【禁聞】大陸多省爆發禽流感 病禽流入市場

【新唐人北京時間2025年02月03日訊】多方面消息顯示，中國大陸一些省份爆發了嚴重的禽流感，很多養殖場損失慘重。但迄今為止，大陸官媒對此沒有任何報導。有知情人士披露，官方不通告撲殺，病雞都被養殖戶賣了，流向市場。

最近，一位名為「鵝鵝」的養殖戶博主發視頻警告說，目前山東、河南、河北等地的肉鴨發生禽流感以後，有一部分種鵝也感染了禽流感，「希望大家注意。」

山東一家養殖場的「養鴨春姐」發視頻顯示，大批鴨子被感染，躺在地上。她感嘆：「養殖戶要多難有多難，鴨子還沒有開食就全死光了。」

河南一位養殖戶也披露，河南濮陽的鵝幾乎全軍覆沒。

儘管大陸多省份的養殖場出現嚴重的禽流感疫情，但官方媒體對此隻字不提。

臺灣病毒專家何美鄉博士：「中國現在怎麼樣，我們就沒辦法（知曉）了。它（中共）反正也不按照你的規矩，它也不怕人民反抗，因為人民也搞不清楚，它把資訊都封鎖了。所以，中國我們就沒辦法，我們就很仔細地觀察吧。」

時事評論員唐靖遠：「中共它是體制性的。無論發生多大的天災人禍，它們都一定要偽造一個天下太平，好像是形勢一片大好。這是中共為了鞏固維護它的統治的一貫性做法。」

時事評論員唐靖遠表示，幾年前新冠疫情爆發，當時中共黨魁下令說，過年期間需要營造一個喜慶祥和的氣氛，所以當局隱瞞不報，結果最後完全失控，全世界都為此付出慘重代價，中國經濟更深陷危機。現在，中共正在拚命救經濟，試圖招商引資，和西方國家改善關係，加強經貿往來。

唐靖遠：「如果說這種時候大陸又再度爆發疫情，不管這個疫情是新冠病毒，還是這種就是高致病性的禽流感等，可能都會對中共的招商引資、對中共想方設法想要拉動經濟的努力是致命一擊。所以中共它毫無疑問會想方設法地把它隱瞞下來。」

早在去年12月中旬，江蘇一名女養殖戶「小棉襖」就在視頻中提醒，山東、安徽、河北、東北地區禽流感高發，「鴨疫」在雞場裡爆發。

雖然養殖戶紛紛告急，但中共國家疾控中心、國家衛健委都對此淡化處理，更沒有通告對相關禽類進行撲殺處理，防止流入市場或感染人類。

上海王先生對大紀元表示，國內不通告撲殺，病雞都被養殖戶賣了。一位江蘇的養殖戶也證實，他們鎮上有十家養殖場都遭遇禽流感，但所有的禽類都被賣出去了。

何美鄉：「這種就是病原性，有病原的話都是不能吃的，全部都不能吃。它（中共）這麼做其實對它自己是更嚴重，因為這樣子的話病毒會被帶到屠宰場。其它的動物的（養殖）場會送去屠宰，所以假如屠宰場也污染的話，那些人就會帶回去（到）他們的（養殖場），所以這個只會擴散。」

唐靖遠談到，目前禽流感主要在禽類之間傳播，通過人際傳播的機率比較小。但令人擔憂的是，中國各地禽流感爆發，官方隱瞞，不採取防護措施，很多人還在和禽類頻繁接觸，就會造成禽類感染人的概率增加。

唐靖遠：「一旦感染的人多了，病毒發生變異，那麼最終可能導致病毒在人際之間的傳播率會上升，它就有可能會成為一個事實。這個病毒也是屬於甲型流感病毒。甲型這個病毒它是屬於RNA病毒，這個病毒它的變異能力是比較強的。所以它就是存在著這樣一種嚴重風險。」

自去年年底以來，全球多個國家出現禽流感疫情。大陸官媒先後著力渲染了韓國、英國、日本、美屬波多黎各等地的疫情有多嚴重，但唯獨沒有中國國內的相關信息。

編輯/李謙 採訪/駱亞 後製/Tony

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