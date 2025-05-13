醫師指出，在氣候變化、潮濕環境日益普遍的情況下，長期攝取被黴菌毒素污染的食物，有可能對肝臟、腎臟、甚至免疫系統造成傷害；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入梅雨季，氣候潮濕下，日常飲食也潛伏健康危機。科博特診所院長劉博仁表示，肉眼看起來沒問題的食物，其實可能藏著看不見的「黴菌毒素」。據國外研究指出，長期攝取被黴菌污染的食物，會對人體造成傷害，尤其一種常見的DON黴菌毒素與肝癌發生風險明顯相關，顯示黴菌污染問題悄悄升溫中。

劉博仁於臉書「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，被黴菌毒素污染的食物，一般難用肉眼看出，但長期攝取可能對肝臟、腎臟、甚至免疫系統造成傷害；更有研究指出，該毒素與肝癌、膽道癌有關。據2024年發表的2篇國際研究，提醒日常飲食須提高警覺，尤其是在氣候變化、潮濕環境日益普遍的情況下，黴菌污染問題正日漸嚴重。

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起司可能也含黴菌毒素

劉博仁指出，國外1篇醫學綜論提醒，人們喜愛的起司若保存環境不當，也可能含有「黃麴毒素M₁」和「赭麴毒素A」，這兩種毒素分別具有肝毒性與腎毒性，而且其中一種還是被列為第一級致癌物（黃麴毒素M₁）。這些毒素可能來自乳牛吃了受污染的飼料，也可能是在起司發酵熟成過程中，由污染的黴菌產生。因此，起司雖然美味，但須注意保存條件，避免潮濕、久放，購買時並應選擇信譽良好的品牌。

醫師表示，國外1篇研究提醒，人們喜愛的起司若保存環境不當，也可能含有「黃麴毒素M₁」和「赭麴毒素A」；示意圖。（圖取自freepik）

劉博仁說，另1篇來自歐洲的大型流行病學研究，追蹤了數萬名民眾的飲食資料，發現一種常見的黴菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON）」，與肝癌（特別是肝細胞癌）的發生風險有明顯關聯。這種毒素常見於穀類製品，包括玉米、小麥、早餐穀片等。研究發現，DON攝取量越高的人，罹患肝癌的風險也越高，顯示黴菌毒素在日常飲食中，扮演著潛在的健康危機角色。

5重點遠離黴菌毒素污染

劉博仁提及，黴菌毒素不像一般細菌會引起急性中毒，而是透過長期、低劑量的慢性攝取，悄悄影響肝腎功能、免疫系統，甚至導致基因損傷與癌症發生。它們無色無味，常在食物保存不良或加工過程中產生，即使加熱也不一定能完全破壞。平日想要避免踩到這個雷區，建議掌握以下5重點：

●避免吃發霉食物：應特別注意，即使切掉發黴部分，毒素也可能早已擴散。

●留意保存期限與保存方式：特別是穀物、堅果、起司、豆類等容易受潮的食品，須留心保存。

●注意家庭環境濕氣：黴菌也會在潮濕的廚房、浴室或空調濾網中繁殖，透過空氣中的孢子，影響呼吸道健康。

●選擇合格品牌產品：購買經檢驗合格、有品質保障的乳製品、穀類與調味品。

●飲食多樣化、避免偏食：分散風險，減少飲食單一來源造成的毒素暴露。

劉博仁提醒，黴菌不是只有在牆壁上才看得見，它也可能藏在吃下肚的食物裡。因此，想要享受生活品質、享受美味，千萬記得也要兼顧健康。

醫師提醒，黴菌毒素不會引起急性中毒，而是透過長期慢性攝取，影響肝腎功能，穀物、堅果、豆類等容易受潮的食品，須留心保存；情境照。（圖取自freepik）

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