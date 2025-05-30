加拿大西部再傳大規模野火災情。曼尼托巴省近期爆發多起野火，當局已宣布進入國家級「緊急狀態」，並下令大規模撤離，總計約 1.7 萬人需緊急撤離家園。加拿大總理卡尼（Mark Carney）已批准派遣軍隊協助救災。外媒報導指出，野火產生的濃煙將於近日飄向美國多地，引發空氣品質警報。

綜合外電報導，每年 5 月至 9 月為加拿大野火頻發季節，此次野火自鄰近薩斯喀徹溫省延燒至曼尼托巴，目前全國通報有 158 起活躍野火，曼尼托巴省內則有 22 起火勢尚未受控，累計已燒毀逾 20 萬公頃土地。

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曼尼托巴省省長奇努（Wab Kinew）在記者會中宣布，包括北部城市弗林弗倫（Flin Flon）在內的多個社區——如謝里登、林恩湖等地，已接獲撤離命令。弗林弗倫一地即有約 5000 名居民受影響，而總撤離人數則達到至少 1.7 萬人。奇努強調：「這是多數人有生之年見過最大規模的撤離行動」，並向總理卡尼表達感謝，肯定其迅速決定出動軍隊支援地方災情。

氣候專家警告，隨著氣溫升高與乾燥天候持續，火勢控制難度將進一步升高，災情恐擴大。由野火所產生的大量濃煙不僅對加拿大本地空氣品質造成衝擊，也將隨風飄向美國中西部多地。

根據當地氣象單位預測，濃煙將在當地時間 5 月 30 日起影響美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯、密西根州的底特律、威斯康辛州的綠灣，以及伊利諾州芝加哥等城市，相關地區已陸續發布空氣品質警報。

由於近年氣候異常與乾旱頻傳，加拿大近年夏季野火規模與頻率屢創新高。此次曼尼托巴野火不僅對當地民眾造成直接威脅，也再次突顯氣候變遷所帶來的災害風險正在跨境擴大。