证券称。