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（中央社記者張謙香港15日電）中國廣西壯族自治區政府主席藍天立據傳昨天接受調查，今天陸續有消息透露藍天立於12日被帶走，並「預計扯出大批官員」；藍天立出事前，當地環境污染問題嚴重，早已引起關注。

星島日報今天報導，廣西礦產資源豐富，尤以鋁、錫為最，但當地在發展有色金屬工業的同時也造成嚴重污染，引發中國中央政府關注。

報導引述知情者透露，本月10日至11日，藍天立前往河池、百色、崇左調研，督導檢查生態環境保護問題整改工作，但12日在南寧被帶走，盛傳他的弟弟等親屬也受到調查。

報導表示，藍天立在公眾視野消失後，落馬的消息迅速傳開，外界相信北京很快會公布情況。

藍天立曾任廣西自治區科技廳長，河池市長、市委書記，49歲就擔任自治區政府副主席，是中共第18屆、19屆中央候補委員，20屆中央委員，在廣西政壇耕耘30多年，這次出事，「預計會扯出大批官員」。

報導表示，北京官方昨天同時公布，大型國企北部灣國際港務集團副總經理潘料庭接受調查，未知是否與藍天立有關。

廣西與內蒙古、新疆、寧夏、西藏是中國5個少數民族自治區，按照不成文規定，5個民族都會有代表在全國人大或政協擔任領導人，成為國家領導人。

過去30年，廣西數任主席除了陸兵，卸任後都出任國家領導人，其中成克杰擔任中國全國人大常委會副委員長，其他則任全國政協副主席。

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不過，成克杰於1999年在人大副委員長的任上落馬，成為中國第一個因貪腐被執行死刑的國家領導人，轟動一時。

藍天立被視為「壯王」，距離出任中國國家領導人也是一步之遙，如今接受調查，成為中國另一名落馬的少數民族正部級高官。（編輯：周慧盈）1140515