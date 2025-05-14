【唐青看時事】官場荒誕劇 假醫生假自首

【新唐人北京時間2025年05月16日訊】大家好，歡迎收看《唐青看時事》。

北京中日友好醫院的「出軌門」醜聞，最近出了處理結果。表面是桃色八卦，實際上卻扯出一整串——特權醫生、學歷造假、醫療黑幕，全都曝光。

與此同時，前央視名嘴柴靜的暢銷書《看見》也突然被下架，官方只說四個字：「質量問題」。可網友都在問：到底是哪段內容，讓中共害怕了？

再看官場，江西出現一波「主動交代潮」，看似自願認錯，實則各有算盤；而河南這邊更魔幻，政法委書記開會帶頭醉生夢死，如今，「喝酒死」成黨官第二大非正常死因。

中共吹牛說第一季度GDP增長5.4%，專家一句話打臉：這是「豆腐渣數據」

川普這邊已經派出「任務型駐華大使」珀杜直奔北京，這回可不是來寒暄的，中美談判真要進入「實戰階段」了。

精彩內容，馬上開始。記得點讚、訂閱，打開小鈴鐺。

我們先來看看，北京中日友好醫院的「出軌門」的處理結果。

5月15日晚，中共國家衛健委發通報，兩人被點名，一個是胸外科副主任肖飛，一個是規培住院醫生董襲瑩。肖飛被指做肺葉切除手術時，病人還在麻醉中，他中途「退場」，跑去安慰情緒崩潰的情人董襲瑩。這不是拿病人命開玩笑嗎？最終，他被吊銷醫師證、開除黨籍，還被醫院掃地出門。

更誇張的是董襲瑩，通報稱，2019年，她申請北京協和醫學院4+4試點班時的入學資格是假的，4門課程的16個學分也是偽造，2023年的博士論文涉嫌抄襲。結局是，畢業證、學位證、醫師資格證、執業證，統統撤銷。

網友很快扒出她爸媽都是體制內高官，一路綠燈走得飛快。中國數字時代整理了一些網友評論，有人諷刺說：「一路造假，一路暢通。」

有人說：「玩這麼大居然沒有違反一項法律……是對韭菜們的二次傷害。」、「這不算懲罰，只是把本來不屬於她的東西拿走」。

還有人質疑：「誰幫她造假的？誰審核她的假材料通過的？」一層層關係網，到底能查幾層？

說白了，這哪是個別現象？這是中共體制慣出來的「特供醫生」，連基本醫術都可能是「速成班出身」，卻能堂而皇之站上手術臺。你說，老百姓看個病，連醫生的資質都要自己去擔心，這種體制能讓人有安全感嗎？

更諷刺的是，這事要不是「不倫戀」曝光，可能根本沒人知道。揭真相的不是紀檢，不是媒體記者，而是一出爛俗劇情。這就叫：醜聞裡掏出真相，狗血劇揭開黑幕。

官方現在只吊銷幾個證、開除幾個頭銜，連誰蓋章通過的都不提一句。這叫追責？這叫切割、卸鍋、打發老百姓。

所以問題不是「怎麼處理董襲瑩」，而是，你敢不敢把她背後的整條特權鏈查到底？敢不敢動一動那個把老百姓人命當兒戲的腐爛制度？

那觀眾朋友們，你覺得這波處理，是「刮骨療毒」，還是「糊弄過關」呢？

【柴靜舊作突遭下架 記憶也成「敏感詞」？】

這兩天，中國的「書籍下架潮」又多了一例，這次輪到了前央視主持人柴靜。

5月15日，北京貝貝特出版顧問公司發出通知，要求各大電商平臺，全面下架並召回柴靜的舊作《看見》。官方理由只有四個字：質量問題。

什麼質量？沒人說得清。這本書出版於2013年，銷量超過300萬冊，講述的是柴靜在央視的10年採訪經歷，記錄中國社會問題如空氣污染、留守兒童等。

但就在這次下架前不久，柴靜發布了一期新節目，採訪了臺灣老兵高秉涵，講述他13歲從山東逃難，一路躲戰火流亡臺灣的經歷。

柴靜也曾寫過一篇文章叫「沒有深夜痛哭過的人，不足以談人生。」講述的是，高秉涵一生的悲慘經歷。文章的第一句話就是：「我是踩著屍體上船的」高秉涵說。

高秉涵的經歷真實又沈重，他見證了國共內戰的殘酷、台海分裂的傷痛，也反映了中共歷史宣傳之外的另一面。這段內容隨後在中國社交平臺遭到封鎖，《看見》的下架也被不少網友視為「打擊連帶反應」。

網路評論說：「書沒問題，是人變得敏感了。」還有人質疑，這本書下架，是否和近期中共在「台海議題」上的高壓態勢有關。

這已經不是柴靜的作品第一次被封。2015年，她自費拍攝的空氣污染調查記錄片《穹頂之下》發布48小時播放量破2億，然後立刻被全網下架。2023年，她在微信上傳《陌生人》記錄片預告，但發布一個小時就遭到官方刪除。

講白了，中共是怕讓人知道真實的歷史。過去還能裝作「允許討論」，現在只要碰到「臺灣」「逃難」「反攻失敗」這些字眼，就成了「高危詞彙」。

也難怪有網友調侃：這種書都能被禁，只能說明領導的「心理玻璃化」越來越嚴重了。

更深一層講，這場「封殺」的真正對象，其實不是柴靜，而是人民的歷史記憶。當連真實的過往都成了禁區，這不就是精神上的「清零」嗎？

你怎麼看柴靜的作品突然被下架？中共到底在怕什麼？歡迎在評論區留言討論。

【江西官場現「主動交代潮」 喝酒死成黨官第二大非正常死因】

就在中共對言論、出版全面收緊的同時，另一邊，官場卻上演著荒誕劇。

先說江西。2025以來，江西省紀委官網連續通報一批落馬官員，標配的說法都是「主動向組織交代問題」。聽起來好像人人幡然悔悟、反腐成果喜人。但公眾號「衣者朝新」點破，說有的是怕了，有的心裏恐怕則是打著別的算盤，想用「主動交代」換個從輕處理。

因為中共黨紀規定，主動交代可以減輕處分。於是有些官員耍起了「小聰明」，先交代點輕的、藏起重的，博個「積極態度」。比如江西原人大巡視員趙東亮，一開始就是「主動交代」，結果一查，重罪在後頭，連「對抗組織調查」都有份，還嚴重違紀違法。打著自首的旗，走的是混關的路。

再看河南，那就是一場活生生的荒誕劇。新浪網曾經調查，官員非正常死亡原因:自殺最多，喝酒第二。中紀委5月13日通報，河南信陽羅山縣，一群政法系統官員，開完會直接轉場聚餐，五人喝了四瓶白酒，結果縣政法委副書記夏宇當天猝死。帶頭的，還是縣政法委書記李獻林，紀委、公安、檢察院的人都在場。

諷刺的是，他們剛學完的「八規定」，其中一條就是禁止公款吃喝。結果，轉身就公款吃喝，事發後還想私了，直到兩個月後才低調通報處理，大多也只是撤職、警告，走個過場。

而這種喝酒致死的事，不是個例。青海、湖南、廣西、雲南……各地都有。有的扶貧官員喝死在基層，有的在陞官培訓中「慶祝」喝死人。甚至有人總結出官場潛規則：「鐵不鐵？看你酒量能不能喝到胃出血。」

更諷刺的是，他們喝的不是自家酒，是納稅人的錢。有的還在貧困戶家裡喝死人，事後賠償還要下屬單位掏錢填窟窿。

中共官場，早已醉生夢死、荒誕離譜。

說完中共官場的「假自首」和「真喝死」，我們再來看看它吹出來的經濟數據。

美國《國會山》的一篇評論文章說，中共官宣今年第一季度經濟增長5.4%，看起來熱熱鬧鬧，但在專家眼裡，這根本就是「紙糊的繁榮」。

作者基思．諾頓(Keith Naughton)說，這些數據就像「豆腐渣工程」一樣，甚至將它比作華爾街史上最大龐氏騙局大騙子伯納德．麥道夫（Bernie Madoff）向客戶匯報的業績，就是每季匯報都漂亮，最後全是騙局。

回頭看看中共這些年吹的數字：疫情期間號稱增長2.2%，現在全球經濟都在放緩，它卻逆勢沖5.4%？出口疲軟、人口負增長、通縮嚴重……這增長是咋來的？用腳指頭想都覺得不靠譜。

更離譜的是人口數據。中共的人口統計可能嚴重「注水」。比如2018年官方稱出生1523萬人，但疫苗接種數據顯示，可能不到1000萬。

xxx最魔幻的是，2000年說嬰兒有1379萬，10年後的2010年，竟然有1400萬個「10歲兒童」冒出來，這孩子是哪裡來的？

為什麼要這麼造假？因為中國地方財政靠人口規模定撥款，多報人頭就多分錢。結果造成上面看著熱鬧，下面各地實際老齡化嚴重、生育率低得嚇人。

芝加哥大學的研究估計，中國真實經濟規模可能比官方數字小了快六成。你看到的是亮眼的報表，背後卻是爛尾樓、鬼城和沒活干的打工人。

作者提醒，美國不能再把中國當成「經濟起飛的火車頭」，它早就是一個外強中乾的極權國家了。問題不只是經濟在掉頭，更大的風險，是這種壓力下，中共可能會挑釁升級，把內憂轉成外鬥。

你相信中共還真能年年5%往上衝？還是覺得這數據「聽著響，看著懸」？歡迎在評論區聊聊你的看法。

中共那邊還在吹牛沖業績，川普這邊已經開始換人換打法，真刀真槍準備談判了。

路透社報導，美國新任駐華大使、前喬治亞州參議員大衛．珀杜（David Perdue），已經抵達北京正式上任。這人不是普通的「外交打工人」，而是川普親自挑的「任務型大使」，來中國不是走過場，是直接上談判桌。

珀杜曾是全球化貿易的推崇者，也曾在亞洲多年做服裝和消費品生意，但後來轉向「對中共強硬」，全力支持川普的關稅政策，主打「美國製造」、國家安全優先。

這次他來中國，目標明確：談成果，不搞虛的。他在X平臺發文說：「我來這裡，是為了讓美國更安全、更強大、更繁榮。」還晒出一張大使館自拍照。

外界分析，珀杜將集中推動美中貿易談判，重點之一，是中共必須拿出實質舉措，阻止芬太尼原料流入美國。這也是美國堅持保留20%對華關稅的主要理由。

據說他跟另一位共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines），已經和中共總理李強接觸過，中共如果真能控制芬太尼出口，美國可能考慮「設時間表+分階段減稅」做交換。

有中共學者對珀杜的到來表示「謹慎樂觀」，覺得他有商業背景，講實務、少講人權，可能好談點。但別忘了，珀杜可是公開說過：「中共不會因為變富而變開放」，而是要「摧毀資本主義」的體制，還把習近平叫「現代皇帝」。

所以，這次川普派出的，不是和稀泥的大使，而是一個熟悉中共套路、能上桌實戰、還能和白宮直連的談判型人物。正好對應現在這場結構性對抗。

而川普政府也很清楚一件事：中共只有在真壓力下才會讓步。這場牌要打，就得派對的人出場。

那麼，珀杜將如何扮演駐華大使這個角色呢？我們拭目以待。

【放下手機48小時 這群年輕人找回了「真實的自己」】

最後我們來說一條特別的消息，不關政治，不談經濟，而是關於「斷網」，也關於「找回自己」。

這發生在英國達特穆爾（Dartmoor）山區，2,400名14到19歲的青少年參加了「十峰挑戰賽」，徒步兩天，規定是手機統統交上來，全程斷網。

對這一代年輕人來說，這幾乎是「極限挑戰」。來自艾維布里奇社區學院的參賽者米莉（Milly）說：「我們這一代人真的很難離開手機。」最難受的不是沒有社交媒體，而是沒法聽音樂。

但奇妙的事發生了。沒人放音樂，他們乾脆自己合唱。沒人刷短視頻，大家開始聊天、玩遊戲、編辮子、下棋……這才發現，原來「陪伴」真的不需要WiFi。

另一位女孩夏洛特（Charlotte）也說，一開始很焦慮，總是下意識摸口袋找手機，但後來反倒覺得更輕鬆，人跟人變得更近了，氣氛也比平時「在線」的日子溫暖得多。

老師、家長和軍隊教官也紛紛表示，看到孩子們在沒有任何電子設備干擾的情況下做決定、完成挑戰、建立友情，甚至開始反思自己是否真的需要一直「在線」，這是一次非常有意義的「數位排毒」（digital detox）。

其實，這正是現代社會的一種困境：我們自認為掌握了科技，結果卻變成了科技的奴隸。

當新聞和社交充滿「演算法推送」、短視頻追逐注意力，人與人之間的真實互動反而越來越少。放下手機的這48小時，不只是斷網，更像是一種「精神重啟」。

所以你怎麼看這次「斷網挑戰」？你願意試試離開手機進行數位排毒嗎？歡迎在評論區聊聊你的想法，也別忘了點讚、訂閱、分享，我們下期節目，再見。

（責任編輯：李紅）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/16/a103987311.html