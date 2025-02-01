【時事金掃描】川普三項突破性進展 劍指中共

【新唐人北京時間2025年02月04日訊】大家好，今天是2月3日星期一，歡迎收看《時事金掃描》。我是金然。請訂閲我們的頻道，支持我們，點讚、留言並且轉發推薦。

今天焦點：盧比奧出馬 巴拿馬總統服軟 中共退伍軍人監控運河；詳解美加墨關稅戰；川普收購格陵蘭 北約祕書長公開支持。

有人說川普是大嘴巴，話説得大，其實不會去落實，事實真的是這樣嗎？要説大嘴巴，川普近期最驚世駭俗的三大説法就是，收購格陵蘭島、拿回巴拿馬運河控制權和對加墨關稅戰。川普現在不但在不停地動手，而且上台才過兩週就有了突破性的進展。

北約祕書長表態在格陵蘭問題上支持川普

自從川普提出要收購格陵蘭島，先是被滿世界嘲笑，當川普正式上台後，雖然嘲笑聲小了，但國際上真正支持川普的、特別是相關的國家首腦卻幾乎沒有。而現在，出現了一個有預示的關鍵性轉折。

2月3日，北約祕書長呂特和川普總統通話，在格陵蘭問題上支持川普，並且呼籲丹麥立即開始談判。呂特表示「談到北極防禦，川普說得對。我認爲最好是，丹麥首相立即與川普總統展開談判。本質上，這與北極地區的戰略防禦高度相關。」

北約祕書長的表態在我看來是突破性的，因爲川普要收購格陵蘭最大的基點是落在戰略安全上，在這點上副總統萬斯在最近的訪談中表達得非常直接。萬斯認爲：格陵蘭那裡的海上航道，中共國在用，俄羅斯也在使用，坦率地說，控制格陵蘭島的丹麥沒有盡到自己的責任，不是一個好的盟友。

有人可能質疑：人家丹麥爲什麼要管你美國的國家安全問題？不要忘了，丹麥和美國都是北約成員國之一，本來就有成員國之間安全互助的條例，而且現在北約祕書長對川普的支持，等於是把處在北極的格陵蘭島的戰略地位確認爲是整個北約甚至西方盟國的戰略安全因素。這個性質可就完全不只是美國和丹麥之間的事了。

我看到有人憤憤不平：爲什麼美國覺得自己不安全了，就可以去要別的國家的領土呢？這裡要注意一個特殊的情況，那就是，格陵蘭島雖然隸屬於丹麥，卻是屬於特殊的海外自治領地，這從一個現象就可以看出它和丹麥正式領土的不同：丹麥是歐盟成員國，但格陵蘭卻自己單獨退出了歐盟，它本身就具有獨立自主的選項。

1月9日丹麥外交部長已經表示，如果格陵蘭島居民願意，該島可以獨立。而這次北約祕書長的表態，等於代表整個北約成員國的利益促使格陵蘭向美國靠攏前進了一大步。

很多人知道格陵蘭島是世界第一大島，是60個台灣島的面積，但我敢説絕大多數人對格陵蘭到底有多大是沒有直觀概念的，來看一個模擬視頻，是把格陵蘭島搬到美國或歐洲或俄羅斯等地區，它實際的大小面積，看了你可能會大吃一驚的。

盧比奧出馬 巴拿馬總統服軟 中共退伍軍人監控運河

比起在格陵蘭問題上取得的進展，美國在巴拿馬運河問題上可以説是獲得了根本性的勝利。2月2日，美國國務卿盧比奧與巴拿馬總統會面，其實有時候不用看他們具體怎麼談到，只要看看巴拿馬外交部長在門口迎接盧比奧以及巴拿馬總統和盧比奧進入會議廳時雙方的肢體動作，也能了解談判將會怎樣發展。

還記得巴拿馬總統之前對川普的態度有多強硬嗎？我不知道盧比奧在談判中拋出了什麼東西，我們來看看盧比奧親自去談了一次後的三大結果，談判當天巴拿馬總統親自宣布：首先會允許美國海軍船隻自由通過巴拿馬運河，不再受之前的各種限制；後面這兩條才是談判的重點：終止和中共國之間的運河協議，等於是擺脫了中共對運河的直接控制；然後是宣布將退出中共的 「一帶一路」倡議，也就是說不僅僅是巴拿馬運河，而是讓巴拿馬全面脫離中共的影響。來聽聽巴拿馬總統是怎麼説的。

可以説，盧比奧在這一天的訪問中，徹底貫徹了中共外長王毅教訓盧比奧的四字忠告「好自爲之」的中心思想，好好地「爲之」了一下，然後就擊垮了中共多年來苦心經營、血本投注去控制的中美洲戰略要地。我猜盧比奧是真聽懂了王毅的「諄諄教誨」了，估計會一直這樣積極地「好自爲之」下去。

有人覺得不就是由香港公司在巴拿馬運河兩頭管著兩個港口，在運河上按了些監視攝像頭嗎？怎麼就非得說中共控制了巴拿馬運河呢？來看看這兩個港口裡和中共大使館密切合作的中共退伍軍人組織的名字有多囂張，叫：巴拿馬華人八一聯合會。中國人都知道這個符號是中共解放軍的標志，而「八一」就是解放軍的建軍日期，中共有個節假日叫「八一建軍節」。照片裡的這些聯合會的人大多數是共軍的退伍軍人，不但名字裡有「八一」，連工作人員的袖標都是中共國的血旗。你能想像那是在巴拿馬嗎？

別忘了全球每一艘輪船包括美軍戰艦，在經過巴拿馬運河時都是這些原解放軍在監控著（其實這些人是不是真退伍了都難説）。我一點都不懷疑，川普和盧比奧拿到了外界不知道的中共黑手的機密。我甚至懷疑，盧比奧是在會議上拋出了什麼駭人聽聞的證據，因此讓去年12月還在信誓旦旦：中國絕沒有干涉或參與任何運河事務的巴拿馬總統在一次談判後就低下了頭。

川普砍在中共伸出黑手的穴位上

川普在2月1日開始對墨西哥、加拿大和中共國開始增加關稅，有人有疑問，怎麼給中共才加10%，而墨西哥和加拿大卻要25%，怎麼一手硬一手軟呢？大家有沒有注意到，美國對墨西哥和加拿大的25%關稅是屬於徵收，而對中國的屬於加徵。也就是說對墨西哥和加拿大就是徵收25%的稅，而對中國是在多次加關稅之後再多加10%。

先來看看川普對墨西哥和加拿大實施關稅後的影響，如果說媒體可以造出假象，但金融市場的變化是最直接最真實的表現，關稅實施後，加拿大元和墨西哥比索的幣值立即出現自由落體式的下跌。 而此時，美國的左派媒體一擁而上，開始對川普的關稅政策口誅筆伐，川普也毫不客氣，不但發文還直接點名，指出：任何反對關稅的人，包括假新聞媒體《華爾街日報》和對沖基金，只是因為這些人或實體被中（共）國或其它國外或國內公司所控制。任何愛美國、相信美國的人都支持關稅。為了支持 1913年的所得稅制度，關稅根本就不應該結束。對關稅的反應非常好！

大家有沒有發現，川普要解決的這三大問題（格陵蘭島、巴拿馬運河還有加拿大）的背後都有一隻共同的黑手，這條線非常清晰，那就是中共，清晰到這條綫都不是我們分析後才描出來的，而是川普和川普內閣成員直接説出來告訴我們的答案。有不少華人還在質問川普爲什麼一上台，不對著中共卻對著自己的鄰居下手？

這麼説吧，川普一上來對外砍下去的斧子，都是砍在中共伸出黑手的穴位上。格林蘭島如此，巴拿馬運河如此，對墨西哥和加拿大的關稅也如此。

很多人可能不知道，之前中國大多數大的出口廠家爲了躲避美國關稅，轉移到墨西哥和加拿大設廠，藉著美加墨自由貿易區減免或免稅待遇的空子，大量轉移出口美國，川普對這兩個鄰國的關稅等於是把這個漏洞也一起堵上了。

而對於加拿大和墨西哥兩國，現在都號稱要對美國採取報復性關稅措施，美國副總統萬斯直言不諱地告訴這兩個國家：「我們不會再被占便宜了。」

詳解美加墨關稅戰

我們再來看看美國對加拿大和墨西哥加關稅，然後，加拿大和墨西哥因此要對美國也加關稅的影響。要知道，加拿大每年總出口額的77%是出口到美國，墨西哥的比例更高，高達84%的墨西哥貨物是出口到美國。而美國又是占什麼比例呢？以2023年的統計來看，美國出口到加拿大的出口額只占17.5%，出口到墨西哥的出口額只占總額的16%，如果是雙方互不相讓，不誇張的說，用不了多久，加拿大就會成爲第三世界國家，而墨西哥就會更慘。

咱們客觀地不帶情緒地分析一下，因爲有些加拿大人被特魯多忽悠後，感到衝擊了自己的國家自豪感，義憤填膺，可現實是加拿大整個國家的GDP其實還不如美國的德克薩斯州一個州的多。如果你整個國家的出口額中的77% 是出口到美國，説明什麼？説明你現在過的好日子和國家的經濟增長主要是靠人家美國人的買買買，你才有的。

可能有人說那我們也出口給美國重要的戰略物資，比如石油。那我們來看看這幅圖。這是美國和加拿大之間的石油天然氣管道圖，要知道，加拿大的人口和經濟都集中在南部靠近美國邊境的地區，大家有沒發現一個奇怪的現象，橫貫加拿大的石油管線到了中部地區就斷了，後面的這些虛線都是有計劃但沒有完成的管道，那麼石油管線之後怎麼走向？是進入了美國，然後到了這裡才又進入加拿大，連接前五大城市中的多倫多、渥太華和蒙特利爾。

爲什麼石油管線會繞道美國呢？一是因爲加拿大的所謂環保和氣候變遷團體抗議不讓在加拿大土地上修管道，所以是進入美國轉一大彎兒再供給整個東部的加拿大城市。二是，加拿大西部的石油都屬於重鹽油，原油不提煉是沒法用的， 而提煉這種原油的唯一煉油廠是在美國。那麼如果加拿大加關稅，美國不買你的石油了會出現什麽情況？收入減少還是小事，加拿大自己的石油供應都會出大事的。

有人可能說，美國人買加拿大的原油還不是因爲便宜，便宜是不假，但不是美國自己沒有便宜的原油，一是因爲美國拜登政府因爲環境污染等原因限制美國公司自己開採，另外，美國一貫的戰略政策是寧可花錢買也要先保存自己的原油儲備，但只要川普開放採油限制，以美國非常成熟的頁巖油和海上石油開採技術，馬上不但自給自足，還可大量出口。

難怪川普剛剛抱怨加拿大多年來一直對美國非常苛刻。說加拿大政府不允許美國銀行進入加拿大， 但加拿大的銀行卻在美國遍地開花。更指出加拿大在石油和能源方面的出口政策一直非常強硬。但卻基本上不允許美國的農產品進入，很多東西一直是單行道！現在連加拿大第二大公司的CEO都表示川普對加拿大施加的 25%關稅並非不合理要求，反而是加拿大政府自己沒做好本分，並要求特魯多停止貿易戰。

説的不好聽點，中國人有句話：親兄弟還明算帳呢？一旦占便宜時間長了就當成是應該的了。更何況，如果從你那裡還過來大量芬太尼和非法移民，如果你身後還發現了中共黑手的影子越來越重，你卻置之不理。也許這就是爲什麼川普會覺得：你要是總覺得親兄弟占便宜沒夠，那就合成一家吧，來做第51州，我幫你來管管。

川普對加墨延遲關稅一個月

最新消息，2月3日，川普和墨西哥總統直接對話後，川普宣布了談判結果：美國對墨西哥的25%的關稅先暫停一個月，在此期間美墨繼續談判；而墨西哥承諾派遣一萬名士兵加強美國邊境，專門用來阻止芬太尼進入美國；美國政府也同時承諾將打擊美國人向墨西哥非法販運槍枝的行爲。

你看這多好，兩邊誰也別總想著占便宜，有商有量，雙方該改過、該改進都分別去做，多一個好鄰居總比針鋒相對誰也不安生要好。那麼下面，就看看另外一邊的特魯多還想不想好好過和怎麼過了。

最新的消息：加拿大總理特魯多在和川普通話後表示，加拿大準備啟用和實施13億美元的邊境計劃，增加資源以阻止芬太尼的流動。並派遣一萬名一線人員繼續致力於保護邊境。

此外，加拿大也承諾任命一位主管緝毒的芬太尼沙皇，「我們將把毒販列為恐怖分子，確保每天24小時監控邊境，組成加拿大和美國聯合打擊部隊，以打擊組織犯罪、芬太尼和洗錢」⋯⋯

因為特魯多做出了承諾，川普決定給予加拿大一個月的關稅暫停觀察期，跟墨西哥所獲待遇一樣。

好了，這次的「時事金掃描」就聊到這兒。我們需要您的支持，請訂閲我們的頻道，支持我們，點讚、留言並且轉發推薦。如果願意在資金上直接支持我們就更加感謝了。下期再見。

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新唐人《時事金掃描》製作組

（責任編輯：李紅）

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