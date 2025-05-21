「廣西王」藍天立落馬更多內幕 預計至少牽連800人

【新唐人北京時間2025年05月22日訊】中共廣西主席藍天立落馬後，更多內情流出。有港媒預測，藍天立落馬，相信涉及有色金屬腐敗，預計至少800名官員、商人會受到牽連。

藍天立5月16日被通報落馬，成為2022年中共二十大以來、第二個在任職期間被查的省級政府一把手。

藍天立落馬後，中共廣西黨委書記陳剛立即擺明立場，稱藍天立涉嫌嚴重違紀違法，嚴重破壞了廣西政治生態和發展環境，「教訓極其深刻」。

5月20日，陳剛又主持會議，要求廣西把涉重金屬環境污染防治工作列為「重大政治任務」，並聲稱以「壯士斷腕勇氣徹底整改」。

陳剛還首次提出「對非法採礦和涉重金屬污染問題倒查十年專項行動」，下令重點查處官商勾結、官員腐敗、企業嚴重違法等問題。

5月22日，親共港媒《星島日報》刊文分析，藍天立落馬，相信涉及有色金屬腐敗，牽連眾多官員。

文章認為，廣西這場「倒查十年」行動，與內蒙古於2020年對涉煤炭腐敗展開的「倒查二十年」行動有相似之處。

文章表示，內蒙古這場政治風暴，緣於中共黨魁習近平發怒，當時負責查處行動的內蒙古黨委書記石泰峰如今升任中共中央政治局委員、中央組織部部長，如今廣西「倒查十年」，「背後由誰拍板亦可想像」。

根據中共官方通報，內蒙古「倒查二十年」行動至少立案736件，1656人被追責、問責，其中包括省部級高官至少5人、廳局級官員69人、縣處級243人。

星島文章表示，如果把內蒙古「倒查二十年」的成果打五折，相信廣西至少將有800名官員、商人被追責、問責。

該報前幾天就有分析，藍天立被查一案相信是由中共黨魁習近平親自拍板，而且該案牽連甚廣。首先，藍天立落馬之後傳出其妻韋霄燕、弟弟甚至兒子同時被捕，祕書也不能倖免。

另外，此案應該涉及拉幫結派，相信會扯出大批官員。事實上，最近廣西已有多名官員落馬，包括欽州市常務副市長鍾恆欽、自治區黨委政法委副書記李文博、梧州市委祕書長韋彥、北部灣國際港務集團副總經理潘料庭。

另據旅居澳洲的反共網紅尹科（網名「蔣罔正」）日前在X平台爆料，北京已經將藍天立案定性為「叛國罪」。藍天立被查後，習近平派人約談了郭聲琨及其在廣西提拔的官員。

郭聲琨曾長期主政廣西，後來升任中共政治局委員、政法委書記。他不僅是中共前常委、江派大佬曾慶紅的江西老鄉，據稱還是曾慶紅的表外甥。

尹科還爆料說，另一名廣西出身的郭聲琨舊部也「問題嚴重」，此人可能成為繼金湘軍、藍天立之後，第三位在任上落馬的省長。

尹科所提到的金湘軍，已於今年4月在山西省委副書記、省長任上落馬。

（責任編輯：文彬）

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