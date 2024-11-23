何采璇說，不論是加調料的順序，或是泡麵、醬料包本體，其實都不會有致癌疑慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上曾有謠傳，煮泡麵時先加調味料，再加熱水，會產生致癌物。好食課營養師Sally何采璇在臉書粉專「好食課」及網站發文表示，這是錯誤謠言。實際上，要讓泡麵產生致癌物的條件是，以140度加熱30分鐘，但一般烹調不太可能達到這種條件，因此不論是加調料的順序，或是泡麵、醬料包本體，其實都不會有致癌疑慮。

麵體沒有防腐劑

何采璇指出，遇到可長久保存的東西，不少人第一直覺反應就是覺得產品有加防腐劑，但其實除了加入食品添加物之外，「脫水」也是一種能延長食物保存期限的方法。細菌及微生物都需要水分才能生長，因此只要控制食品水活性，將水分降低到一定程度就可以延緩食物腐敗。

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她提到，目前泡麵主要是依靠油炸或烘乾脫水來長久保存，且法規已有明文規定，泡麵麵體不得添加防腐劑，因此麵體是不會有防腐劑的。有問題的可能是醬料包，目前法規未禁止，醬料包添加防腐劑，因此部分進口泡麵或是拌麵類醬包，仍會添加防腐劑，可直接檢視包裝成分標示，再決定是否購買。

何采璇指出，目前泡麵主要是依靠油炸或烘乾脫水來長久保存，且法規已有明文規定，泡麵麵體不得添加防腐劑，因此麵體是不會有防腐劑的；示意圖。（圖取自freepik）

免擔心重金屬超標

何采璇表示，食品中含有的重金屬，並不一定是人為添加，大多是來自環境中，無法避免的污染物質。曾有泡麵油包被驗出含有重金屬，不過都只是微量，以60公斤成人為例，一天需食用96包泡麵，才會超過對鉛的安全耐受量。市售產品都經過食品風險評估，只有長期食用才會有過量風險。

泡麵健康吃

何采璇說，泡麵健康性之所以會為人詬病，主要是因為鈉含量高、麵體經過油炸處理，長期食用會對身體造成負擔；且營養成分中碳水佔比極高，若只吃泡麵當作一餐，營養會不均衡。

她建議，健康飲食須考量食用份量、烹煮方式及營養均衡，還是要看長期的飲食習慣，而不僅是關注單一食品的食用頻率。如果真的想吃泡麵卻又顧慮健康，可以加蛋、蔬菜、低脂肉類，減少調味包用量，不僅可以提升美味程度，又能吃得更營養！

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