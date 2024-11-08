【快報完整版】川普上任首日 主推五項大政策

【新唐人北京時間2024年11月09日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。

今天是美東時間11月8日，星期五 。訂閱新唐人，了解最新要聞。

今日焦點：川普上任首日 首要推動五大政策；川普與澤連斯基通話 消息：馬斯克參加了；俄無人機襲擊 愛沙尼亞大使住所著火；消息：萊特希澤將回爐 再任美國貿易代表。

【川普上任首日將實施哪些政策？】

美國前總統川普（特朗普）本週贏得美國大選，並將於明年1月20日舉行就職典禮。預計川普上任後將馬上開展工作，著手對邊境移民、能源和外交政策等問題進行重大改革。

以下是《國會山報》依據川普此前說過的話總結的他上任「第一天」將做的事情。

川普已經承諾，在就任總統第一天就「drill, baby, drill」，表明他將尋求在已經創紀錄的水平上進一步提高石油產量。

在他的競選網站上，川普承諾從第一天起就撤銷所有傷害美國汽車工人的拜登政策。他曾多次表示，他將尋求廢除要求汽車製造商達到某些排放標準的法規。

川普在8月表示，他將取消拜登政府的一項打擊發電廠的、能使地球變暖的排放和其它污染的規定，對發電廠發布的規定明顯寬鬆。

川普在新澤西州的一次集會上說，他將在「第一天」簽署行政命令，停止風車項目。該項目被認為是清潔能源的一個關鍵來源。

川普還可能再次採取行動退出《巴黎氣候協定》，將美國排除在全球減排協定之外。他在第一任期內曾退出該協定，但拜登上任後又重新加入了。

川普曾誓言要在上任第一天就重啟「將美國利益放在首位的外交政策」，這與拜登政府截然不同，拜登政府強調國際聯盟，並在烏克蘭對俄戰爭中帶頭支持烏克蘭。

川普曾承諾在上任前，將結束俄烏戰爭，不過他沒有提供具體細節。

另外，川普在競選集會上誓言要讓男性遠離女子體育運動，並結束拜登政府的「跨性別瘋狂」，而且他已經闡述了將如何取消對跨性別年輕人的保護。

川普表示，從上任第一天起，他將撤銷拜登政府頒布的跨性別學生保護措施。

美國教育部4月公布了《第九條》的最終修改案，首次涵蓋基於性取向和性別認同的歧視，拒絕遵守規定的公立學校可能失去聯邦資助。這一修正案將適用於所有公立學校，包括小學、初中、高中和大學。

「這項規定是對婦女和女孩的攻擊」，前教育部長貝齊‧狄維士（Betsy DeVos）在X平台上回應道，「這使得聯邦法律要求小學允許男生使用女生衛生間。這使得聯邦法律要求允許男性參與女性運動，這將她們的安全、隱私和競爭機會置於危險之中。」

川普表示，他將恢復自己的2020年命令，禁止宣傳美國本質上是種族主義者或性別歧視者。

川普已表示，上任後將立即採取行動，解僱特別檢察官傑克‧史密斯（Jack Smith）。史密斯正在華盛頓特區負責監督針對川普的聯邦案件，指控他試圖顛覆2020年大選。

同時，他也多次承諾赦免那些因2021年1月6日國會大廈事件而被定罪的個人。當時他的支持者為阻止大選結果的認證而進行抗議，並最終進入國會，引發動亂。

9月，川普在集會上說，「一旦我們獲勝，我們將迅速審查每一個受到賀錦麗政權不公正迫害的政治犯案件。我將在第一天簽署對他們的赦免書。」

入主白宮的第一天，川普的主要議程將集中在打擊邊境移民問題上。

川普高級競選顧問賈森‧米勒（Jason Miller）週三（11月6日）在NBC的「Today」節目中表示：「我們與川普總統共同制定的所有安全邊境政策，他都可以簡單地打開開關，恢復到以前狀態。」

川普在這個競選周期中，幾乎在每一個競選集會上都會提到，在上任第一天將啟動驅逐計劃。川普表示，驅逐行動將針對非法居留者，特別是那些有犯罪記錄的人。

法新社週五（11月8日）報導，川普（Donald Trump）周三（11月6日）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，不過，短新聞網站Axios根據消息人士透露，馬斯克（Elon Musk）也參加了通話，而澤連斯基從川普那兒聽到的內容讓他有些放心。

競選期間，川普公開承諾會在24小時內解決俄烏戰爭，不過他沒有透露細節。目前拜登政府正在想辦法，在川普1月20日上任前，儘可能多地為烏克蘭提供援助。

一名消息人士告訴 Axios，澤連斯本人認為，川普獲勝後這麼快就跟他通話是一個積極的信號。大選結束後，川普尚未與普京通話，但俄羅斯總統表示，如果川普打電話，他會接聽。

知情人士還透露，川普與澤連斯基的通話持續約25分鐘。澤連斯基向川普表示祝賀後，川普說他將支持烏克蘭，但沒有透露細節。

三位了解通話內容的消息人士都告訴 Axios，澤連斯基認為通話很順利，「澤連斯基並沒有感到絕望」。

消息人士還說，馬斯克在電話中還表示，他將繼續通過其「星鏈」衛星支持烏克蘭。馬斯克沒有回應置評請求。

「星鏈」衛星對烏克蘭的戰爭努力至關重要，不過馬斯克也曾嘲笑澤連斯基提出的美國援助請求，澤連斯基也曾斥責這位億萬富翁在2022年提出自己的和平方案。

消息人士說，川普和澤連斯基沒有深入探討川普的結束戰爭計畫等，也沒有討論美國未來提供援助的前景。也就是，很多話沒有說出口，很多事還是未知數。

澤連斯基9月在紐約會見了川普，兩人討論了俄烏戰爭以及結束戰爭的可能外交途徑。三位知情人士透露說，川普告訴澤連斯基，他不會放棄烏克蘭，但希望給外交一個機會。

一位知情人士還透露，川普在那次會晤中告訴澤連斯基：「我保證你和我在一起會很開心」。川普競選團隊對此沒有置評。

美國前駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）參加了通話，他可能成為川普的國務卿或其他高級職位人選，有望在有關烏克蘭事務上發揮作用。紐約會晤以後，澤連斯基的顧問一直與川普的助手保持溝通。

周四在布達佩斯，澤連斯基承認川普希望迅速結束戰爭，但強調雙方沒有討論細節。澤連斯基說，「如果只是快速結束，那就意味着烏克蘭的損失。我只是還不明白怎麼會有其他方式。」。

三位了解烏克蘭政府情況的消息人士透露，基輔方面預計，如果舉行和談，會同意參加，但普京要麼拒絕和談，要麼採取措施使和談註定失敗。

路透社報道，俄羅斯總統普京週四（11月7日）祝賀川普當選美國總統。普京在回答提問還說，他已準備好與川普恢復聯繫。

【俄無人機襲擊愛沙尼亞大使住所】

愛沙尼亞外長表示，愛沙尼亞駐烏克蘭大使住所週四（11月7日）遭到俄羅斯無人機襲擊。

週五（11月8日），愛沙尼亞外長馬古拉斯‧薩克納（Margus Tsahkna）在社媒平台X上發文說，「昨天早些時候，愛沙尼亞大使居住的基輔建築遭到俄羅斯無人機襲擊。她幸運地沒有受傷。」

薩克納在帖文下方附上了一張冒著煙霧的公寓大樓，但沒有指出具體地點。

據愛沙尼亞國家廣播電視台ERR週五的報導，大使安妮莉‧科爾克（Annely Kolk）沒有受傷，還可繼續在這兒居住。

據報導，無人機在週四晚持續襲擊了8個小時，當時大使和她的伴侶躲藏在公寓樓下的避難所中。危險解除後，他們返回住所，不想無人機仍在繼續飛行，並擊中了大使所居住的建築。

據報導，在過去一個月，烏克蘭首都基輔持續遭遇無人機的襲擊，10月份只有一夜晚沒有發出空襲警報。

自俄羅斯2022年2月24日全面入侵烏克蘭至今，作為北約（NATO）成員國的愛沙尼亞一直大力推動西方盟友加碼提供烏克蘭軍事支援，並加大對俄羅斯的制裁力度。

今年6月，愛沙尼亞在歐盟峰會上與烏克蘭簽訂了雙邊安全合作協議。

另外，愛沙尼亞前總理卡婭‧卡拉斯（Kaja Kallas）因推動拆除俄羅斯在蘇聯時期建的二戰紀念碑，在今年2月被俄羅斯當局列入通緝名單。((俄無人機襲擊愛沙尼亞駐烏克蘭大使住所

【消息：萊特希澤將回爐 再任美國貿易代表】

川普正在組建內閣團隊，有消息說，川普第一任期內的貿易代表羅伯特‧萊特希澤（Robert Lighthizer）可能回爐，被邀請再次擔任這個職務。

《金融時報》週五（11月8日）最早報導這一消息。目前尚不清楚萊特希澤是否會接受這一職位，川普的發言人也沒有立即回應。

來自費城的眾議院預算委員會的民主黨高層布倫丹‧博伊爾（Brendan Boyle）對這一消息表示歡迎。

博伊爾說：「當萊特希澤擔任美國貿易代表時，我與他一起制定了《美墨加協議》（USMCA）。他的行動是跨黨派的，在兩黨都受尊重。」

萊特希澤深受川普的尊重和信任。他被川普授命負責美中第一階段貿易談判，並取得成功。作為談判籌碼，川普政府對中國進口商品徵收高額關稅，成功將北京帶上談判桌。

在他擔任川普時期貿易代表期間，他改變了過去的美國政策方向，不再以商業利益為驅動達成貿易協議，而是專注於旨在讓製造業回流美國和保護美國工人。

在萊特希澤的參與下，美國還與日本等達成了有限的貿易協議，並更新了美國與墨西哥和加拿大的協議。

同時，作為代表美國鋼鐵行業的前律師，萊特希澤的任命對日本新日鐵公司來說是一個壞消息。該公司已提議以150億美元收購美國鋼鐵公司。川普已表示反對這筆交易，如果萊特希澤上任，幾乎肯定會強烈反對這筆交易。

21世紀初，他幫助說服小布什政府對鋼鐵進口徵收關稅，以保護美國工業。

在美國大選前夕，萊特希澤投書《金融時報》，重申美國貿易逆差「令人擔憂」，並將美國製造業就業崗位的流失歸咎於放任自流的自由貿易。

他寫道：「面對一個嚴重辜負我們國家的體系，川普決定必須採取行動。」

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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