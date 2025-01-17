随着华盛顿为当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的就职典礼做准备，中国本周启动了新一轮与日本和欧盟的外交接触。日本议员代表团访问北京，中国军事代表团五年来首次访问日本。与此同时，欧洲理事会新任主席与中国领导人习近平进行了首次电话交谈。

分析人士称，中国正试图通过外交努力来测试华盛顿与其盟友之间的联盟关系。

秋田国际教养大学中国问题研究教授陈宥桦(Chen Yuhua)在接受美国之音(VOA)频采访时表示：“中国高级官员认为，即将上任的特朗普政府将对中国采取更强硬的立场，因此北京需要努力将美国盟友从华盛顿的轨道中拉出来。”

不过，其他专家表示，北京这一战略的有效性仍不清楚。

东京国际基督教大学政治与国际问题研究教授斯蒂芬·纳吉(Stephen Nagy)表示，虽然中国“正在改善与所有国家的关系，但他们不愿意从根本上改变对外行为。我们不知道(这种趋势)会持续多久。”

海鲜和军人

星期一，日本执政党自民党及其执政伙伴公明党的议员开始对中国进行为期三天的访问。访问期间，日本议员会晤了中国高层领导人，包括中国总理李强和中国外交部长王毅。

日方敦促中国“尽早”解除对日本海鲜的进口禁令，并确保在华日本公民的安全。

自民党干事长森山裕(Hiroshi Moriyama)在星期二的主旨演讲中表示，中日“需要增进两国人民之间的相互了解，加强各层次的对话，以改善两国关系”。

森山还重申了东京对东中国海紧张局势加剧以及北京以间谍罪名拘留数名日本国民的关切。

中国外长王毅星期二会晤日本代表团时表示，“中日关系面临改善发展的重要契机。”

星期三，中国总理李强表示，北京和东京应重点探索数字经济和绿色发展等领域的经济合作，同时增进民间友谊。

在国会议员访问北京的同时，中国军事代表团开始了为期五天的日本之行。据中国国防部的一份声明称，访问期间，中国代表团预计将会晤日本同行并参观一些军事单位。

日本内阁官房长官林芳正(Yoshimasa Hayashi)星期二在例行新闻发布会上表示，中国代表团此次来访有助于恢复“部队间的沟通”，并“有助于地区和平稳定”。

中国国防部表示，“此访有助于增进双方理解互信，促进中日防务交流。”

日本和中国之间的最新双边交流是在12月25日日本外相岩屋毅(Takeshi Iwaya)访问北京之后进行的，在岩屋毅访问期间，东京和北京同意为中国外交部长王毅访日提供便利，并举行高层经济和安全对话。

尽管日本和中国都在努力改善双边关系，但纳吉表示，这种努力不可能具有可持续性。他在电话中对美国之音说：“中国认为，日本和其他国家在南中国海争端、经济安全和复原力政策等问题上日益达成一致，这违背了中国的核心利益。”

纳吉补充道，“虽然他们可以与日本进行交流，但这并不能消除他们对这些问题的担忧。”

分化盟友

除了修复与日本的关系外，近几个月来，在贸易紧张局势加剧的情况下，中国还一直在努力改善与欧盟的关系。

中国国家主席习近平星期二首次与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔(Antonio Costa)通话时表示，“中欧没有根本利害冲突，也没有地缘政治矛盾，是相互成就的伙伴。”

“中国对欧盟抱有信心，希望欧盟也能成为中方可以信任的合作伙伴，”他表示，并称“中欧要相互扩大开放，巩固现有合作机制，打造新的合作增长点。”

科斯塔表示，他与习近平进行了一次“建设性”的电话交谈，在通话中他强调了俄罗斯对乌克兰的战争如何威胁世界和平，并同意习近平的观点，即中国和欧盟应该共同努力“应对全球挑战”。

“欧盟和中国是重要的贸易伙伴。我们的关系需要平衡和基于建立在公平的竞争环境，”科斯塔在社交媒体平台X上的一篇帖子中写道。

习近平与科斯塔的通话正值中欧贸易紧张局势加剧之际。去年10月，欧盟决定对进口的中国电动汽车征收最高达45.3%的关税。此举促使北京对从欧盟进口的白兰地实施“临时反倾销措施”。

专家表示，中国向欧盟示好是北京在特朗普重掌大权前削弱华盛顿与布鲁塞尔的联盟关系的尝试之一。

“中国一直担心美国和欧盟会联手对付中国，因此华盛顿即将发生的政权更迭(为北京)提供了一个机会来利用欧洲国家对特朗普第二届政府的焦虑情绪，”中欧亚洲研究所(Central European Institute of Asian Studies)执行主任马泰·西马尔西克(Matej Simalcik)在台北接受美国之音采访时表示。

他认为，尽管中国的做法不太可能软化欧盟对北京的强硬贸易态度，但它可能会利用其对某些欧盟成员国的影响力，对欧盟的外交政策议程构成挑战。

“欧盟成员国必须就许多政策领域达成一致，中国可以利用其与某些成员国的友好关系否决欧盟外交政策议程的某些部分，”西马尔西克说。

虽然北京与美国盟友的外交接触是否有效尚不清楚，但陈宥桦表示，这些努力表明中国的外交政策方针已经变得“老练”。

“与特朗普第一任政府时期的‘战狼外交’相比，中国目前的外交方式变得更加微妙了，”他对美国之音说。